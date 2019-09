Vláda by měla v pondělí schvalovat nařízení o zvýšení penzí

Vláda se chystá v pondělí schvalovat své nařízení o zvýšení starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. Podle předpisu by si všichni penzisté a penzistky měli od ledna polepšit o 371 korun a k tomu by se jim měla o 5,2 procenta zvýšit procentní výměra jejich důchodu, v níž se odrážejí odpracované roky a výše výdělků, napsala ČTK.

Průměrný starobní důchod se má zvednout o 900 korun. U lidí s penzí pod 13 426 korun bude tedy přidání menší.

Důchody se zvyšují pravidelně vždy 1. ledna o růst cen a polovinu růstu reálných mezd. Příští rok tak porostou o 5,5 procenta. Ministerstvo práce tuto zákonnou valorizaci spočítalo v průměru na 749 korun. Vláda ale prosadila novelu, podle níž se průměrný starobní důchod musí zvednout o 900 korun. Rozdíl mezi touto částkou a přidáním podle zákonných pravidel činí 151 korun. Tento příspěvek se musí všem lidem s nějakým důchodem doplatit. Připočítá se k procentní části jejich penze. Když mají důchodů víc – třeba starobní a vdovský či vdovecký, příspěvek dostanou jen do jednoho z nich.

Solidární pevná část důchodu, která je pro všechny stejná, se od ledna má zvýšit o 220 korun na 3 490 korun. S příspěvkem 151 korun tak mají všichni důchodci a důchodkyně bez ohledu na výši své nynější penze jistých 371 korun měsíčně proti letošku navíc. Celkové přidání pak bude záviset na výši penze. Její procentní zásluhová část se upraví o 5,2 procenta.

Ten, kdo má starobní penzi 8 000 korun, by měl podle propočtů ČTK dostat přidáno celkem 617 korun. Lidem s 10 000 korunami by mělo přibýt 721 korun a těm s 12 000 korunami pak 825 korun. U důchodu 16 000 korun by valorizace i s příspěvkem měla činit celkem 1 033 korun. O tisíc korun vyšší důchod než letos by měli mít lidé, kteří nyní pobírají bezmála 15 370 korun. Těm, kteří mají něco přes 11 500 korun, by se měla penze zvednout o 800 korun.

Stejně jako procentní výměra se mají příští rok zvýšit i příspěvky k penzi pro odbojáře, vězně komunismu a pozůstalé po nich. Růst by měly o 5,2 procenta. K tomu by se měl pak přidat i příspěvek 151 korun.

Na důchody by se mělo v příštím roce v Česku vydat poprvé přes půl bilionu korun. Podle navrhovaného rozpočtu, který schválila vláda a který projedná Sněmovna, to má být 509,35 miliardy. Je to téměř o 37 miliard víc než letos.

