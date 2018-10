Afghánistán: Do věci se vkládá Rusko. Američanům to vadí

24.10.2018 9:34

Válka v Aghánistánu není pro Rusko něčím, na co může být hrdé. Ani Spojené státy v tomto ohledu asi nedopadnou lépe. Ale pokud by se Spojené státy začaly stahovat, kdo by se dostal na jejich místo? Server iDnes si myslí, že si zuby na Afghánistán brousí Rusko. A o situaci afghánské armády informuje i Mladá Fronta DNES.