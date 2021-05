Vojtěch je zpět. Vakcíny pro děti? Z Evropy přijde zelená

Nečekal jsem to, poznamenal Adam Vojtěch při svém návratu do křesla ministra zdravotnictví. Na úřad jej dnes uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Oba muži se při tiskové konferenci mimo jiné shodli na tom, že je nutné připravit kvůli koronaviru strategii pro návrat dětí do škol 1. září.

„My jsme teď probrali ty hlavní úkoly resortu, které resort čekají a jsou samozřejmě velice důležité, protože my musíme zrealizovat vícero projektů. Hlavně samozřejmě musíme dokončit očkování, musíme si promyslet dlouhodobou strategii, připravuje se – my to máme promyšlené, ale připravuje se dlouhodobá strategie v očkování. Očekáváme, že Evropská léková agentura schválí vakcínu Pfizer/BioNTech i pro děti. Musíme z dlouhodobého hlediska přemýšlet, jak budeme očkovat, v jakých centrech. Očekává se samozřejmě strategie přeočkování, v jakém intervalu to bude. Jestli budeme očkovat lidi jenom takzvané chroniky, a zároveň věkovou kategorii 65+,“ řekl dále Babiš a hovořil i o covid pasu.

„My nechceme žádnou byrokracii, my chceme samozřejmě tím covid pasem dát nějakou výhodu. A ten covid pas by měl obsahovat jenom údaje o očkování, o překonání té choroby, o testování, takže ten prvotní návrh, který byl, si myslím, že se ne úplně povedl, jsou tam některé věci, které by tam neměly být, takže to pan ministr určitě si bere jako prioritu. Protože jako poslanec byl u toho,“ dodal Babiš a hovořil i o strategii testování. Zmínil i návrat dětí do škol 1. 9., na což se podle něj je nutné připravit s předstihem a lépe než minulý rok.

„Děkuji panu ministrovi, že vyšel vstříc mému požadavku, když jsem ho požádal, aby zkrátka převzal tuto funkci potom, co ji opustil minulý rok v září. Předpokládám, že společně zůstaneme ve funkci až do demise po říjnových volbách,“ popřál závěrem své promluvy Babiš Vojtěchovi.

„Jsem rád, že opět mohu být na Ministerstvu zdravotnictví. Samozřejmě je to pro mě do jisté míry překvapující, že ta situace se vyvinula tak, jak se vyvinula. Nečekal jsem to, když jsem odcházel v září minulého roku, ovšem tak to už někdy v životě bývá. Určitě do trošku jiné situace, právě tím, že ten mandát je jasně ohraničen sněmovními volbami, tak jak o tom hovořil pan premiér. Bezesporu také je pravda, že to prioritní, co musíme řešit v rámci resortu zdravotnictví, je ona tečka za koronavirem, ať je to očkování, strategie testování a zejména tedy pečlivá příprava pro návrat dětí a nejenom dětí, ale i obecně lidí z dovolených v průběhu léta. Myslím si, že tady máme jistou zkušenost z toho minulého roku, kdy samozřejmě nikdo neměl žádnou zkušenost před tím, jakým způsobem se může ta epidemie vyvíjet. Dneska tu zkušenost máme a z toho i já budu čerpat, společně s mými kolegy,“ podotkl Vojtěch a hovořil i o dalších prioritách resortu.

Vojtěch dnes převzal úřad z rukou svého předchůdce Arenbergera. „Osobně si ho velmi vážím, považuji ho za slušného člověka. Má můj respekt, ostatně ten má každý, kdo jde do této funkce, která je velmi složitá i v necovidovém období, a tím spíše v období covidu. I nadále budeme v kontaktu,“ sdělil k osobě odcházejícího Petra Arenbergera. Co se týče jeho dalšího působení v čele vinohradské nemocnice, chce Vojtěch vyčkat do závěrů kontrol, které byly nařízeny. Zároveň si Arenberger bude muset doplnit chybějící prověrku.

