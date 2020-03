Vojtěch dal příkaz? To bych rád viděl. Babišovi nevěřím, Hamáček nekecá. Kvůli tomuhle nebyly roušky, prozradil Válek z TOP 09

Hostem pořadu Prostor X na stránkách Reflexu byl poslanec TOP 09 Vlastimil Válek, který působí jako člen zdravotního výboru PS a který je i přednostou radiologické kliniky. Zkritizoval vládu, protože nevidí žádný plán jak bojovat s koronavirem, a přiznal, že na rozdíl od slov premiéra Babiše věří Hamáčkovi. „Z informací, které se dozvídám od pana premiéra už nevěřím ničemu,“ pověděl. „Mně prostě vadí, že pan premiér jaksi víc dá na to, aby ta informace zněla, aspoň tak to vnímám, z hlediska PR co nejzajímavěji, a už tak mu nevadí, že není tak úplně přesná,“ dodal.

Profesor Vlastimil Válek, lékař a člen sněmovního zdravotního výboru a též člen TOP 09, byl hostem Prostoru X, který moderoval opět Čestmír Strakatý. V tomto díle měli oba aktéři obličej zakrytý rouškami. První otázkou bylo, proč se nemocnice nezásobily rouškami, když jim ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přikázal se zásobit rouškami na čtyři měsíce. Válek odpověděl, že by to rád viděl písemně, neboť je tam slovo prý a prý o tom bude jednat na zdravotním výboru Poslanecké sněmovny.

„On řekl v Událostech přesně toto, že dal pokyn, aby se nemocnice zásobily na čtyři měsíce dopředu ochrannými prostředky,“ řekl Strakatý. „Já pracuji v jedné z těch nemocnic, sice ne jako náměstek, ale pracuji ve vedení, a žádný takový pokyn jsem neviděl, ale je nicméně možné, že došel, já to nepopírám, proč by pan ministr lhal, takže na zdravotním výboru požádám, ať ukáže mail, který posílal, nebo dopis do těch datových schránek. Nevím o tom, že by nějaká nemocnice takový pokyn dostala,“ odpověděl přednosta kliniky radiologie a nukleární medicíny brněnské fakultní nemocnice a dodal, že je možné, že ministr někomu řekl, ať někomu řekne, že má poslat tento pokyn, který se někde ztratil.

Na dotaz, zda se samy nemocnice neměly zásobit i bez toho pokynu, odpověděl Válek, že teoreticky ano, ale prakticky je nutné, pokud se chtěla nemocnice zásobit, že musí zakázku vysoutěžit, neboť o vše se musí soutěžit. Druhou možností pak bylo zadání výběrového řízení, které však trvá půl roku. „Co to znamená? Že nebyla možnost?“ zeptal se Strakatý. „Pokud jsme neměli vysoutěženého dodavatele na roušky nebo pokud ten dodavatel byl vysoutěžen s určitým objemem, tak nám prostě větší objem nedá, protože na ten se to vysoutěžilo,“ odpověděl Válek. Postěžoval si i na to, že v poslední době byly v nemocnicích kontroly Ministerstva financí či Nejvyššího kontrolního úřadu a že musel odpovídat na takové otázky, jako proč podal onkologicky nemocnému dítěti lék, když neměl potvrzeno od pojišťovny, že mu ten lék proplatí. „Kontrolovali to, co podle zdravého rozumu v medicíně byste měl dělat; a oni to kontrolovali podle zdravého rozumu, který funguje v úplně jiném byznysu,“ dodal Válek.

„Selhal podle vás stát v tom, jak distribuoval, jak se postaral o ty zdravotnické zásoby?“ zeptal se moderátor. „Já myslím, že selhal v mnoha krocích. Tak v první fázi Ministerstvo zdravotnictví včetně odborníků na ministerstvu podcenilo, že se sem ta infekce dostane. Myslím si, že v první fázi byli přesvědčení, včetně profesora Prymuly, že jsme schopni jako jeden z mála nebo jediný stát na světě zvládnout trasování a že zachytíme všechny kontakty a že zabráníme nekontrolovatelnému šíření, že prostě budeme izolovat. V druhé fázi selhal, když nastaly jarní prázdniny a nechal ty lidi odjet, tak tehdy se mělo zabránit odjíždění přes hranice, tehdy jsme to napadali kvůli příletu letadel. V třetí fázi selhal, že tady byly firmy, co vyrábí ty roušky. Prostě nebyli schopni včas nařídit těm firmám, aby ta výroba sloužila jen pro Českou republiku. Všechny ty pokyny šly jaksi později, o dva dny, o tři dny později, než měly vyjít. Prostě dlouho se váhalo vydat ten pokyn i teď, vezměte si, že máme libereckou textilní fakultu, která vyvíjí nanovlákna, jsme v tomto průkopníci. Máme haldu grantů, já vedu biomedicínský výzkum P08 Agentury pro zdravotnický výzkum, kde se právě zkoumají různé textilie pokryté antivirovými vrstvami, a tak dále. Problém je, že tady nejsou výrobní závody, co by z těch textilií vyrobily roušky, ale máme třeba firmu, co šije košile. Ministr hospodářství tak má zjistit, kdo je schopen vyrobit textilii, zjistím, kdo mi je schopen ušít roušky, a začnu tu situaci nějakým způsobem řešit. Nenechám to tak, aby si každý šil doma roušky na šicím stroji,“ argumentoval Válek. Dodal i to, že se snažil apelovat jako člen zdravotního výboru, aby se tato opatření stala dřív. „Odpověď byla i mých kolegů, lékařů z koaliční strany nebo z ANO: je to zbytečné, nehysterči, všechno je připravené, nic se neděje a neboj se,“ popsal tehdejší názory vládní koalice.

„My se omlouváme taky, ale žádná země v Evropě nereagovala tak rychle jako my, všichni nás opakují, všichni nás následují. Tohle řekl premiér na tiskové konferenci. Berete tuhle jeho omluvu?“ zeptal se Strakatý. Odpovědí mu bylo, že pokud by byla pravdivá, tak ano. Problémy s rouškami, jako máme zde, však většina jiných států nemá. „Není to omluva, protože to, co říká pan premiér, není pravda. My jsme se nepřipravili daleko nejlíp a není to tak, že ostatní země si z nás berou příklad. V řadě zemí se připravovali samozřejmě jiným způsobem, různými způsoby; země, co se dostaly do té situace až potom, co byla u nás, se připravovaly o něco později, ale například u těch roušek rozhodně to není tak, že u nás je situace nejlepší. Ve většině zemí i v Turecku je situace lepší než u nás.“ Strakatý však namítl, že například v Belgii nebo v řadě jižních států je situace stejně špatná jako u nás. Profesor Válek k tomu dodal, že situace je tam špatná, ale ne v tom, co se týče dostupnosti ochranných pomůcek pro zdravotníky.

Profesor Válek však později akceptoval to, že v řadě opatření jsme byli skutečně napřed a ostatní nás v nich kopírují. „Je bezesporu pravda, že jsme udělali některá opatření, která jiné státy neudělaly, a teď je otázka, proč je neudělaly,“ řekl k tomu přednosta nemocnice. „Naše strategie od začátku byla zabránit vstupu lidí do České republiky, tady to nebylo dostatečně důsledně udělané, protože jsme se vrhli na letiště. Musíte si říct, jaká byla strategie státu. Pokud byla zabránit vstupu infikovaných do republiky, zabránit vyjetí českých občanů do oblastí, kde hrozí riziko nakažených, izolovat ten stát od nakažených, kteří se sem dostanou zvenku, a ti, co se sem dostanou i přes tato opatření, tak pak maximálně trasovat a zjistit, s kým se dostali do kontaktu, a tím pádem izolovat jednotlivá ohniska a dostat to zcela pod kontrolu, tu infekci, tím, že do dvou set lidí se dá to trasování zvládnout, tak pak ta opatření nebyla dostatečně důsledná,“ vyčinil Válek vládě. Apeloval však na všechny, aby ta jednotlivá opatření dodržovali. Neví tedy, co vlastně bylo cílem opatření a nemůže hodnotit, zda byla dostatečná, či ne. Rád by tedy slyšel plán státu, co bude, když tu budou dva tři tisíce nakažených, a též dodal, že dle jeho názoru se to tu bude spíše zhoršovat, stačí se podívat na Itálii či Čínu.

„Jaká strategie by měla přijít podle vás?“ zeptal se Strakatý. „Tak hodně to zjednoduším. Máme pacienty, kteří jsou nejvíc ohrožení, to jsou pacienti, kteří mají nějakou závažnou nemoc, poruchu imunity, plus pacienti, kteří jsou vyššího věku. Mně je šedesát, tak šedesát pět plus jsou ohrožení. Především musím chránit tyto pacienty, aby se nenakazili. Pokud se, nedej bože, někdo z nich nakazí, tak je musím izolovat tak, aby nenakazili i ty ostatní, protože ta komunita se často stýká, například domovy důchodců. Potom musím pro tyto pacienty zajistit opravdu adekvátní podmínky, a už teď je musím připravovat, a chválím kroky ministerstva, že už to plánuje, že taková situace nastane, proto chystá dvě specializované nemocnice, to chválím, ale chci to slyšet jako součást celého celku,“ řekl.

Později v rozhovoru řekl, že už nevěří ničemu, co řekne premiér. „Z informací, které se dozvídám od pana premiéra, už nevěřím ničemu. Takových informací zaznělo už spousta.“ Na dotaz, zda to není hrozná věta – říct „nevěřím ničemu z úst premiéra“, odpověděl: „Ne, není to hrozná věta. To je zkušenost. Já věřím informacím, které jsou ověřené, které se dají validovat.“ „Když nyní pan Hamáček říká, že v neděli přiletí letadlo, ve kterém bude třicet milionů roušek a šest milionů respirátorů…“ povídal Strakatý, načež mu do toho skočil profesor Válek, že Hamáčkovi věří. „A řeknu vám taky proč. Protože v pátek jsem řešil problém našich studentů v zahraničí s Erasmem, řešil jsem problém pendlerů ze Slovenska, na kterých stojí nemocnice, k nám dojíždí desítky, stovky zdravotníků ze Slovenska, sester, lékařů, do nemocnic v Břeclavi, v Kyjově a dalších, které jsou na hranicích, a já jsem řešil, jak to udělat, aby mohli dál jezdit. Pan ministr Hamáček mi okamžitě vzal mobil a racionálně to řešil, komunikoval, fungovalo to a všechny ty věci, na kterých jsme se domluvili, které jsem navrhl, tak mi vysvětlil, proč je to blbost, nebo poděkoval za nápad a řešil ho. Nestalo se mi, že by nemluvil pravdu. Nestalo se mi, že by mi populisticky něco vykládal, mám s ním nejlepší zkušenosti stejně jako s ministrem Petříčkem, s kterým jsem řešil totéž, zahraniční studenty, Erasmus – a klobouk dolů, to byl profesionální přístup. Pokud řekl pan ministr Hamáček, že sem doveze respirátory, tak nekecal a má to ověřené,“ vysvětlil, proč věří Hamáčkovi, a nikoliv premiérovi Babišovi, kterých těchto slibů měl už spoustu.

„Mně prostě vadí, že pan premiér jaksi víc dá na to, aby ta informace zněla, aspoň tak to vnímám, z hlediska PR co nejzajímavěji, a už tak mu nevadí, že není tak úplně přesná… Přece nemůže člověk, tvůrce situace, jaká je teď, říct, že odvoláme ředitele Bulovky, to prostě nemůže premiér takhle říct,“ shrnul Válek. Prý však je ke cti, že se ministr Vojtěch postavil za ředitele Bulovky. Na závěr dodal, že dle jeho názoru bude tato situace stejná či přísnější až do května, jelikož se situace bude zhoršovat.

