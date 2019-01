Vlivný lobbista pohnal Erika Besta před soud. Jde o závažné informace k obřím zakázkám, Best musí mlčet

Bude muset Erik Best platit statisíce kamarádovi Bohuslava Sobotky, který v době jeho vlády podle mnohých názorů ovlivňoval rozhodnutí premiéra? Možná se to rozhodne už brzo. Soud zatím stále pokračuje.

„Soudkyně jednání odročila na 28. ledna s tím, že bude předvolán právník Radek Pokorný, který je jednatelem žalující strany, tedy advokátní kanceláře Pokorný, Wagner. My jsme tvrdili, že předmětem sporu nejsou, protože právnická firma není v tom našem článku vůbec jmenována. Soudkyně to odmítla s tím, že Pokorný bude předvolán jako jednatel,“ popisuje pro ParlamentníListy.cz Erik Best.

Zatím před soudem vypovídal šéf mýtné společnosti. „Na středečním jednání svědčil generální ředitel společnosti Kapsch Karel Feix a myslím, že žalující strana nemá žádný důvod nebýt s ním spokojena, protože Feix říkal, že vůbec neví o tom, že by pan Pokorný byl lobbista, a zná ho jen jako právníka, že se potkali jen párkrát a nemá na něj mobilní telefon,“ uvádí Best.

Bude zajímavé sledovat, zda k pokračujícímu soudnímu jednání koncem ledna nakonec Sobotkův přítel Pokorný dorazí. Předvolán byl. Dosud ale, minimálně v dohlédnutelné historii, se bývalý vlivný muž takto na veřejnosti neukázal, natož aby mluvil.

Best míní, že soud už nebude trvat příliš dlouho. „Paní soudkyně dala najevo, že to chce rychle ukončit. Jestli to znamená za dva týdny, nebo až na dalším jednání, to nevím. Ale jednoznačně dala najevo, že dva svědci stačí.“

„My jsme navrhovali, aby svědčili Bohuslav Sobotka, pan Rafaj (šéf ÚOHS, pozn. red), ministr Ťok, někdejší ministr Paroubek. Šlo o lidi, kteří jsou buď spojeni s výběrem společnosti Kapsch na výběr mýta, jmenováním pana Rafaje do antimonopolního úřadu, nebo jsou v přátelském či nepřátelském vztahu s panem Pokorným,“ konstatoval analytik s tím, že čtyři posledně jmenované osoby soud coby svědky nepřipustil.

Stále podle Erika Besta trvá předběžné rozhodnutí soudu, které mu zakazuje publikovat a propagovat onen „sporný článek“. Věc je prý předmětem sporu u Ústavního soudu.

O čem je článek, kvůli kterému blízký přítel expremiéra šel k soudu? Erik Best publikoval krátký komentář. V něm psal, že v pražských byznysových kruzích se ví, že pokud potřebujete, aby se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl určitým způsobem, musíte si na to najmout právníka Radka Pokorného.

„Obzvlášť to platí v případech, kdy jde o záležitosti z oblasti stavebnictví, telekomunikací a nyní už také systému výběru mýtného. Pokorný má nadstandardní vztahy s předsedou ÚOHS Petrem Rafajem, což vysvětluje, jak mohl být člověk s tak nízkými profesními kvalifikacemi vůbec jmenován, a to opakovaně, do funkce, která je zcela zásadní pro fungování právního státu. Pokorného si teď najal Kapsch, aby u Rafaje zařídil zrušení tendru na výběr mýtného. Antimonopolní úřad pomáhal s vypsáním tendru, teď ale Rafaj nařizuje svým podřízeným, aby prohlásili, že je v rozporu s pravidly hospodářské soutěže. Řekněme si na rovinu, co se tady děje – Pokorný a Rafaj by se takovým jednáním dopustili trestného činu,“ psal v zakázaném komentáři Erik Best.

„Právník Radek Pokorný tvrdí, že jsme poškodili jeho dobrou pověst, když jsme jej spojovali s jednou ze společností v tendru na výběr mýtného. Soudy na jeho popud vydaly dvě předběžná opatření, z nichž jedno stále platí a na jejichž základě jsme museli odstranit Final Word z 26. října 2017. V jednom z procesů požaduje Pokorný odškodnění ve výši 400 000 Kč. První veřejné slyšení v rámci sporu se koná ve středu od deseti hodin u Městského soudu v Praze 2 (Slezská 9). Není úplnou náhodou, že Pokorný jde k soudu jen týden poté, co svědčil před sněmovní vyšetřovací komisí k privatizaci OKD. Lze sledovat efekt sněhové koule. Lidé, kteří věřili, že se svět nikdy nezmění, jsou teď vlečeni změtí událostí. Proto se na soud těšíme. Vůbec poprvé se bude před soudem otevřeně mluvit o zákulisních praktikách posledních 15 let,“ konstatoval Best.

A souvislost mezi Pokorným, Sobotkou, nynějším soudem a tím, že vše probíhá v době, kdy zasedá sněmovní vyšetřovací komise k OKD? Nemusí to být složité. Sobotka byl v době privatizace OKD ministrem financí, s Pokorným se již tehdy velmi dobře znal. Evropská komise žádala po Ministerstvu financí analýzu celé transakce, protože jí přišla podivná. Ministerstvo analýzu nechalo zpracovat u Radka Pokorného. A Pokorný v té době pracoval pro Zdeňka Bakalu.

autor: Radim Panenka