Volič rozhodl. Kancléř Kurz si nenechá radit od Němců a Francouzů

Podle rakouského listu Kronen Zeitung je jasné, že bez lidovců Sebastiana Kurze vláda nevznikne. Otázkou však je, koho si nakonec vybere.

Na dotaz německé televize ZDF prohlásil, že si v tuto chvíli nechce uzavírat vyjednávací prostor, takže je připraven debatovat se všemi stranami, které se dostaly do rakouského parlamentu.

„Se sociálními demokraty jsme měli historicky dobré vztahy,“ poznamenal s odkazem na desítky let fungující vládní koalice lidovců a sociálních demokratů.

Odmítl také předem vyloučit jednání s rakouskými Svobodnými. Moderátor ZDF se Kurze zeptal, zda by mu nevadilo jít do koalice s krajně pravicovými Svobodnými, když v Německu a ve Francii se s podobnými stranami koalice neuzavírají. Kurz odvětil, že se neohlíží na to, jak to dělají v zahraničí. „O složení parlamentu rozhodli rakouští voliči a voličky,“ zdůraznil s tím, že hodlá respektovat jejich vůli a nebude svůj kabinet sestavovat podle toho, jak by to dělali v zahraničí, nebo jak by si to přáli komentátoři.

Zdůraznil, že mu jde o to, aby v Rakousku vznikla silná a stabilní vláda, která bude určovat budoucnost země v příštích letech podle přání voličů.

List Kronen Zeitung k tomu dodal, že Rakousko potřebuje stabilní vládu, aby řešila problémy zpomalující se ekonomiky a stále dražšího bydlení.

