Vítejte v Británii: Existují jen dvě pohlaví, která máme od narození, oznámil britský lékař a dostal padáka

Dr. David Mackereth pracoval jako lékař šestadvacet let pro britskou Národní zdravotní službu (NHS), ale ani jeho dlouholetá praxe a zaměstnanecká „věrnost“ jej neuchránily od vyhození z práce. Nikoli proto, že by zanedbal své povinnosti, ale pro jeho názory, které se neslučují s levicovým viděním světa. Pětapadesátiletý otec čtyř dětí si dovolil říci, že pohlaví je určeno při samotném narození a existují tedy jen dvě pohlaví.

Ve veřejném prostoru v západoevropských zemích přitom v důsledku působení subjektů tzv. „nové levice“ převládá názor, že pohlaví existuje více. V Německu se například poslanci loni na podzim shodli na tom, že do úředních dokumentů by mělo být včleněno i tzv. třetí pohlaví. Transgenderová témata čím dál častěji dostávají prostor v médiích a někteří politici razí názor, že by si už i děti měly samy určovat pohlaví.

Ve Švédsku před několika měsíci proběhl projekt, v rámci kterého byly děti ve školce označování neutrálně genderovým označením. Tedy bez rozdílu pohlaví. V londýnském metru jsou potom stejným způsobem označováni i cestující. Dr. David Mackereth však odmítl „jít s dobou“ a stálo jej to místo, na kterém setrvával více než čtvrtstoletí. Po svém nedobrovolném opuštění práce, které zasvětil většinu svého dospělého života, cítí křivdu.

„Bylo mi odepřeno právo na svobodu projevu, když jsem byl označen za nezpůsobilého pracovat v NHS kvůli náboženskému přesvědčení. Obávám se, že podobným způsobem jako já mohou skončit i další státní zaměstnanci. A to jenom proto, že zastávají názory na gender, které jsou staré stovky let. Já přitom proti transgenderovému hnutí nic nemám. Pouze chci zachovat své právo na svobodu projevu a svobodu přesvědčení.“

„Nemohu být přece nucen, abych nějaké pohlaví označoval konkrétním zájmenem. Zároveň nehodlám nikoho svými názory rozrušovat. Pokud se tak však stalo a je kvůli tomu propouštěn lékař, měli bychom se vážně zamyslet nad směřováním naší společnosti,“ cituje The Telegraph zkušeného lékaře, který věří, že pohlaví je definováno biologií a genetikou a z tohoto důvodu rozlišuje „jen“ mužské a ženské pohlaví.

„Nemohu být přece nucen, abych nějaké pohlaví označoval konkrétním zájmenem. Zároveň nehodlám nikoho svými názory rozrušovat. Pokud se tak však stalo a je kvůli tomu propouštěn lékař, měli bychom se vážně zamyslet nad směřováním naší společnosti," cituje The Telegraph zkušeného lékaře, který věří, že pohlaví je definováno biologií a genetikou a z tohoto důvodu rozlišuje „jen" mužské a ženské pohlaví.



