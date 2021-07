Vojtěchu, vraťte diplom. Znásilňování práva, stále dokola. Pánové nahoře nás záměrně udržují ve strachu, myslí si advokátka Zwyrtek Hamplová

reklama

„Co k tomu říct? Včera bylo pozdě.“ Známá advokátka Jana Zwyrtek Hamplová reaguje na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o zrušení povinné ochrany dýchacích cest ve vnitřních prostorách i v dopravě. Pozdě bylo nejen z důvodu, že bránění přirozenému dýchání škodí zdraví, ale přidává i další vysvětlení: „Zcela jasná objektivní čísla, a to za masivního povinného testování, už několik měsíců zcela vylučují pandemickou pohotovost, která měla být dávno zrušena. Vzpomínáte, jak kdysi Poslanecká sněmovna slavnostně zrušila nouzový stav? Ta situace byla hrubě zneužita k nepromyšlenému schválení pandemického zákona, na který se vláda dlouho bála jen pomyslet, a ten je od té doby hrubě zneužíván. A k mému údivu, až na malé strany, opozice mlčí. Přitom podobné znásilňování práva v novodobé historii nenajdou.“

Ministerstvo, jak už se stalo zvykem, opět nahradí opatření jiným a nic se nezmění. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ovšem není určitě akceptovatelné, pokud soudy opakovaně ministerstvu vyčítají, že nemá zdůvodnění, které má mít. Chce toto „odbourat“. Ministerstvu už zrušil soud opatření sedmnáctkrát.

„Pan ministr by měl v tom případě vrátit diplom právnické fakulty. Odůvodnění čehokoliv, zvláště toho, co zasahuje do základních lidských práv a svobod, musí být dokonalé, a soudci to právem žádají,“ říká Hamplová. „Kdyby mu zabavovali dům, také by asi chtěl vědět detailně proč. Nám zabavují lidská práva a svobody. A hochovi se nelíbí, že to chce soud odůvodnit? Pokud se ptáte na to množství, je to opravdu nevídané. Důvod je jednoduchý. Kdyby se zeptali některého z právníků, který veřejnému právu rozumí, ten by jim podobná opatření zakázal. Takže se ptají asi těch druhých. Tedy těch, kteří tomu nerozumějí. Nebo, nedej bože, to tvoří po večerech sami. Protože tak to někdy vypadá,“ dodala.

Vojtěch se vrátil jako vyměněný. Šel na převýchovu?

Vojtěch se také hájí tím, že většinu opatření mají na svědomí jeho předchůdci. „O Vojtěchovi jsem si zpočátku myslela, že má aspoň trochu svůj rozum, a proto se ho premiér zbavil. Vzpomínáte, jak ho peskoval před těmi kamerami. Člověk, který má důstojnost, by odešel středem, a nevrátil se,“ říká advokátka. „Vojtěch se vrátil, a byl jako vyměněný. Mně to přišlo, nezlobte se, jako by šel na převýchovu. Aby plnil zadání. Zda premiéra, nebo farmaceutických lobby, těžko říct. Rozhodně však jeho motivem není zdraví nás, lidí. A protože jede, jako by měl v zádech klíček, tak převýchova patrně zafungovala,“ dodává. Upozorňuje na to, že život bez funkce není lehký. „Tak mu ho naordinovali, a pan ministr dnes poslouchá na slovo. On to hází na předchůdce, oni to házeli na něj, protože on byl zase před nimi – ať už jdou do háje, jak malí kluci se budou hádat, kdo rozbil bábovičku. To nevidí, jak jeden vedle druhého ničí tuto zemi? Nám je jedno kdo, podstatné je, že to evidentně nekončí,“ dodává.

Soud se pozastavil nejen nad tím, že ministerstvo se opakovaně dopouští ignorace jeho rozhodnutí. Uvedl, že příště už by mohl opatření zrušit hned, bez odkladu. Soud „nepřešel bez povšimnutí“, že až na aktuální analýzu epidemické situace je „odůvodnění napadeného mimořádného opatření až na drobné úpravy zkopírováno z předchozích mimořádných opatření, u nichž již soud deklaroval jejich nezákonnost pro nedostatečné odůvodnění“. Je tedy pro příště jediná možnost, aby zrušil soud opatření hned, protože je pravděpodobné, že ministerstvo bude soud i nadále ignorovat?

„Tomu tleskám. Ostatně právě dnes jsem říkala v jednom televizním rozhovoru, že snahu o nástup nesvobody u nás zachraňují soudy, tedy abych byla adresnější, soudci. Kteří dokonce oproti svým zvyklostem politiky komentují, takže můžete věřit, že situace je v jejich očích skutečně vážná, a zneužívání moci obrovské. Kvůli jedné dílčí věci by takto ostře nevystoupili. Děkuji jim za to jako občan této země,“ říká advokátka, která chce být ještě odvážnější. „Snažíme se, myslím advokáti, kterým to není jedno, vymyslet jak na to, aby soud, když politikové jsou nečinní, pozastavil účinnost pandemického zákona jako celku, když nemůže rušit pandemickou pohotovost, která tady už několik měsíců není, pokud kdy byla. Zde se ale domníváme, že by to musel být soud ústavní, nikoli nejvyšší správní. Tedy hledáme cesty, jak jim to řádění, omlouvám se za ten výraz, zatrhnout jako celek – aby napřed museli prozkoumat, zda je u nás situace pandemické pohotovosti. My tvrdíme, že ne, ta čísla jsou při tak masivním testování směšná. Kdysi dávno bylo v Česku skoro milion lidí nemocných chřipkou. A takové šílenosti se neděly,“ vysvětluje.

Nemoc neléčíme, lékaři pomáhají nahnat lidi na nádraží k očkování

A z čeho aktuální rozhodnutí Nejvyššího správního soudu vyplynulo? Muž, který se na soud obrátil, má lékařské potvrzení, že pro svůj zdravotní stav nezvládne nosit roušku. Trpí průduškovým astmatem. Cítí se omezován ve svém životě, protože některé aktivity, například nákup, bez roušky nelze vykonávat. Jelikož nařízení poskytuje výjimku pouze pro osoby, jejichž mentální schopnosti či duševní stav neumožňují nošení roušek, cítí se být diskriminován.

„Tvrdím, že to, co se tu děje, je nezákonná segregace a diskriminace lidí podle zdravotního stavu, a to ještě tak, jak si to pánové nahoře nalinkovali. Tedy že skutečná péče o zdraví je dávno chiméra, a absolutně všechna energie se soustředí na covid, o kterém nevíme, kde se tu vzal, rozhodně není vždy smrtelný, pro jistotu jej ale neléčíme, protože je nutno udat vakcíny, a to ještě v experimentálním stadiu… Hlava mi to nebere,“ popisuje Hamplová. „Je to zkrátka takový malý absurdistán, kterému, jak jsem doufala, zabrání lékaři. A ono ne. Oni ještě pomáhají nahnat lidi na nádraží a do obchodních center na nejrizikovější formu očkování – bez anamnézy, vyšetření krve na protilátky… To jistě omylem prodělala premiérova dcera, a té očkování nedoporučili. Zkrátka je porušováno vše, co lze – ústavní pořádek, zákony, vládne tu protekce jako za soudruhů, a k tomu všemu se nám vysmívají do obličeje tím, že před kamery si stoupnou v rouškách, a pak se baví živě u stolu tzv. jen tak,“ dodává a v této souvislosti připomíná schůzku bruselských kádrů. „Rozesmátý Macron, který, mimochodem, aby se dnes bál vyjít mezi svůj lid. Až tam jsme to dopracovali – a od těch se učíme? Svatá prostoto! Děkuji českým soudcům z Nejvyššího správního soudu, že to pojmenovávají, a doufám, že je lidi uslyší. Protože co mne nejvíce děsí, je ta důvěra národa v to, co se do něj hustí,“ podotýká advokátka.

Psali jsme: Musíme se ptát: Kdo vlastně ovládá USA? Až Biden odstoupí... Ben Kuras šokuje Václav Klaus zažaloval Ministerstvo zdravotnictví Jsou zaujatí? Stropnický odhalil věc o Pekarové a novinářích VIDEO Kotleba drtil vládu. „A co pak, odvezete je do lágru?“ Slovensko ve varu

Sama hovoří i o tom, že se přibližuje pozvolna doba na generální stávku za zrušení pandemické pohotovosti, když to už několik měsíců neudělali politikové. „Víte, když to před rokem začalo, všichni jsme sklapli paty, poslechli, zůstali doma, protože se nevědělo, co to sem přišlo, a skutečně byl strach. Právem – nemoc je vždy o strachu. Uběhl rok a kus, jsme dál, víme víc… Ale strach je v nás vyvoláván a udržován, záměrně v nás byl zakořeněn, protože pánům nahoře se zalíbila moc, protože moc je sladká,“ uvedla Hamplová. „Líbí se jim vstát a vymyslet opatření. Líbí se jim zakázat zpívat a tančit. Sportovat. Chodit do školy. Že tím ničí lidem životy? Starým jejich poslední roky, střednímu věku kariéru, dětem dětství? Kolik vychoval Vojtěch dětí? Co už v životě dokázal? Arenberger neuměl spočítat ani své nemovitosti, lhal všem do očí. Už tehdy měli být lidi v ulicích. Nicméně, pokud to bude pokračovat takto, ono to tak skončí. Vím, že už to, co se tu děje teď, vadí stovkám schopných lidí napříč obory. Advokáty nevyjímaje,“ dodala.

Za sebe situaci vnímá s ohledem na blížící se volby. „Sama jsem proto zdrženlivá, protože nechci, aby mé jméno, tak důvěrně známé na radnicích, nebylo zneužito pro kohokoliv, sama chci stát mimo parlamentní politiku,“ předesílá k dalším silným slovům. „Ovšem pokud se toto znásilňování práva bude dít dál i po volbách, nebudu mít problém být mezi odbornou veřejností, která k nějakému zásadnímu kroku vyzve. Třeba i ke generální stávce. Protože pokud lidi opravdu nezůstanou doma, rodiče si nenechají doma všechny žáky, nezavřou se provozy klíčových odvětví této země, ty nahoře neprobudí nic. Těm to sněmovní kafe vždy někdo uvaří. Žijí v bublině, a navíc podlehli tomu, že mohou opravdu vše – a likvidují vlastní národ. Země, kde osmiletý kluk nemůže jít hrát se svým trenérem tenis, holky na vesnici si nemohou zatančit a zazpívat, a to za těch čísel, která byla celou dobu vykazována, si nic jiného než generální stávku nezaslouží,“ vzkazuje rázně.

Startuje „kobercový nálet“ týmu, radí i slavný matematik Karel Janeček

Advokátce přichází spousta dotazů kvůli provozu škol od září, ukončení plateb testů pro neočkované, ignorování protilátek, očkování bez anamnézy očkovaného. A proto připravuje „kobercový nálet“. Podstatou snahy by mělo být mimo jiné dosáhnout, aby soudy daly vládě meze předem, byla určena trestní odpovědnost za lékařské výkony bez prověření zdravotního stavu člověka, důležitá je také žádost o informace týkající se úmrtí očkovaných, otázky zneužití pravomoci ministry zdravotnictví v době objektivní neexistence situace pandemické pohotovosti.

„Kobercový nálet je před dokončením. Bude spuštěn po období dovolených. Ve své podstatě spojujeme v tuto chvíli mozky s cílem pokusit se pozastavit účinnost pandemického zákona, s jasným a objektivním zdůvodněním, že je zneužíván, není opakovaně respektován názor dozorujícího Nejvyššího správního soudu, a že musí být především prověřeno opodstatnění pandemické pohotovosti – ta už měla být dávno zrušena, a politikové nic,“ popisuje advokátka. „Pak je to několik desítek žádostí o informace, dvě další žaloby, dopis předsedovi lékařské komory s výzvou k omluvě za výrok o černých pasažérech (tak mluvil o neočkovaných), dotazy na počty úmrtí do státních nemocnic… Nedělám teď o víkendech prakticky nic jiného. Velkou práci souběžně odvádějí kolegové ze Zdravého fóra, ústavní právník a kolega dr. Zdeněk Koudelka, odvážný kolega dr. Radek Suchý, pomáhá nám řada lékařů… Matematik Karel Janeček do toho dává zase jiný pohled a podporu nám všem… Řekla bych to lidově asi tak, že parta lidí, kteří už ve svých profesích ukázali, že něco umí, a kteří už toho tady začínají mít tak akorát, se utěšeně rozrůstá, a najdete tam zvučná jména. Sympatie vyjadřují i lidé v terénu – dnes mi děkoval za poslední blog pán v zelenině. To potěší,“ dodal.

Covid ukázal vše. Právní stát se zašlape, zapomeneme na obyčejnou úctu

Ovšem, neukazuje covid jen více stav našeho nejen právního státu, ale i zdravotnictví? „Covid ukázal skoro všechno. To, že právní stát se klidně zašlape, pokud se ti nahoře rozhodnou, zapomene se na ústavu, na Listinu základních práv a svobod i na obyčejnou úctu k lidem, politik si dovolí říct, že hodlá odbourat (!!!) to, že soudy chtějí odůvodnění (!!!), mimochodem už za to měl být odvolán, a začne se k tomu tvrdit, že za ty paskvily nenesou ministři odpovědnost, protože jsou politikové. Ale politická odpovědnost a odpovědnost za zneužití pravomoci jsou dvě úplně jiné kategorie,“ uvedla Hamplová. „Kdybychom si chtěli povídat o zdravotnictví, to by bylo na celý rozhovor. Mám mezi lékaři spoustu přátel, a tak rozhodně nenosím růžové brýle. Odkládala se základní zdravotní péče, a to bude mít své důsledky. Tedy odpovím stručně – ano, covid ukázal nejen stav našeho nakládání s právním státem, kde se napomínají soudci z úst ministra, což je první signál nástupu totality, nejen stav našeho zdravotnictví, ve kterém jdou klidně lékaři očkovat na nádraží do kukaně jako v rozvojové zemi, nejen stav našeho školství, kde se učitelé báli vzepřít evidentně škodlivým rouškám na obličejích malých dětí, zkrátka covid nás všechny odkopal. Naše chyba, že si to necháme líbit. Ale všeho do času,“ dodala.

A jestli mohou něco ovlivnit nadcházející volby? „Tzv. kauzu covid? Doufala jsem v to, ale naděje si příliš nedělám. Spíš mnoho jmen stojících mimo politiku tentokrát čeká, až bude po... po volbách. Hovořím o odborné veřejnosti stojící mimo politiku. Ostatně nemusí to být vždy politik, kdo vyzve ke generální stávce za právní stát. Nebo za zdravý rozum. Aby se politikové, když předvádějí to, co předvádějí, ještě nedivili,“ říká advokátka. „Lidé se nechtějí doživotně bát a být výhrůžkami a bezdůvodnými nájezdy hygieny ovládaným davem. Potřebují někomu věřit, a vědět, že to, co říká a navrhuje, má skutečně smysl. Jakmile se někdo takový objeví, půjdou za ním. Z výhrůžek a diktátu jsou unaveni. Chtějí zase žít. Jejich životy jim však politikové bezdůvodně kradou, a bohužel se obávám, že je to celosvětový trend. Nesmíme to připustit. To, aby nám a našim dětem covidový fanatismus zničil život. Ano, tak to už nazývám. Protože nic jiného to není. Bránit se každé nemoci je třeba. Tohle je už ale těžce přes čáru. I ústavní,“ vzkazuje další zásadní slova respektovaná advokátka.

