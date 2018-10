Vojtěch Filip: Nové mýto? Neslužba. Vrchol drzosti

Jak vnímáte události kolem mýtného tendru?

Já jsem byl vždycky proti tomu, aby mýtný systém vznikl způsobem jako za minulého ministra Šimonovského. Už tehdy jsem prosazoval, aby tady byl mýtný systém založený na satelitní technologii, což se nestalo. Mezitím mýtný systém, většinu těch technických zařízeních kromě provozu, vlastní stát a současný provozovatel mýtného systému neuspěl ve výběrovém řízení. To ovšem bylo nestandardní, protože – aniž by k tomu existovala nějaká větší analýza – se uvažovalo o zpoplatnění dalších 900 km silnic první třídy, což by znamenalo, že by byly zatíženy těžce opravovatelné silnice druhé a třetí třídy.

Velmi kriticky se vyjadřujete k vítězi tendru, společnosti Sky Toll. Proč?

Protože zvítězila společnost, jejíž část vlastníků je v nejasné vlastnické struktuře s akciemi na doručitele se sídlem na Kypru. To mi opravdu vadí, protože to je podle mého soudu v rozporu s nároky, které stát klade na veřejné zakázky. Další věc, která je zcela evidentní, že po skončení výběrového řízení a vyhlášení vítěze Úřad na ochranu hospodářské soutěže navrhl soudní přezkum a předběžné opatření, kterým je zakázán podpis smlouvy s vítězem tendru. Co mě zarazilo, a upozornil jsem na to ministra dopravy, je, že v takovém případě by bylo nejvhodnější, kdyby stát mýtný systém převzal do svého vlastnictví, výběrové řízení zrušil, protože ta možnost zrušení výběrové řízení byla součástí návrhu na jeho vypsání. Pokud jde o samotný podpis smlouvy s vítězem tendru, tak já připomínám, že je provázen řadou komplikací, které nechci popisovat, to je věc někoho jiného, ale mně vadí, že podpisem smlouvy se oddaluje převzetí samotného systému pro stát, aby si mohl sám vybírat peníze, když má na to dostatek prostředků v rámci Ředitelství silnic a dálnic. Myslím si, že převzetí je stále možné, navíc to současný provozovatel mýtného systému Ministerstvu dopravy nabídl. Nyní je to otázka ceny, jako když se kupuje systém smluv a know how, protože ta technická zařízení jsou již v majetku státu. To oddálení je pro stát podle mého soudu nevýhodné.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



1. místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dan Ťok BPP



ministr dopravy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Z původně technologicky neutrálního výběrového řízení se přidáním k zpoplatnění 900 kilometrů silnic první třídy stal tendr, který upřednostňoval jen satelitní technologii.

To si nemyslím, to tendru nevyčítám, to je věc, které se mohlo dosáhnout už při tom původním zavedení mýtného systému. Je to systém modernější, umožňující mnohem větší flexibilitu systému a já pro ten satelitní systém jsem. Mně vadí, že součástí toho systému je i těch 900 kilometrů silnic první třídy, o kterých ministr nepokrytě říká, že to tam může vypnout. Pokud by to poškozovalo silnice druhé a třetí, tak by to tam nevybíral. V tom případě, ale přiznává, že výběrové řízení mělo v sobě od samého počátku chybu.

Když vyhrál favorit, a to společnost SkyToll podporovaná nejbohatším Čechem Petrem Kelnerem, ministr Ťok, aby uklidnil prezidenta a nepoštval si proti sobě hejtmany, obce i kraje, rychle rozhodl, že 900 kilometrů zpoplatněno bude, ale nulovou sazbou. Jaký je na to váš názor?

To je přesně ono, v tom případě si od toho, kdo vyhrál výběrové řízení kupujeme neslužbu, která nám nebude nic přinášet, a to je nesmysl. Koupit si neslužbu, která nám nebude dávat žádné peníze, a platit za to někomu jinému já považuji za vrchol drzosti.

Chcete v Parlamentu nějak zpochybnit poslední jednání ministra Ťoka?

To já podle mého činím velmi intenzivně po celou dobu. Myslím, že už den po hlasování o důvěře jsem byl ve sporu s ministrem Ťokem a ten spor trvá dodnes, protože já jsem nespokojen s tím, jak je to učiněno. A přitom ta samotná hlavní vada je v tom, jak byl systém v České republice nastaven a že se oddaluje jeho převzetí státem. To znamená, že stát má zprostředkovatele pro výběr daně z výkonového mýta, což je daň, vlastně forma silniční daně, když to může sám provozovat. Nevidím důvod, proč by stát takové zprostředkovatele vůbec měl mít, ještě když má nejasnou vlastnickou strukturu.

Neuvažujete o svolání mimořádné schůze?

To si nemyslím, že je potřeba. To můžeme projednat na schůzi řádné. Teď je na to i nejvhodnější doba. 23. října je před námi schůze, kde mohu navrhnout bod, může to být předmětem interpelací, a také samozřejmě uvažuji o tom, že jednání Sněmovny by mělo předcházet jednání hospodářského výboru. Předpokládám, že členové hospodářského výboru o to zájem mít budou již tento týden tak, aby ten bod v programu ke schůzi byl připraven.

Aktuálně asi nyní ale řešíte volby, jak je z vašeho pohledu hodnotíte?

Hodnotím je velmi kriticky, to znamená, že jsme věděli, že nemůžeme uspět tak jako před čtyřmi lety, protože jsme postavili menší množství kandidátních listin. Těší mě, že někteří starostové a starostky obhájili svá místa. Ale mrzí mě, že se nám nepodařilo naplnit stejný počet mandátů v Senátu, jako jsme měli před 4 lety. Očekávám, že souboj o senátní křeslo můžeme v obvodu Karviná pořád ještě vyhrát. Takže i když jsme ztratili senátní obvod Chomutov, můžeme ho takto nahradit.

Psali jsme: Obchodní ředitel českého Kapsche Karel Černý: Rýsuje se největší skandál současné vlády. Ministr dopravy vyhodil z okna minimálně pět miliard Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prověří návrh Kapsche Fantasmagorie. Ťok nechal ležet na ulici stovky milionů, ozývá se po uzavření smlouvy na mýto Ťokova smlouva na mýto je prý protiprávní. Kapsch podává stížnost

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Barbora Richterová