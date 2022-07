Vláda zvažuje zvýhodněnou půjčku od EK. Až 350 miliard. Pomohou proti Putinovi

reklama

„Čekají nás velké investice do energetické bezpečnosti, takže jsem určitě pro. Už hledáme projekty, které by měly smysl a které by mohly být takto výhodně financované. Typicky si představím projekt jako zřízení horkovodu a odstranění plynové kotelny, tím pádem snížení závislosti na plynu. To je přesně ten typ projektu, který by dával smysl,“ řekl Stanjura Právu.

Stát si peníze může půjčit v rámci evropského nástroje pro obnovu evropské ekonomiky po covidu, který vedle národních plánů obnovy dává členským státům právě i možnost půjček.

Možná je půjčka také od Evropské komise: „Podmínky jsou velmi výhodné, dnes tam jsou úrokové míry zhruba 1,5 procenta, protože se platí za společné evropské bondy. Máte to pak mnohem výhodnější, ta půjčka je na 30 let, prvních deset let platíte jenom úroky a dalších 20 let vždycky pět procent jistiny plus úroky,“ řekl Právu Stanjura. Nyní si stát na trzích půjčuje i za více než pět procent.

Vláda se bude muset rozhodnout, o kolik peněz z nabízených až 14,3 miliardy eur případně požádá. Rozhodnutí, zda si Česko peníze od EK půjčí, musí vláda učinit do poloviny příštího roku.

Fotogalerie: - Cestou energetické bezpečnosti

Psali jsme: Ostuda končí. Eurokomise ukončila auditní řízení ke střetu zájmů Babiše, ohlásil Bartoš Levný benzín jen Maďarům? Diskriminace! EU stíhá Orbána. Nejen za to Topolánek: Vládo, odvolej Věru Jourovou Europarlament schválil boj proti dezinformacím. Svobodu slova v zásadě zachovává, vzkazuje Jourová

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama