Vojenský speciál s ostatky padlého vojáka odletěl z Afghánistánu

Armádní speciál s ostatky padlého českého vojáka Tomáše Procházky odletěl z Afghánistánu. Na pražské kbelské letiště přiletí kvůli nepříznivému větru ve 23:30 či o něco později. ČTK to řekla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Původní přílet byl naplánován na asi 23:00. Na letištní ploše se uskuteční smuteční ceremoniál, kterému budou přítomni rodina padlého vojáka, ministr obrany Lubomír Metnar nebo náčelník generálního štábu Aleš Opata.

Procházka zemřel v pondělí na základně Šindánd v afghánské provincii Herát, když afghánský voják zahájil střelbu na projíždějící české vozidlo. Zraněni zároveň byli dva příslušníci českých speciálních sil. Procházka u jednotky, která má na starosti výcvik afghánských kolegů, sloužil jako kynolog.

Smuteční ceremoniál na kbelském letišti by měl vypadat podobně jako v létě po převozu ostatků tří padlých vojáků. Rakev s ostatky by tak měla z letadla vynést čestná jednotka a položí ji na černý katafalk. Krátce poté promluví vojenský kaplan Petr Šabaka. S padlým se následně budou moci rozloučit pozůstalí. Pohřební vozidlo následně odveze ostatky do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích.

Pondělní útok byl třetím od začátku srpna, kdy po útoku sebevražedného atentátníka zemřela trojice českých vojáků. Minulý týden pak bylo zraněno pět Čechů, z toho jeden vážně, když u jejich obrněného automobilu explodoval civilní vůz naplněný výbušninou.

autor: nab