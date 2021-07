Volby rozhodne malá strana. Která – to odhalil Jindřich Šídlo

Známý politický komentátor a novinář Jindřich Šídlo byl hostem v DVTV. Tématem byly, jak jinak, nadcházející volby. Volby prý nikdy nedopadnou tak, jak říkají průzkumy. Pirátům se dle něj zadrhnul řetěz a mají velký problém. Osloví seniory? O vládě by mohla údajně nakonec rozhodnout druhá liga politických stran. Řeč byla třeba o Trikolóře nebo Přísaze Roberta Šlachty. Sociální demokraté by měli mít obavy, říká.

reklama

Anketa Co soudíte o Lubomíru Volném? Skvělý politik a bojovník za svobodu 33% Přehání to, ale souhlasím s ním 17% Moc dobrého si o něm nemyslím 4% Je to kašpar a hlupák 46% hlasovalo: 8837 lidí

Nicméně průzkumy by nás podle Šídla zajímat měly, protože ukazují trendy. Nyní to prý vypadá, že trend, který říkal, že koalice Pirátů se Starosty předstihla hnutí ANO, se zastavil. „Pirátům se Starosty, jak to tak vypadá, trochu spadnul řetěz, ale je třeba říct, že volby se budou rozhodovat jako vždycky 14 dní před volbami,“ řekl komentátor.

I přes to ale prý už máme jasno, kdo se po následujících volbách podívá do Sněmovny. „O těch třech máme jasno. To jsou ti tři favoriti, kteří se utkají o to vítězství. Pak tam bude zcela nepochybně SPD a pak začíná to ještě zajímavější a to je druhá liga, která může rozhodnout o sestavení vlády. To jak s tím zamíchají komunisté, sociální demokraté, Přísaha a případně ještě Trikolóra, to bude klíčové.“

Andrej Babiš by měl podle Šídla radost, pokud by se Robert Šlachta a jeho politický projekt Přísaha dostal do Parlamentu. „Ta Šlachtova kampaň je z hlediska témat i střihu velmi podobná té, kterou dělalo hnutí ANO. Já tím nechci říct, že Robert Šlachta je nutně béčko hnutí ANO, myslím, že to je složitější. Robert Šlachta se ale může stát nakonec tím, kdo rozhodne, kdo bude vládnout. ODS a TOP 09 na něj nemají moc dobré vzpomínky, ale ta politická realita je třeba donutí se s ním smířit,“ usmíval se Šídlo s tím, že Přísaha mu připadá spíše jako politický odbor policejního útvaru pro odhalování organizovaného zločinu.

Psali jsme: Jak v Rusku! Letitého novináře nepustili do sněmovny. Dost ho to sebralo

Zlomové volby? Šídlo je v klidu. Zemanovská většina a ta část, která prohrává jedny volby za druhými

Šlachta údajně přebírá voliče nejen hnutí ANO, ale také Pirátům. Jde prý také o protestní hnutí. „Je sice divné, že proti vývoji posledních 30 let protestuje vrcholný představitel policie, ale ano, jde o protestní stranu,“ řekl Šídlo.

A co ostatní strany? Jak vidí věhlasný politický komentátor šance například sociálních demokratů? „ČSSD je na trajektorii do bezvýznamna, já nechci říkat, jak ty volby dopadnou, ale sociální demokraté by měli mít nahnáno. Proč by někdo volil je, když může volit hnutí ANO, které splňuje nároky levicových voličů?“ prohlásil Šídlo. Přičemž podobný problém mají dle něj i komunisté.

Premiér Andrej Babiš se v nedávné době nechal slyšet, že Pirátská strana je hrozbou pro Českou republiku. Podle premiéra chtějí například ve velkém přijímat migranty po vzoru Německa nebo zásadně zdaňovat nemovitosti. Jak si vysvětluje novinář postupný pokles volebních preferencí pro pirátskou koalici? Piráti podle Šídla nemají silné téma. „Skutečně jako by jim v kampani spadnul řetěz. Ta jejich kampaň je chvílemi pitomá, chvílemi bezradná a nemá jasné sdělení. Budou mít co dělat, aby se vzpamatovali. Oni to vědí a teď zkoušejí mířit třeba i na seniory,“ popisoval komentátor.

Tématem voleb podle něj bude mimo jiné otázka migrace a suverenity České republiky. Téma migrace v roce 2021 považuje Šídlo dle svých slov za legrační. „Andrej Babiš a jeho lidé umí dobře číst volební průzkumy. Migrace funguje, protože jinak by to neříkal. Andrej Babiš vlastně nemá žádné své názory. On si nic o světě nemyslí a říká to, co považuje za nejužitečnější,“ domnívá se novinář.

Psali jsme: Policie vyšetřuje zpronevěru na Úřadu vlády. Má jít o miliony Čižinský (KDU-ČSL): Dobrý starosta nenechá lidi umřít na ulici. Nepomůžete mu Pirátský poslanec zcela vážně: Na dámské toalety chodí jen ženy? To je váš pocit, nemáte právo rozhodovat Kalátová (ANO): A to za ně máme platit dluhy my všichni?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.