Vlezou vám do domu kvůli mobilizaci. Rajchl odhalil Černochovou

Připravuje se novela zákona o vojenské policii. Z armády zaznívá, že debata o novele je teprve na začátku, a pokud bude úspěšně završena, vejde v platnost až 1. července 2025.

„Další návrhy navazujících novelizací právních předpisů upravují související problematiku zejména v oblasti přestupků, např. zpřísňuje postihy za neoprávněné používání vojenského stejnokroje nebo stejnokroje Vězeňské služby lidmi, kteří nejsou vojáky. Novela zákona o zajišťování obrany ČR pak nově z důvodu zhoršené bezpečnostní situace zavádí zákaz fotografování vojenských objektů, na jehož dodržování bude dohlížet vojenská policie,“ pokračoval v popisu resort.

Právník a šéf strany PRO ale tvrdí, že smysl novelizace tohoto zákona tkví v něčem jiném.

„Z mého pohledu jde o zákon, který je novelizován z jednoho jediného důvodu, a to je příprava válečného konfliktu,“ spustil Rajchl zostra na videu na sociální síti Facebook ve 27. minutě své promluvy ke spoluobčanům.

„Oni nám tady rok a půl říkají, že se musíme připravit, samozřejmě tím myslí i legislativně a tohle je de facto jedna z těch verzí,“ pokračoval Rajchl s tím, že se jedná o velké rozšíření pravomocí vojenské policie, která bude mít více pravomocí než policie klasická.

Ministerstvo obrany ale tvrdí, že vojenské policii jen chce dorovnat pravomoci, které již má policie státní.

Rajchl si však trvá na svém a novelu tvrdě kritizuje.

„To absolutně klíčové je to, že vojenská policie nově získává oprávnění zabavit řidičské oprávnění, zničit určitou věc, pokud je ohrožen život nebo zdraví občanů, může vstoupit do vašeho domu, vašeho bytu, na váš pozemek, a to jsou přesně ty kroky, které jsou z mého pohledu chystány pro případ jakékoli mobilizace. … Vojenská policie, která podle mého názoru nemá nejmenší důvod vstupovat do mého bytu, vstupovat na můj pozemek, případně mi odebírat řidičské oprávnění, … protože má působit jen v té vojenské oblasti, od toho to je vojenská policie, tak by měla mít tyto pravomoci. Absolutně protestuji a tvrdě se stavím proti tomu, aby vojenská policie měla takto posíleny své pravomoci. Nevím, proč by vojenská policie měla jediný důvod vstupovat do mého domu,“ rozčiloval se Rajchl.

Novelu o vojenské policii považuje za spící zákon, který v dobách míru nenajde využití a v takovém čase je lhostejno, co v něm stojí, tak v dobách války je dobře vidět třeba na Ukrajině, co se může dít.

Ale zákaz fotografování vojenských objektů, který novela také obsahuje, považuje za srandovní, protože si podle něj stačí rozkliknout mapy na Googlu a o vojenských objektech rázem zjistíte leccos.

„Mimochodem, to zdůvodnění paní (ministryně obrany) Černochové (ODS) bylo báječné, že tohle platí např. i v některých státech na Blízkém východě. Tak jenom abyste viděli, kam nás paní Černochová tlačí. Oni pořád říkají, že nás vedou na západ, ale reálně už jsme na východě a pod vedením paní Černochové jako na Dálném východě. Paní ministryně, já nechci, abychom tady byli jak na Blízkém východě. Česká republika se nemůže stát takovým komickým státem, kde se zakazuje focení vojenských objektů, zatímco všechny ty fotky jsou dávno všem k dispozici na internetu,“ vyjádřil svůj názor Rajchl.

