Vláda asi odmítne snahu STAN zavést ústavní právo na pitnou vodu

Poslanci opozičního hnutí STAN navrhli zakotvit ústavní právo obyvatel na pitnou vodu. Jejich novela Listiny základních práv a svobod by také stanovila, že vodní zdroje by byly ve veřejném užívání a spravoval by je stát. Zdroje pitné vody by sloužily v první řadě k zásobování lidí, a to udržitelným způsobem. Zásobování vodou by podle předlohy zajišťovaly obce na neziskovém principu.