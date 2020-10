Volby: Babiš domluvil, kamery zhasly. A začal strašný binec

Premiér Andrej Babiš (ANO) netajil v České televizi svoji radost nad tím, jak dopadly krajské volby. Přiznal, že měl strach, jak to celé dopadne. Následně se pustil do opozice, která se podle něj netají tím, jak se spojuje proti „hnusnému Babišovi“. Je smířen s tím, že v krajích budou vytvářeny koalice proti hnutí ANO. A svoji radost ukázal i na sociální síti, kdy se dočkal mnohých reakcí.

„Naše země je úspěšná. Naši lidi jsou úspěšní. Naše vláda je úspěšná,“ napsal Andrej Babiš po volbách na svém profilu na sociální síti. Připojil i vlajku České republiky. Komentáře jsou však velmi drsné.

„Všude jsme na tzv. černé listině díky naší vládě!! Díky vaší neschopnosti. Trháme rekordy. Patříme mezi nejhorší na světě! A stále se to zhoršuje,“ rozhorlila se jedna z diskutérek.

„Dnes začala tvá cesta k pádu. V krajích se bez ANO obejdou a v příštích parlamentních volbách si ani neškrtneš,“ napsala další.

„A taky by jste mohl jezdit s cirkusem jaký jste komediant,“ poznamenal další.

„Tak nevím, jsou lidi opravdu tak hloupí? Teď ukažte, jak budete v krajích vládnout. Protože když to tak čtu, moc stran s ANO vládnout nechce,“ zaznělo také v diskusi.

„Chtěl bych poděkovat všem spoluobčanům, kteří přišli k volbám. Je úžasné, že se nebáli v tomto období covidu-19 a přišli volit. A samozřejmě chci hlavně poděkovat našim voličům, našim sympatizantům. Myslím, že je to skvělý výsledek,“ radoval se kolem 19. hodiny na tiskové konferenci vysílané Českou televizí Andrej Babiš (ANO). „Měl jsem z toho obavy. Protože ta mediální masáž, i České televize, ta poslední superdebata, byla neuvěřitelná. Od rána do večera... nesmírně si toho vážím,“ dodal Babiš, že výsledek je pro něj ohromnou dávkou energie, aby byl v politice nadále.

„Dostali jsme 600 tisíc hlasů. Mám z toho obrovskou radost. Je to fantastické,“ sdělil Babiš. „Přijímám výsledek s pokorou, jsem velice rád, je to skvělý úspěch. Nečekal jsem to,“ je zjevně spokojen Babiš.

Je rád, že voliči neuvěřili dezinformacím. „Je dobře, že tomu naši voliči nevěří. Samozřejmě oni mají zdravý rozum a umějí rozlišit fejky od pravdy,“ podotkl Babiš, pro nějž bylo hlavním přáním vyhrát volby. Podle něj to vypadá, že ANO bude mít víc procent než v roce 2016. „To je úžasné,“ sdělil.

Není pro něj důležité, jak vzniknou koalice. „Důležité je, že jsme vyhráli. To jsem chtěl,“ sdělil Babiš. „Všichni mluví o tom, jak porazit Babiše. To spiknutí nenávisti. To bylo neuvěřitelné, v těch debatách. Ne, co Babiš zvládl udělat a udělal v politice. A myslím si, že toho není málo. My jsme tady bohužel po revoluci nezavedli většinový systém. Ale my ho v podstatě máme. Hnutí ANO s Babišem proti všem,“ podotkl, že počítá s tím, že se opět strany budou spojovat proti hnutí ANO.

„V Pardubicích už máme koalici, i když tam vyhrajeme. Všichni proti vítězi, všichni proti hnutí ANO,“ řekl. „Taková je situace na naší politické scéně, a o to cennější je, že jsme dostali tolik hlasů. Protože ta masáž byla neuvěřitelná. Strašně si toho vážím, děkuji všem ještě jednou,“ opakoval evidentně spokojený Babiš. Podle něj současná politika není o programech, ale je to spiknutí nenávisti proti Babišovi. „Ve Sněmovně celá opozice nevnímá, co dělá vláda, podstatné je spojit se proti hnusnému Babišovi, teď to řekla paní Pekarová Adamová. Hlavně aby se všichni spojili. To je směšné,“ rozčílil se Babiš.

„Piráty jsem vždy bral jako hlavního spojence. Nejsou tradiční demokratickou stranou a bral jsem je jako spojence v roce 2017. Bohužel to dopadlo tak, že mají jen Antibabiše. Oni vůbec nemají šajnu, co je zákon o státní službě. Oni netuší, co je řídit stát. A ano, Piráti jsou asi hlavní opoziční strana. Je tam vícero stran, na kterých se shodneme,“ řekl následně k Pirátům.

Své pak řekl i k výsledku ve Středočeském kraji, kdy je podle svých slov rád za výsledek, kterého babišovci dosáhli. A to přesto, že hnutí ANO nevyhrálo. Obával se horšího výsledku, zejména kvůli „přešlapům“ hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO).

Na tiskové konferenci pak Babiš také přiznal, že výsledky senátních voleb nesledoval. „Ani nevím, jak to tam vypadá,“ řekl.

Na Babišova slova reagoval bezpečnostní poradce Andor Šándor. „Premiér je považován některými za silného vůdce. Neznám silného vůdce, co pláče a stěžuje si, ze jeho protivnici s nim bojují. Že by to bylo jinak?!“ podotkl k tomu Šándor na sociální síti.

