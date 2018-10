Vítězové ještě neprohráli. Svoboda a Vokřál prý mají šanci se ještě vrátit do hry

12.10.2018 7:35

Letošní komunální volby nastavují nový standard, protože není zvykem, aby se v Praze, Brně a ještě v několika dalších krajských městech stalo to, že ostatní obešli vítěze, píše komentátor MF Dnes Ondřej Leinert v pátečním vydání deníku. Zvlášť křiklavý příklad Brna, kde si místní lídr hnutí ANO Petr Vokřál podal ruku se zástupci ODS na to, že koalici uzavřou spolu, načež se o chvíli později z médií dozvěděl, že koalice bude bez ANO. „Je možné, že se do hry ANO s Vokřálem vrátí,“ míní Leinert a podobně to vidí i u Bohuslava Svobody.