Volby: Zeman je v pořádku, oznámil šéf volební komise. I další politici už odevzdali hlas

Vrcholní čeští politici včetně prezidenta Miloše Zemana již odvolili v probíhajících sněmovních volbách. Zeman volil kvůli zdravotnímu stavu na zámku v Lánech, podle předsedy volební komise Ivana Salače je prezident v pořádku. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura očekává volební účast přes 60 procent. Šéf ČSSD Jan Hamáček by považoval za úspěch, kdyby se sociální demokraté do Sněmovny dostali.

Prezident Miloš Zeman z rozhodnutí na poslední chvíli odevzdával svůj hlas na zámku v Lánech, kam za ním dorazila volební komise. Podle předsedy komise Ivana Salače je prezident v pořádku, komunikuje a působí dobře. „Mluvili jsme o běžných věcech,“ prohlásil Salač s tím, že o prezidentově zdravotním stavu se nebavili.

Volební komisaře na zámek přivezl starosta Lán Karel Sklenička kolem 15. hodiny. Na Twitteru o Zemanově odvolení informoval i hradní mluvčí Jiří Ovčáček a přiložil tři fotografie. Zeman se kvůli nim ihned stal terčem posměchu a lidé ho na Twitteru posílají buď do politického důchodu, nebo rovnou do hrobu.

Zemanovo zdraví je v posledních dnech i kvůli povolebnímu vyjednávání předmětem spekulací, protože Hrad jeho zdravotní stav v zásadě nekomentuje s tím, že prezidenta trápí zdravotní komplikace přiměřené jeho věku. Ovčáček dnes podle ČTK připustil, že Zeman je posledních 14 dnů nemocný, ale současný stav ho neomezuje ve výkonu ústavních povinností. Zeman podle něj nyní v Lánech nabírá síly a pravidelně k němu jezdí jeho ošetřující lékař Miroslav Zavoral.

Odvoleno má také šéf Pirátů Ivan Bartoš, který dnes před volební urnou prohlásil, že jsou volby šancí vrátit Česku budoucnost. Bartoš přišel v doprovodu manželky a s dítětem v náručí volit do školy České mládeže v Ústí nad Labem.

„Teď se rozhoduje, kam bude v následujících letech Česká republika směřovat, jestli to bude i v té postcovidové obnově země, kde nakopneme ekonomiku, začneme sledovat světové trendy, nebo jestli to bude republika, kde se nebude inovovat, kde se bude žít na dluh. Já myslím, že nejen mladí lidé, ale i generace starších lidí a generace čtyřicetiletých by měli přijít k volbám,“ uvedl Bartoš.

Taktéž Tomio Okamura se dostavil k volbám krátce po otevření volebních místností. Podle Okamury by mohla účast v letošních volbách přesáhnout 60 procent, což by mohlo vyvolat střety mezi vládním hnutím ANO premiéra Andreje Babiše a opozičními bloky SPOLU a Piráti a STAN. Okamura volil ve svém okrsku na pražském Břevnově a podle svých slov při volbě na kandidátce SPD nekroužkoval, protože je spokojen s pořadím, jaké předtím strana určila.

Volby podle něj budou zásadní pro směřování České republiky v příštích letech. „Jestli budeme směřovat do Bruselu směrem k ukončení české svrchovanosti a samostatnosti, nebo zda zachováme Českou republiku, jak ji známe. Já jsem pro to druhé,“ řekl novinářům a vyzval lidi, aby se voleb co nejvíce účastnili. Jen tak se podle něj opravdu ukážou názory všech občanů státu.

Svůj lístek do volební urny vhodil v Mladé Boleslavi také předseda ČSSD Jan Hamáček, který doufá, že sociální demokraté překročí pětiprocentní hranici a do Sněmovny se dostanou. Pokud prý strana neuspěje, skončí ve vedení.

„Hranice je jednoznačná, pokud se sociální demokracie dostane do Sněmovny, je to úspěch, pokud nikoliv, tak by to byl neúspěch. Jak už jsem řekl několikrát, pokud by sociální demokracie neuspěla, tak by musel přijít někdo jiný do vedení strany,“ řekl Hamáček, který věří, že ČSSD hranici zdolá. „Všechny průzkumy, které já mám teď k dispozici, ukazují sociální demokracii přes pět procent, takže věřím, že to skončí úspěchem,“ dodal Hamáček.

Budu volit jako vždy sociální demokracii @CSSD, záruku jistot pro zaměstnance, seniory či rodiny s dětmi. Volit můžete ve 14 775 volebních místnostech v celé ČR dnes do 22.00 a zítra od 8.00 do 14.00. Využijme svého práva rozhodovat o budoucnosti naší země! — Jan Hamáček (@jhamacek) October 8, 2021

