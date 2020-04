Vláda dává živnostníkům málo, prohlásil Pirát Ferjenčík. A vymyslel, jak by jim pomohl on

Piráti mají za to, že jednorázová vládní pomoc pro osoby samostatně výdělečně činné ve výši 25 tisíc korun, a to ještě jen pro někoho, není dostatečná, a přišli s vlastním návrhem. Chtějí transformovat slevu na poplatníka. Chtějí ji transformovat tak, aby statisíce lidí nebyly existenčně ohroženy.

Podle Pirátů by OSVČ v koronavirové krizi neměli dostat jen 25 tisíc, ale aspoň 33 tisíc, a to cestou transformace slevy na poplatníka do podoby daňového bonusu ve výši 33 tisíc, který bude možné vyplatit dopředu. „Kdo chce, ten by si to mohl vyžádat dopředu ve třech splátkách,“ upřesnil Mikuláš Ferjenčík.

Osoby samostatně výdělečně činné by si tak přišly na 11 tisíc měsíčně, a pokud by se v průběhu roku ekonomicky postavily na nohy, v daňovém přiznání za letošní rok už by si nezapočítaly slevu na poplatníka. Lidé, kteří by se z krize nevyhrabali, by alespoň získali jednorázovou dávku, která by jim ulehčila v těžké životní situaci.

Návrh by se podle Ferjenčíka týkal i osob pracujících na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti a pracujících invalidních důchodců. Důležité je podle něj i to, že by to český stát v konečném důsledku nestálo tolik peněz. „Protože podstatná část té částky by se vrátila příští rok,“ vysvětloval pirátský poslanec.

Kromě toho Piráti navrhují odpustit povinné odvody osobám bez zdanitelných příjmů, protože dnes se děje to, že si lidé zakládají živnostenské listy, ačkoli podnikat nechtějí. Chtějí se ale zbavit povinnosti platit odvody na sociálním a zdravotním pojištění. To je podle Ferjenčíka absurdní situace.

Lidi pracující na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti popsal Ferjenčík jako lidi, „na které vláda zapomíná“. „To, že je stát úplně vynechává, vede k tomu, že jsou existenčně ohroženi,“ tepal kabinet Andreje Babiše Ferjenčík s tím, že lidé, kteří pracují na DPP nebo DPČ, za to nemohou, prostě by jinak práci nenašli. A vláda by je neměla trestat. Je to o to důležitější, že jde o statisíce lidí.

