Vladimír Dlouhý vyzývá Čechy: Choďte do práce

Každé vládní opatření je podle šéfa Hospodářské komory dobré, v mnoha případech by však rozhodnutí mohla mít již konkrétní podobu. Také dlouho trvá, než podnikatel konkrétní úlevu pocítí. „Například odklad záloh byl automatický, to už pomohlo. Naopak o bezúročné provozní úvěry či o kompenzace náhrad mezd v rámci kurzarbeitu je třeba žádat. Máme signály, že zúřadování žádostí jde pomalu. Trvá dlouho, než podnikatelé dostanou podpůrné prostředky na účet,“ poukázal Dlouhý.

Byrokracie, se kterou podnikatelé bojují léta, by pro ně mohla mít fatální důsledky. „Z hlediska krátkodobé pomoci nejvíce ohroženým to nyní vnímám jako největší problém. Živnostníkům, které zasáhla opatření kvůli koronaviru, by měla pomoci výplata 15 tisíc měsíčně, kterou vláda ohlásila ve čtvrtek. Ale musíte o něco požádat, někdo to musí schválit. Není to ani povzdech, jestli máme byrokracii pomalou, nebo rychlou, ale byrokracie tam nutně musí vstoupit do hry, žádostí nebude málo, tím se všechno prodlužuje,“ upozorňuje.

Neměli bychom sklouznout do extrému a zavřít úplně všechno, protože není jisté, jestli za tři týdny bude epidemie skutečně ustupovat, abychom mohli ve společnosti i v ekonomice všechna opatření uvolnit. Záleží také, co se bude dít za hranicemi. „Takže říci, všechno to zavřeme a za tři týdny bude dobře, to by bylo velmi riskantní,“ zopakoval.

Objevují se predikce, že česká ekonomika může letos spadnout až o deset procent. Záležet bude hlavně na tom, jak bude ekonomika utlumena. V tom pesimističtějším scénáři, že by se útlum v dnešní podobě protáhl za Velikonoce a dál, tedy že automobilky nebudou dál vyrábět nebo že se budou otevírat jinde než u nás, pak se propad o deset procent, možná i víc, nedá vyloučit.

V „normálním“ scénáři, kdy vláda začala naznačovat, že postupně začne současná opatření změkčovat, se dá čekat pokles ekonomiky o čtyři až šest procent. „A stále optimisticky chci věřit, že následné oživení bude rychlé,“ uzavřel prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

