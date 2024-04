Pracoval pro CIA. Teď vyzval OSN: Zjistěte, kdo odpálil Nord Stream. A ukázal na USA

Nebude trvat dlouho a budou to dva roky, co došlo k sabotáži plynovodu Nord Stream, který zásoboval plynem Německo i další země. Pachatel je přitom pořád neznámý, byť teorie tu jsou. Právě to chce změnit bývalý pracovník CIA Larry C. Johnson. Na půdě Rady bezpečnosti OSN vyzval, aby byla sabotáž prošetřena. Ale také řekl: „Nebudu se probírat horou důkazů, které ukazují na mou vlastní zemi, na Spojené státy, v tomto aktu války vůči Ruské federaci a Německé spolkové republice.“

reklama

V září tomu budou už dva roky, co došlo k sabotáži plynovodu Nord Stream, kterým proudil ruský plyn do Německa. Teorií, kdo byl pachatelem této sabotáže, je několik. Novinář Seymour Hersh tvrdí, že se jednalo o sabotáž vedenou Američany, deníky Washington Post a Der Spiegel pak přišly s teorií, že za sabotáží je ukrajinská skupina.

Psali jsme: Nord Stream: „Nechtějí vědět...“ Hvězdný deník z USA šokuje

Výbuch Nord Streamu: Proč česká média mlčí? A je toho mnohem více

Ať tak či tak, viník zatím znám není. Právě to vadí Larrymu C. Johnsonovi, bývalému důstojníkovi CIA, který pro vládu Spojených států pracoval na sklonku osmdesátých a začátku devadesátých let minulého století a pak odešel k soukromému podnikání a je politickým komentátorem.

O sabotáži Nord Streamu promluvil nyní na vysokém místě, před Radou bezpečnosti OSN. Hned na úvod řekl, že podporuje ruskou snahu, aby Rada bezpečnosti začala otevřené a důkladné vyšetřování sabotáže Nord Streamu. „Jsem zde na vlastní náklady, bez kompenzace za můj čas. Všechen obsah (projevu) a komentáře jsou mé vlastní,“ doplnil. Svůj cíl popsal následovně: navrhnout kroky, které by vedly k vyšetření události a zmírnění napětí, které tento bezprecedentní útok vyvolal. Dodal, že může nabídnout „unikátní pohled“ právě kvůli své zkušenosti v CIA a také na ministerstvu vnitra, kde se věnoval opatřením na potírání terorismu a jeho vyštřování. Pochlubil se, že naplánoval a provedl 200 cvičných operací proti terorismu pro americké síly zvláštního nasazení, když už byl v soukromém sektoru. A také úspěšně vedl vyšetřování praní špinavých peněz jako ředitel poradenské společnosti BERG.

Johnson se v mládí setkal s Harry S. Trumanem. Připomenul jeho slova z padesátých let, kdy Truman varoval před další velkou válkou vzešlou z třenic mezi státy a národy, které vyústily ve válku v Koreji. Truman tehdy řekl, že takové velké válce se dá zabránit. „Nevěříme, že tato válka je nevyhnutelná. Jedním ze základů této víry je naše víra v OSN,“ řekl tehdy Truman a vysvětlil, že OSN poskytuje možnost vyjednávat, dále má možnosti, jak dle pravidel zabraňovat agresi, a za třetí, když je riziko agrese zažehnáno, tak umožňuje snížit zbrojení.

Podle Johnsona má Rada bezpečnosti povinnost sabotáž Nord Streamu smírně prošetřit. „Nebudu se probírat horou důkazů, které ukazují na mou vlastní zemi, na Spojené státy, v tomto aktu války vůči Ruské federaci a Německé spolkové republice. Nebyl tu žádný bezpečnostní zájem, který by ospravedlnil zničení plynovodu Nord Stream, které těžce ekonomicky zasáhlo lid Německa. Tento akt nijak nepřispěl k ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou a jejími strůjci v NATO. Naopak to zhoršil,“ prohlásil.

Zmínil, že v CIA se naučil, jak se tajné akce plánují, ať už to byl Afghánistán nebo střední Amerika. „Takové akce se nedělají narychlo, jsou financované, plánované a secvičené předtím, než jsou provedeny,“ uvedl Johnson a dodal, že popis akce od Seymoura Hershe odpovídá tomu, co se učil v CIA na sklonku 80. let.

Fotogalerie: - Konvoj svobody

Zmínil také, že když se věnoval protiteroristické činnosti, sháněl povolení pro FBI pro vyšetřování teroristické akce proti letu Pan Am 103, známějšího jako aféra Lockerbie. Tehdy si všiml, jaký rozdíl je mezi vyšetřováním a rozvědnou činností. „Velmi pečlivě se zajišťovalo, aby důkazy shromážděné FBI nebyly zmařeny činností rozvědky,“ uvedl s tím, že se dbalo na to, aby si FBI i CIA hleděly svého. Uvedl, že jen 15 měsíců po pádu letadla už byly shromážděny důkazy proti pachatelům.

„Srovnejte toto vyšetřování s lhostejností a nedostatkem zájmu od zemí NATO vůči Nord Streamu. Je to 19 měsíců, co byl plynovod zničen, a země NATO k tomu přistupují jako tři moudré opice, tedy ‚neslyším zlo, nevidím zlo, nemluvím zlo‘,“ podotkl.

Uvedl také, že má určitý vhled do logistiky a provedení útoku na Nord Stream kvůli práci pro jednotky zvláštního nasazení v letech 1994 až 2016. Byl dle svých slov součástí týmu, který navrhoval a prováděl různá protiteroristická cvičení. Simulovali i akce sabotérů a teroristů. Také se později podílel na vyšetřování praní špinavých peněz a i bez přístupu k utajovaným informacím získali informace, které by obstály jako důkazy před americkými soudy.

„Během těchto vyšetřování jsem přišel na to, že v Disneylandu mají pravdu, svět je malý. Spojení mezi kriminálními organizacemi, velkými mezinárodními firmami, finančními institucemi a rozvědkou není vymyšlené. Je reálné a jde v něm o miliardy dolarů. Kvůli mým zkušenostem jsem přesvědčen, že řádně financované vyšetřování odhalí dokumenty, svědky a zdroje, které nade vší pochybnost dokáží, kdo provedl sabotáž Nord Streamu,“ prohlásil a zmínil, že OSN má prostředky, o kterých se soukromým vyšetřovatelům ani nesnilo.

„O sabotáži Nord Streamu můžu s jistotou říct: Byla provedena s finanční a materiální podporou alespoň jednoho státu. Nepochybně v něm existují dokumenty s velmi omezeným přístupem. Ale také určitě existují důkazy i mimo tyto dokumenty, které mohou napovědět, pokud ne rovnou vyřešit tuto záhadu. Moje poselství je jednoduché: Jděte po penězích. Ptejte se, komu to prospělo,“ pravil. Má za to, že odmítnutí vést řádné vyšetřování vrhá stín na pověst Rady bezpečnosti.

Na závěr Larry C. Johnson opět zmínil Trumana a jeho slova o OSN, že má možnosti, jak řešit konflikty smírnou cestou. Ale to se musí zakládat na správném prošetření této akce.

Psali jsme: Máte na rukou krev. Rajchl po show s Putinem zašel hodně daleko Rozhovor Carlson - Putin. Všichni z něj citují, na PL.cz máte všechno „Chtějí odvést vaši pozornost.“ Ukrajinec zničil Nord Stream? Zapadlá fakta Češi zaplatí, proč by vláda neutrácela? A vydělají jiní. Temné výročí pro senátorku Hamplovou

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama