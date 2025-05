Vina za krach tendru na Dukovany. Švihlíková ukázala prstem

Docentka Ilona Švihlíková vystoupila v podcastu Zákony bohatství Tomáše Lukavce. Mimo jiné se věnovala také problematice dostavby Jaderné elektrárny v Dukovanech. „Energetické kapacity zoufale potřebujeme,“ zdůraznila ekonomka. Bloky v Dukovanech se podle ní měly začít stavět před deseti lety.

„Rozhodnuto mělo být před deseti lety. Kdyby Babiš nezrušil tendr, který už byl vypsán, tak ty bloky v letošním roce měly být otevřeny. Je to problém z hlediska naší energetické bezpečnosti. Už to má skoro existenciální rozměr. Ukazuje to na neprofesionalitu při vyjednávání kontraktu. Řada otázek vůbec nebyla vyjasněna. Z energetického hlediska je patrné, že řada zásadních témat visela ve vzduchu,“ řekla Švihlíková.

Vyvstávají podle ní otázky týkající se ceny, zapojení českých firem, způsobu financování. Došlo však k fatálnímu selhání zahraniční politiky. „Takhle to dopadá, když celá osa zahraniční politiky se omezí na to, že máte pana Zelenského. Je to strašná ostuda, neskutečná neprofesionalita,“ zdůraznila ekonomka. „Říkala jsem si, že to snad není možné, že se mi to jenom zdá. A ono nezdá,“ dodala Švihlíková.

Amatérismus bakaláře z Černínského paláce

Moderátor Lukavec se pokusil přiblížit kontext celé kauzy: „Francouzská firma nedostala zakázku…“

„Ano, EDF ji nedostala,“ skočila mu ekonomka do řeči, „přestože údajně pomohla s procesem notifikace. Ale spoustu věcí jsme si zavinili sami. Tam šlo udělat řadu úprav tak, by to napadnutelné z hlediska EDF nebylo. Takže nestěžujme si jenom na EDF, já se jich nezastávám, ale tohle jde za námi. Ve chvíli, kdy se staví taková věc, tak to má vždycky obrovské mezistátní konsekvence – zbrojní zakázky, jádro, velké infrastrukturní stavby. Nikdy nejde čistě o byznys. To je naivní. Vždycky tam je tlak státu. Tohle si zahraničně politicky nepohlídat je amatérismus,“ řekla a upřesnila: „Amatérismus bakaláře, který nám sedí v Černínu.“

Co tam ti lidi dojednali – ten Síkela?

Lukavec pokračoval: „V konkurzu vyhrála korejská firma. Teď se bude řešit u soudu, že ta francouzská firma, která to nedostala, to řeší právní cestou, tak se to asi zřejmě pozdrží nějaký čas...“

Podle Švihlíkové je však na vážkách realizace jako taková. Začíná prý mít velké obavy, že se dostavba vůbec nebude realizovat. „Korejci tady mají stavět něco, co nikde jinde nestavěli, budou vlastně dodělávat nějaký prototyp. Není jasné financování a už vůbec ne zapojení českých firem. To znamená – celý ten projekt je úplně, ale úplně na vodě,“ vrtí ekonomka nevěřícně hlavou. „Já si říkám, co tam ti lidi vlastně vůbec dojednali – ten Síkela. To je šílené! Je to celé podstatně komplikovanější. Nejde ani tolik o tu EDF jako o vnitřní obsah kontraktu. To, že dáš zakázku korejské firmě, která něco takového v životě nestavěla – tenhle typ – to jsou šílené věci. Ale ukazuje to obrovskou míru neprofesionality a nefunkčnost politik. Takhle dopadáš, když si pleteš zahraniční politiku a aktivismus,“ zdůraznila Švihlíková.

Zahraniční politika znamená využití diplomacie. Diplomaté mají vytvářet síť přátel nebo alespoň těch, kteří nebudou škodit. „Neustále zjišťuji jejich pozici u jednotlivých věcí, vyjednávám. Snažím se pro sebe dosáhnout nějaké dobré podmínky,“ vysvětluje Švihlíková podstatu diplomacie. „Kdežto to, co dělá současná vláda, je aktivismus. Politika v jejich pojetí je, že si vezmou tričko… Tričko s nějakým vulgárním nápisem o Putinovi. To je směšné. Mainstream o tom informuje, hýká nadšením, ale copak takhle vypadá politika?“ podivuje se ekonomka a vysvětluje, že politika má být řemeslo.

„Očekává se nějaká míra profesionality. A oni si fakt myslí, že je to o tom, že si berou na sebe trička nebo vyvěsí plakátek. Nebo pozor: napíšou tweet. Co na tohle říct? Kdyby tam bylo pětileté dítě, tak to možná udělá líp,“ zkritizovala Fialovu vládu.