Vlivný pirát: Dejme víc peněz neziskovkám! Konkrétně: Romea, Extinction Rebellion, Pulse of Europe...

„Chtěl bych, aby neziskovky, které dělají dobré a důležité věci, byly v Česku silnější,“ zaznělo od pražského pirátského radního pro bydlení a transparentnost Adama Zábranského, který je též žhavým kandidátem Pirátů na ministra pro místní rozvoj. „Romea, Česká veganská společnost, Fridays for Future, Pulse of Europe, Extinction Rebellion…“ ukázal pak pražský radní, kam má smysl posílat peníze. Brzy však narazil. „Mě začíná děsit, co za lidi spolurozhoduje o situaci v Praze,“ zaznělo – a pirátský kandidát na ministra začal od jedné z organizací couvat.

„Nechápu politiky, kteří nadávají na neziskovky a aktivisty. Já bych naopak chtěl, aby neziskovky, které dělají dobré a důležité věci, byly v Česku silnější,“ zveřejnil a jmenoval příklad neziskovek, které je podle něj zapotřebí posílit. Ve svém výčtu jmenoval organizaci proti sexuálnímu násilí Konsent, stipendijní program neziskové organizace Romea, Obránce zvířat, organizaci podporující klimastávky školáků Fridays for Future a prounijní neziskovku bojující za přijmutí eura Pulse of Europe.



Mimo to sdílel i transparentní účet, kde se lze podívat, kam a kolik pirátský kandidát na ministra posílá. Na účtu lze vidět i pravidelné příspěvky na Českou veganskou společnost, která si klade za cíl „snížit osobní zátěž, kterou klademe na naši planetu“ za pomoci rostlinné stravy, či pro levicový Deník Referendum aktivisty a šéfredaktora Jakuba Patočky.

Všechny neziskovky, které podporuju, se mi sem nevešly, daruju většinou přes transparentní účet, tak pro zájemce: https://t.co/rNLXFNQgac — Adam Zábranský (@adamzabransky) July 29, 2021

Kromě těchto neziskových organizací ve výčtu nechybí ani radikální klima hnutí Extinction Rebellion, které se netají, že chce „narušit ekonomiku, a tak otřást stávajícím politickým systémem“.

Radikální organizace, jež má ve svém programu „narušovat běžné pořádky“ či „občanskou neposlušnost“, je proslulá blokádami podniků, které ji nejsou po chuti, což jsou některé banky, či vyvíjením tlaku na průmyslové společnosti.



Velkou oblibou Extinction Rebellion je i kupříkladu blokování dopravních prostředků i městské hromadné dopravy. Tradiční aktivitou členů této organizace je přilepit se k silnicím za pomoci vteřinového lepidla.

Podpora této neziskovce vzbudila nemalý rozruch, Zábranský však tvrdí, že to je již minulost. „Já už jsem podporu Extinction Rebellion ukončil, na začátku mi přišli celkem sympatičtí, ale třeba ty jejich blokády silnic nejsou nic pro mě,“ vyjádřil se k aktivistům, kteří za klima „bojují“ zablokováním dopravních tepen bez ohledu na to, že pak kvůli objížďkám a kolonám při jejich protestech vznikne více emisí, proti kterým protestují.

Já už jsem podporu Extinction Rebelion ukončil, na začátku mi přišli celkem sympatičtí, ale třeba ty jejich blokády silnic nejsou nic pro mě. — Adam Zábranský (@adamzabransky) July 29, 2021

Poslední příspěvek však od pražského piráta odešel teprve 4. června letošního roku, čili vzhledem k dlouhodobé podpoře zmíněné neziskovky tak Zábranský procitl teprve nedávno.

„Nikomu, kdo má všech 5 pohromadě a je mu víc než 17 let, nemohli přijít sympatický. Tvl, mě začíná děsit, co za lidi spolurozhoduje o situaci v Praze,“ nechápou mnozí, jak mohl pražský radní a pirátský kandidát na ministra podporovat radikální organizaci.



Na dotaz deníku Echo24, proč tedy jeho poslední příspěvek pochází ze začátku června, odvětil, že za to mohou trvalé příkazy, na kterých kontroluje, kam posílá tisíce korun měsíčně pouze jednou za pár měsíců.



Vadí mu prý akce, kdy se k silnici lepí jedinci. Masové blokace dopravy pražský radní podporuje. „Něco jiného je jednorázová velká demonstrace například s roční periodicitou, při které dojde k přerušení provozu na silnici, a pravidelné blokování silnic se snahou na sebe upozornit,“ řekl radní serveru CNN Prima News.

Sám zřejmě blokaci autobusů městské hromadné dopravy příliš nepocítil, jelikož nedávno prozradil, že v dopravě uznává především kolo.



„Dneska do práce na kole za 20 minut, MHD by mi to trvalo 30. Kolo je prostě super městský dopravní prostředek. A až bude v Praze lepší infrastruktura pro cyklodopravu, bude taky na kole jezdit více lidí, což uleví MHD i silnicím,“ pochvaloval si nedávno bicykl.

Dneska do práce na kole za 20 minut, MHD by mi to trvalo 30. Kolo je prostě super městský dopravní prostředek. A až bude v Praze lepší infrastruktura pro cyklodopravu, bude taky na kole jezdit více lidí, což uleví MHD i silnicím. Jsem rád, že na tom @Adam_Scheinherr pracuje. — Adam Zábranský (@adamzabransky) July 19, 2021

A „pochvalu“ pirátský kandidát na ministra získal i za prounijní neziskovku Pulse od Europe. „Díky, že podporujete Pulse of Europe, tu úplně nejtupější propagandu eurocentralismu, která každého člověka od eurocentralizace odrazuje!“ ocenil piráta ředitel Liberálního institutu Martin Pánek.

Díky, že podporujete Pulse of Europe, tu úplně nejtupější propagandu eurocentralismu, která každého člověka od eurocentralizace odrazuje! — Martin Pánek (@mmister) July 30, 2021

