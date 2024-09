Volby v měkké totalitě. Neudálost, myslí si Václav Klaus

Klaus ve svém komentáři v rámci Institutu Václava Klause hodnotí nadcházející volby jako „neudálost“ a předstírání demokracie. Vinu na tom nese samotný systém uměle vytvořených a ve skutečnosti nefunkčních krajských samospráv a také absence významných témat.

„Volby jsou o politice a politika je o tématech, která jsou vlastní společnosti. Nebo by aspoň být měla. Volby tohoto týdne témata nemají a kvůli tomu jsou tyto volby, volby do třetiny Senátu a do u nás zcela uměle vytvořených krajů, volbami bez tématu. Ne že by témata neexistovala, je jich více než dost, ale politici a s nimi spojená, na ně navázaná a jimi privilegovaná média dělají všechno pro to, aby tato témata jako témata volební nikdo nenastoloval,“ tvrdí Klaus.

Podle Klause aktuálně žijeme v éře měkké totality, kdy nám vládne ideově vyprázdněný slepenec stran. „Žijeme opět v éře měkké totality. Mylně si myslíme, že totalita znamená vládu jedné strany, ale to je omyl. K absenci demokracie stačí, aby šlo o vládu jedné pětikoalice ideově zcela vyprázdněných stran. Této vládní koalici nejde v těchto ‚malých‘ volbách o nic jiného, než aby volby pro ni nedopadly jako katastrofa. Ať dopadnou volby jakkoli, Fiala, Rakušan i Stanjura budou mluvit stále stejně. Stejně klidně, stejně sebevědomě,“ naráží Klaus na fakt, že až parlamentní volby příští rok budou stěžejní.

Kdyby ale politici chtěli zvýraznit závažná témata už v těchto volbách, Klaus nabízí řadu možností. „Přesto témata života veřejného, života politického, existují a ve svých každodenních životech jsme jimi zavaleni. Tlačí se sice na nás ze všech stran, ale naše politika se jim úzkostlivě vyhýbá. Ruka mi je píše sama, nevyžadují velké přemýšlení a mudrování,“ upozorňuje Klaus, že o těchto zásadních tématech každý ví, ale málokdo o nich v politice mluví.

„Zastavit chudnutí společnosti a narůstání rozdílů mezi těmi, kterých se to zatím netýká, a těmi, kteří to cítí velmi silně už teď. Zastavit deindustrializaci země a ztrátu pracovních míst, která je důsledkem zcela iracionální zelené politiky, která je dnes prosazována pod hlavičkou Green Dealu. Zastavit blížící se konec automobilismu zcela zhoubným bojem s emisemi CO 2 , který je veden úsilím o zastavení globálního oteplování,“ vyjmenovává Klaus.

Dále zmiňuje nutnost zastavit zrychlující se likvidaci národního státu evropským kontinentalismem a globalismem, zastavit masovou migraci, která je produktem víry v diverzitu na úkor soudržnosti a kvality života v jednotlivých zemích, nebo bojovat proti likvidaci našeho systému vzdělávání a výchovy, k níž dochází pod vlivem genderismu. Na závěr zmiňuje téma míru na Ukrajině a zastavení genocidy v Gaze.

„To všechno jsou věci veřejné, které automaticky přicházejí na mysl každému trochu přemýšlivému člověku. Být v kampani, piloval bych je, přeformulovával, doplňoval, zobecňoval. Otázkou je, zda a jak může člověk své postoje v těchto podivných volbách vyjádřit. Nevím, ale jako jediná možnost se nabízí nevolit pětikoalici,“ dodal s tím, že nastal čas pro odpor.

