Vláda Andreje Babiše? Nikoliv, jde především o vládu Miloše Zemana, tvrdí Pehe

„Babišova vláda existuje ve své současné podobě pouze proto, že prezident Zeman dal Babišovi v podobě příslibu, že ho bude jmenovat premiérem i v případě prvního neúspěšného pokusu, už dopředu možnost vytvořit jednobarevnou menšinovou vládu, která nemusí získat důvěru Poslanecké sněmovny. Je možné, že na tom byli oba politici dokonce dopředu domluveni. Každopádně Babiš sestavoval první vládu zjevně s cílem důvěru nezískat,“ poznamenal Pehe s tím, že druhá Babišova vláda je de facto obdobou Zemanovy vlády odborníků z roku 2013.

Tedy že jde o vládu, která odvozuje svoji „důvěru“ od něj, nikoliv od Poslanecké sněmovny, a je na něm, pokud jde o své trvání i obsah své politiky, zcela závislá, píše Pehe. A dodává, že Zemanův bianko šek pro Babiše v druhém pokusu zcela obchází ducha Ústavy.

„V tomto kontextu je zajímavé, že média tak snadno přijala Zemanův argument, že vzhledem k volebním výsledkům je jeho pověření Babiše i v druhém pokusu logické. Není,“ míní Pehe. Podle jeho názoru měl Zeman požadovat, aby ANO nominovalo na premiéra jiného politika. „A není-li to ochotné udělat, měl pověřit sestavením vlády politika jiné strany – s rizikem, že to může vést k neúspěchu, a tudíž možná v konečném důsledku k předčasným volbám,“ dodal Pehe.

Podle jeho slov však Zemanovi šlo o vytvoření vlády, kterou bude schopen kontrolovat. „Skutečnost, že premiérem vlády v demisi, která může vládnout velmi dlouho, je bývalý agent StB, nyní trestně stíhaný, je pro Zemana výhodou, protože Babiše to oslabuje. Zeman by tyto okolnosti mohl v případě neposlušnosti použít proti němu,“ zmínil Pehe s tím, že Zemanův tlak na sociální demokracii, aby sestavila s hnutím ANO vládu, vychází ze stejných motivů.

„Odvolávání ředitelů nemocnic, tlak na šéfa inspekce policejních sborů (GIBS), personální změny v dozorčích radách státních podniků ve prospěch ANO či vyhazovy ministerských náměstků, to vše se děje nikoliv možná podle Zemanových instrukcí, ale s jeho vědomím. Je za tuto situaci plně odpovědný, protože existenci této vlády v demisi by mohl velmi rychle ukončit, kdyby chtěl,“ uzavřel Pehe se slovy, že Zeman se pokouší o cosi, co se dá nazvat plíživým ústavním pučem.