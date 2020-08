Volím TOPku, ale letos ne, četl lídr. Naši voliči jsou vzdělaní, napsal také. V minulosti odháněl umělce z Ruska

reklama

Jen pár týdnů dělí Česko od krajských voleb a strany horečně sestavují koalice, které jim mají zajistit převahu ve vesnicích, obcích a městech. Koalice Spolu pro Moravu vznikla už na začátku března a vede ji Jan Vitula z TOP 09. Jedná se o skutečně pestrou směsici stran. TOP 09, Zelení, Moravské zemské hnutí, Liberálně ekologická strana a Idealisté. Otázka, zda se budou komunální politici schopni mezi sebou dohodnout, je nabíledni. Anketa Podporujete zestátnění exekutorů dle návrhu SPD Tomia Okamury? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 6060 lidí

Vitula si je toho zřejmě vědom, protože sám na Facebooku ozřejmil, o co jim v koalici jde. „Snaha dát dohromady širší koalici středových, pravostředových a liberálních stran v České republice vždy trpěla jedním velkým neduhem. V malém českém rybníku se každý s každým zná a jakákoliv jednání naráží na různé osobní animozity,“ říká Vitula.

Téma krajské volby 2020

I přísnost voličů je dle něj problém, protože voliči středových, pravostředových a liberálních stran jsou většinou inteligentní a vzdělaní. Ale také těžko odpouštějí chyby. „A tak různé strany projdou svým vzestupem, plným nadšených očekávání, následuje nezbytné zklamání a zavržení. Většina stran si však udrží nějaké pevné jádro voličů, které jí umožní doufat v budoucí návrat,“ pravil lídr pro jižní Moravu a dodal, že koalice TOP 09, Zelených a několika dalších subjektů, kterou sestavili, je pokusem o překonání těchto neduhů.

„Zaprvé jsme se domluvili, že se nemusíme domluvit úplně na všem. Protože věci, na kterých se shodneme, jako je nezbytnost kvalitního vzdělávání, důležitost tématu změny klima, dobrá sociální péče, kvalitní doprava, jsou prostě věci natolik důležité, že výrazně převyšují to, na čem se neshodneme,“ vysvětlil Vitula a poprosil voliče o toleranci. „Chtěli bychom Vás požádat, abyste odložili zklamání z toho, že ne vždy se nám všechno povedlo a alespoň na chvilku se podívali na to, co už jsme společně dokázali. Myslím, že je toho hodně, čím se můžeme pochlubit,“ míní. Neslibuje, že voliči zklamaní nebudou, ale prý dokáží posunout kraj kupředu.

Že koalici nebude volit právě kvůli tomu, s kým se Vitula spojil, informoval lídra TOPky její dlouholetý volič Ondřej Pospíšil. „Jak píšete, dokázal bych se přenést přes to, že ne se vším souhlasím. Překousnul bych Zelený, se kterýma nesouhlasím, překousnul bych název, ve kterým značka Topky úplně zaniká, ale otevření socialisti z Idealistů jsou už na mě moc,“ napsal Vitulovi pod jeho vysvětlení.

„Topku jsem začal volit kvůli hodnotám, kterým jsem věřil tehdy a věřím dodnes. Topku jsem bral jako stranu, která z těhle hodnot neuhne, i když to zrovna nebude populární. Tím si získala mou důvěru. Bohužel tahle koalice je závažným porušením těch hodnot. Bez ohledu na to, že se jedná jen o kraj, kde jsou samozřejmě program a lidé důležitější než ideogie, tak já zastávám názor, že ty hodnoty by se neměly porušovat ani tam. Já jsem antisocialista a předvolební koalice se socialistama prostě podporovat odmítám. Proto, ač mě to mrzí, vás tentokrát volit nemůžu,“ vysvětlil.

Vitula odpověděl, že ho tato pozice mrzí. „Ale myslím, že v téhle koalici jsme z žádných hodnot neuhnuli. Dělící čáry v politice se totiž začaly vést jinak, než jsme byli zvyklí. Dnes je daleko důležitější proevropské ladění a důvěra v demokracii a lidská práva,“ řekl.

A krátce uvedl, jak koalice vznikala: „Idealisté byli součástí koalice, která vznikla kolem SZ a teprve později jsme se domluvili spolu. Nikdy by mne nenapadlo dát s nimi koalici rovnou. Ale současně musím říct, že to pro mě bylo hrozně fajn jednání. Například Vojta Vašák (člen Idealistů) je pro mě příkladem všeho toho, co se skrývá pod pojmem idealista. Proevropský, s důvěrou v demokracii. A to, že bychom se na národní úrovni asi neshodli na rozpočtových pravidlech, mě naštěstí na kraji trápit nemusí.“ Požádal Pospíšila, aby svou volbu ještě zvážil a nabídl, že klidně vysvětlení podá osobně.

Dodejme, že Vitula proslul například před pěti lety, když zastupitelstvo Jihomoravského kraje odsouhlasilo dotaci 200 tisíc korun na cyklus festivalů Ruská kultura v ČR. Tamější TOP 09 a Vitulovi se to nelíbilo kvůli konfliktu na Ukrajině. „Situace na Ukrajině je velmi vážná a nebezpečná. Je dobré si uvědomit, že Vladimír Putin používá úplně stejné metody, jako používal Adolf Hitler při zabírání našeho pohraničí. Jako stát s touto pamětí bychom měli být na takové věci velmi citliví,“ řekl při zasedání zastupitelstva. Ruská kultura se podle něho měla do Česka vrátit až po uklidnění situace na Ukrajině, jinak by to podle něj bylo, jako kdyby Československo v roce 1938 pozvalo německé umělce, aby zahráli Hitlerova oblíbeného Wagnera.

„Je snad jasné, že jestliže akce bude pořádána, tak je to ukázka náchylnosti k tomuto prostředí. Máme prezidenta, který se dvakrát denně klaní směrem ke Kremlu, vládu, která se snaží narušit protiruské sankce, do toho ještě kraj bude financovat ruské umělce, to už mi přijde docela dost,“ uvedl Vitula v ČT. Se svým názorem byl však na zastupitelstvu dosti osamocen.

Psali jsme: 45 000 na dávkách pro rodinu? Ano. Pak jedou taxíkem nakoupit. Primátor Mostu bez milosti Sakra, paní Čáslavská, a co jste udělala Vy? Zeman rozsekl Moravcovu show, Svěrák jen koukal Čtěte Havla, paní Langšádlová. Jan Schneider o ,,hybridních" hrozbách. Vzkazy do TOP 09 ,,Nemůžeme se dostat do médií,” řekl Kalousek. A toto následovalo. Došlo na ČT

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.