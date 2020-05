Volební model, ze kterého budou někteří potřebovat panáka: Trikolóra do sněmovny, lidovci a STAN ven, TOP 09 na hraně

Květnový průzkum voličských nálad společnosti Sanep ukázal, že hnutí ANO Andreje Babiše neoslabila ani koronavirová krize. Se ziskem 29,6 procenta hlasů by Babiš získal téměř stejné množství hlasů od voličů jako ve volbách v roce 2017. Překvapila by však Trikolóra Václava Klause mladšího, která má podle agentury šanci dostat se do Sněmovny se ziskem 5,2 procenta hlasů.

Pokud by se v dohledné době konaly volby, pak by podle průzkumu společnosti Sanep Andrej Babiš zůstal neporaženým králem politické scény, neboť by od voličů získal obdobné množství hlasů jako ve volbách v roce 2017.

Druhá ODS by si polepšila. Zatímco na podzim 2017 získali občanští demokraté 11 procent, teď by to bylo téměř 13,5 procenta. Třetí místo by obsadili Piráti, kteří by teď měli 11 procent. V posledních volbách měli 10,8 procenta.

Pod pomyslnými stupni vítězů by skončila ČSSD se sedmi procenty. Ve volbách získala 7,3 procenta. Až pátou příčku by obsadil Tomio Okamura se svým hnutím SPD. Získal by 6,7 procenta hlasů, zatímco ve volbách na podzim 2017 získal 10,6 procenta hlasů. Komunisté by si také pohoršili. Květnový průzkum společnosti Sanep ji přisuzuje 5,9 procenta hlasů, zatímco v posledních volbách obdrželi téměř 7,8 procenta.

Na sedmém místě se se ziskem 5,2 procenta ocitla Trikolóra Václava Klause mladšího. Až za Klausem by skončila TOP 09 s pěti procenty, hnutí STAN se 4,9 procenta a lidovci se ziskem 4,5 procenta. Starostové ani lidovci by se tak do Sněmovny nedostali.

Podle aktuálního průzkumu společnosti Sanep by teď Zelení získali 0,8 procenta, zatímco v posledních volbách získali ještě 1,5 procenta.

