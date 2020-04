Vláda odborníků? To tedy ne! Státu podle poslance za SPD hrozí žaloby až v řádu stovek miliard

„Stát může čelit desítkám tisíc žalob za ušlý zisk od živnostníků a podnikatelů, na které opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví dopadla, a které Městský soud v Praze zrušil. Mohlo by to být v řádu stovek miliard korun,“ upozorňuje poslanec Radovan Vích (SPD). Celá věc je podle něho ostuda a taktéž známka, že nynější vláda „není vláda odborníků“. Vládě poradil, jak může postupovat nadále, i pokud by nebyl prodloužen nouzový stav. „K tomu, abychom měli např. dostatek ochranných prostředků i nadále bez výběrového řízení, tak k tomu nouzový stav nepotřebujeme,“ píše.

Dle něj je tak nyní pravděpodobné, že teď stát může čelit desítkám tisíc žalob za ušlý zisk od živnostníků a podnikatelů, na které opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví dopadla, a které Městský soud v Praze zrušil. „Mohlo by to být v řádu stovek miliard korun. Je to ostuda a je to také známka, že toto není vláda odborníků,“ píše Vích.



Poslanec shrnuje neshody ve vládě, které nastaly okolo prodloužení nouzového stavu. Na udržení stavu nouze apeloval zejména předseda ústředního krizového štábu a šéf vládních sociálních demokratů, vicepremiér Jan Hamáček.

Člen předsednictva SPD, předseda Regionálního klubu SPD LBK

Ke shodě na prodloužení stavu nouze došlo až právě po rozhodnutí soudu. Podle vlády je třeba nouzový stav zachovat, aby bylo možné restriktivní opatření uvolňovat postupně. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve čtvrtek vyjádřil obavy, že náhlým ukončením všech restrikcí ke konci dubna by se epidemie koronaviru mohla zhoršit.



Nouzový stav v Česku platí od 12. března, a pokud by nebyl prodloužen, pak by jeho platnost skončila 30. dubna. Vláda navrhuje jeho prodloužení až do 25. května, a to právě v reakci na zmíněné soudní rozhodnutí.



Vích píše, že pokud by vláda nouzový stav neprodloužila a ten by skončil k 30. dubnu, nabízejí se i jiné možnosti, jak vydávat nová opatření. „Podle § 69 zákona o ochraně zdraví: omezení cestování z některých oblastí (jestli z celého zahraničí, to je po tomhle soudním rozsudku diskutabilní – spíš by se musel použít krizový zákon), zákaz nebo omezení slavností, kulturních představení, sportovních utkání, uzavření škol, hotelů a restaurací. Je tam také obecná možnost přijmout další opatření a činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku (třeba roušky). Je skvělé, že i tento zákon umožňuje vyžádat součinnost Policie ČR, lze také vyčlenit nějaké objekty v majetku státu pro účely karantény atd.," ukazuje vládě, jak by mohla nadále jednat i bez stavu nouze.



Co se týká zákona o zadávání veřejných zakázek (č. 134/2016 Sb.), tak ten dle něho nabízí možnost v § 29 použít výjimku (a tedy nezadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení) v případě veřejné zakázky v rámci zvláštních bezpečnostních opatření (např. opatření podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, podle krizového zákona nebo zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy), případně ještě, pokud by provedení zadávacího řízení ohrozilo ochranu základních bezpečnostních zájmů ČR. „Takže k tomu, abychom měli např. dostatek ochranných prostředků i nadále bez výběrového řízení, tak k tomu nouzový stav také nepotřebujeme,“ píše.



Prodlužování nouzového stavu je podle něho nežádoucí, protože u většiny našich občanů už „pomyslný pohár ‘koronavirové trpělivosti‘ pomalu, ale jistě přetéká“. „Nutno dodat, že není divu. Navíc vláda řekla jasně, že pokud po Velikonocích bude pokles nakažených, tak není důvod nouzový stav prodlužovat. To se také děje. Potřebujeme se vrátit do škol a do práce a připravit se na ekonomickou krizi, která bohužel přijde. A to bude teprve problém a nejen pro vládu,“ doplňuje. Celý Víchův komentář si můžete přečíst zde: Vích (SPD): Stát bude pravděpodobně čelit desítkám tisíc žalob

Soud ve čtvrtek zrušil s účinností od 27. dubna čtyři opatření Ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb a maloobchod. Podle rozsudku jsou nezákonná, protože je nepřijala vláda podle krizového zákona. Soudní senát tak vyhověl žalobě experta na zdravotnické právo Ondřeje Dostála, který opatření kritizoval jako svévolná, chaotická a nesrozumitelná. Psali jsme: Premiér Babiš: Už jsem podepsal žádost sněmovně o prodloužení nouzového stavu do 25. května Babiš žvaní a lže! naštval se Petr Fiala. Opozice asi premiérův návrh zařízne. A došlo na legendární VIDEO Další twitterová přestřelka Hamáčka s Vojtěchem. Otevřete si popcorn, nabádá komik z internetu Hamáček po verdiktu soudu bouchl do stolu: Nouzový stav musí být prodloužen. Nejpozději v pondělí...

