Vir se šíří po světě. Hrozivá předpověď odborníka. O kolika nakažených se neví? Raději nečtěte

Potvrzené případy šíření nákazy se objevují i jinde ve světě. Kromě pevninské Číny se podle serveru South China Morning Post již objevilo 5 případů i v Hongkongu a stejný počet i v Thajsku. Tři nakažené eviduje Tchaj-wan a Singapur. Dva případy nákazy hlásí Macao, Jižní Korea, Japonsko, Vietnam a Spojené státy.



Server 9news tvrdí, že dva podezřelé případy jsou rovněž i v Austrálii a jeden v Kanadě. Ve Finsku mají podezření na nákazu koronavirem u dvou turistů z Wu-chanu.

Nákazy se čínské úřady obávají i v největších centrech země, plošná dezinfekce je tak používána i v Šanghaji:

Chinese government are spraying residential areas with disinfectants in #shanghai because of the #wuhan #coronoavirus virus’s ?? rapid spread.



217+ cases as outbreak ?? continues to cross borders.



pic.twitter.com/L5ahmthY3Z — ? ?????????????????????? (@TruthRaiderHQ) January 22, 2020

Kromě Finska byly zalarmovány i úřady ve Francii. Stalo se tak po případu Číňanky z Wu-chanu, která trpěla příznaky podobnými nákaze koronavirem, jež se rozhodla na tamním letišti, než bylo zcela uzavřeno, obelstít kontrolu dávkou antipyretik, po kterých jí kontrola nenaměřila horečku. Následně se s tím pochlubila na sociální síti WeChat. „Bonjour, Paris. Jako člověk z Wu-chanu jsem nemusela projít speciálním screeningem nebo testem,“ chlubila se.



Následně přidala informaci, že si užívá jídlo v michelinské restauraci v Lyonu. Na to reagovalo mnoho Číňanů žijících zejména v cizině a kontaktovali čínskou ambasádu v Paříži. Ta se se ženou spojila a následně uvedla, že žena už nemá žádné příznaky nachlazení a nepotřebuje již žádná další vyšetření.



Celková čísla nakažených v pevninské Číně ovšem nemusí vůbec odpovídat skutečnosti. Americký lékař Scott Gottlieb, který mezi lety 2017 a 2019 zastával pozici komisaře v úřadu pro kontrolu potravin a léčiv v kabinetu amerického prezidenta Donalda Trumpa, sdílel na Twitteru doposud neověřenou studii, která tvrdí, že by nakažených mohlo ve skutečnosti být až 11 tisíc lidí. Identifikováno by tak virem mohlo být pouze 5,1 % skutečně nakažených koronavirem ve Wu-chanu. Za studií stojí Jonathan Read a jeho spolupracovníci zaměření na epidemiologii z centra CHICAS, sdružujícího absolventy medicíny univerzity v Lancasteru.



Ve studii též predikují, že pokud se bude nemoc šířit stejným tempem, co doposud, tak hrozí, že ve Wu-chanu bude po 4. únoru mezi 164 až 351 tisíci nakažených.

New Study: “We estimate that only 5.1% (95%CI, 4.8-5.5) of infections in Wuhan are identified, and by 21 January a total of 11,341 people (prediction interval, 9,217-14,245) had been infected in Wuhan since the start of the year.” — Imputes an R_0 of 3.8 https://t.co/PoaZunizE4 — Scott Gottlieb, MD (@ScottGottliebMD) January 24, 2020

Gottlieb připojil též video, z něhož je patrné, že čínské úřady se snaží oblast Wu-Chanu zcela odizolovat a stavějí na přístupových cestách z města bariéry. Doplňuje ovšem, že pravost videa nemůže zcela potvrdit.

Can’t confirm this but it’s allegedly some roadblocks going up around #Wuhan https://t.co/K1veTmqZn2 — Scott Gottlieb, MD (@ScottGottliebMD) January 24, 2020

Ve světě také panují obavy před příchodem čínského nového roku, který tamní obyvatelé oslaví tento víkend. Mnoho lidí se totiž chystá vypravit ze zahraničí na oslavy do své domovské Číny a zpět.

Před tím, aby zemi neopouštěli čínští studenti, varovaly britské univerzity. Univerzita v Chesteru studentům z Číny sdělila, že nemůže zaručit, že pokud k oslavám v Číně přistoupí, že je opět přijmou bez pobytu v karanténě.



Univerzita ve Wu-chanu má partnerství s univerzitami v britském Aberdeenu, Glasgow, Birminghamu a v Leedsu. Univerzita v Edinburghu pak dokonce má mezinárodní partnerství se 42 univerzitami napříč Čínou. Fotogalerie: - Čínský nový rok s Kuberou Bojí se i univerzity ve Spojených státech. Vyzývají studenty, pokud byli v zasažených oblastech a necítí se dobře, aby vyhledali zdravotnickou pomoc.



Odborníci zatím nevědí, jak pravděpodobný je přenos onemocnění koronavirem z Číny do Evropy. „Dosud není k dispozici dostatek dat o jeho šíření, čeká se na více informací z Číny,“ řekla včera novinářům hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová.



Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům, aby necestovali do osmi měst v čínské provincii Chu-pej, která tamní úřady uzavřely kvůli výskytu nového typu koronaviru. Všem lidem, kteří v Číně pobývají, doporučuje zvýšenou hygienu, používat preventivně roušky přes ústa a vyhýbat se místům s velkou koncentrací osob.



Až do odvolání doporučujeme necestovat do čínského města #Wuhan kvůli #koronavirus. Pokud jedete do Číny, vyhýbejte se místům, kde se shromažďuje větší množství lidí, a maximálně dbejte na hygienu. Ve Wuhanu jsou aktuálně 2 čeští studenti, jsou v pořádku a jsme s nimi v kontaktu. https://t.co/JhERHLHc1G — Tomáš Petříček (@TPetricek) January 23, 2020

„Ve Wu-chanu jsou tři čeští občané, dva studenti a jedna osoba, co tam trvale žije. Naši konzulární pracovníci jsou s nimi ve spojení. Řešíme s čínskými úřady možnost jejich přemístění,“ uvedl ministr Petříček. Čeští diplomaté v Číně podle něj koordinují své kroky se zastupitelskými úřady dalších zemí EU.

Rozhovor s jedním ze studentů, který je ve Wu-chanu, můžete zhlédnout zde:

Student v rozhovoru pro DVTV zmiňuje, že je možné, že někteří lidé se z ohniska nákazy dostávají za pomoci pašeráků.

Problémem v současné napjaté situaci může být i úmrtí významného australského epidemiologa Petera Salama. O úmrtí jednapadesátiletého odborníka dnes referovala Světová zdravotnická organizace.



Problémem v současné napjaté situaci může být i úmrtí významného australského epidemiologa Petera Salama. O úmrtí jednapadesátiletého odborníka dnes referovala Světová zdravotnická organizace.

