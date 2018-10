Odejít z Afghánistánu? Válku vyhrává ten, kdo déle vydrží! Hovoří podplukovník z generálního štábu

Jak Foltýn uvádí, pokud působíte ve vnitřním ozbrojeném konfliktu, což v Afghánistánu platí, pravidelně se bude stávat, že bude část domácích sil někým infiltrována, nebo že někomu, lidově řečeno, přeskočí.

Foltýn se následně rozhovořil o mentoringu, který podle něj může mít celou řadu podob. „Hovoříme tu třeba o pomoci konkrétní vybrané vojenské jednotce, nejlepší výsledky z hlediska poměru ceny k výkonu jsou u afghánských speciálních jednotek. Statisticky okolo 95 procent zásahů proti Tálibánu provádějí speciální jednotky afghánské armády nebo afghánské policie. Největší přínos v boji s Tálibánem má tedy výcvik právě těchto jednotek,“ poznamenal Foltýn. Češi jsou pak podle jeho slov ve výcviku špičkoví, neboť si dokážou k Afgháncům najít cestu.

Foltýn odmítá, že by nyní, při útoku, kdy zemřel český voják, selhal systém. Vojáci podle jeho slov prováděli naprosto rutinní činnost v rámci základny při zabezpečování materiálu. „Pracujeme tu s nějakým archetypem zrady, kdy počítáte s tím, že pokud má někdo stejnou uniformu, je to váš spojenec. Je ale třeba se podívat, jak je to časté. U Čechy cvičených Afghánců se to nestalo vůbec, u jiných jsou to ročně desítky případů v rámci desetitisíců cvičených vojáků. Takže to není nic běžného, střílející voják je velmi vzácný,“ sdělil jasně Foltýn.

Zároveň dodal, že voják se zkrátka může zradikalizovat během služby. „Ať už ho někdo přemluví, nebo se prostě jen urazí,“ zmínil Foltýn s tím, že v minulosti vícekrát došlo k tomu, že konflikt vznikl kvůli kulturnímu nepochopení.

Závěrem se Foltýn vyjádřil k tomu, zda naše působení v Afghánistánu omezit či ukončit. „Z hlediska vojenského pro to není nejmenší důvod. Pokud po vás nepřítel střílí, chce, abyste ustoupili. Takže to přesně udělat nesmíte. Navíc pokud se ty incidenty sešly náhodně a nejsou na sebe navázané, pak po vojenské stránce takovým úvahám nerozumím. Jste prostě ve válečném konfliktu, ve kterém vyhrajete, pokud lépe střílíte a déle vydržíte. A my střílíme lépe a déle vydržíme také,“ zdůraznil jasně Foltýn s tím, že stažení z mise by byla neskutečná zbabělost.

autor: vef