Vondra odkryl bordel v zákulisí EU. Chaos! To se budete hodně divit

Shrnuje dění, které se odehrálo poté, co vlády utlumující restriktivní opatření narušily plány šéfky komise Ursuly von der Leyenové, která chtěla ve středu seznámit veřejnost s jednotnou strategií Evropské unie na období po koronavirové krizi.



A přidává informace ze zákulisí. „Při videokonferencích našeho výboru ENVI v EP se dvěma zodpovědnými komisaři a s šéfkou ECDC (dr. Andrea Ammonová, na fotce) už dva týdny diskutujeme, jak připravit exit. Naléhám na to hlavně já, trochu i můj německý kolega. Co máme na mysli? Nejde nám o to, kdy se mají otevírat obchody či hospody. Situace v různých zemích je různá, to ať si rozhodnou státy samy. Jde o něco jiného. Hlavní výhodou EU je volný pohyb a propustné hranice. Nelze všechno držet zašperované dlouho. Poškodilo by nás to všechny. Hlavně ekonomicky. K otevření ale nevede lehká cesta. Musí skončit plošné karantény. To znamená dostat virus pod kontrolu systémem chytrých, lokálních karantén. A zároveň obnovit důvěru mezi státy. Budou-li chytré karantény fungovat jen v jedné zemi, těžko se budou hranice otevírat. Vyřešily by to třeba dočasné imunizační pasy,“ popisuje europoslanec, co bylo jeho záměrem. RNDr. Alexandr Vondra ODS



Bohužel jak ale dále přikládá, tak Evropská komise v této věci zatím nepřipravila nic. „Ani v textu, který ji Francouzi zakázali zveřejnit. Komisaři na naše naléhání ani neodpovídali. Chápala to jen dr. Ammonová, která (sic!) je lékařka. Dnešní videokonference, která to měla diskutovat, byla zrušena. Je to s nimi fakt těžké pořízení. Chaos není jen doma, ale ještě větší venku. Tak doufejme, že se k tomu po Velikonocích vrátíme…“ nastiňuje Vondra současnou atmosféru v evropských institucích.



Kromě jeho počínání se nezdařili i další jednání v Evropské unii. Podobně například dopadl i ekonomický plán EU pro povzbuzení hospodářství členských zemí. Plán označovaný jakožto Marshallův plán 2 byl po neshodách ministrů financí EU po 16 hodinách jednání odložen k dalšímu prodiskutování. Zástupcům vlád se totiž nepodařilo najít kompromis v otázce vydání společných dluhopisů ani čerpání úvěrů z Evropského stabilizačního mechanismu (ESM).



Zatímco především jižní a ekonomicky nestabilní státy EU chtějí rozdělit dluhy vzniklé koronavirem na další země, výkonné ekonomiky eurozóny v čele s Nizozemskem a Německem jsou důrazně proti.



Evropská komise dnes však přišla s návrhem o prodloužení uzavření vnějších hranic Evropské unie do 15. května. Zákaz vstupu cizinců s výjimkou nutných případů se vztahuje celkem na 30 evropských zemí.



Opatření platí již od poloviny března, podle Evropské komise je však nutné prodloužit jej o další měsíc. Fotogalerie: - V4 a Covid-19

Na třicetidenním omezení vstupu do EU se lídři členských zemí shodli v polovině března, podle komise je však v zájmu efektivního boje proti šíření koronaviru potřeba jej prodloužit o další měsíc. Návrh nyní musí schválit členské státy. Je přitom na jednotlivých členských zemích na vnější hranici unie, jak k zákazu přistoupí.



K dosavadnímu opatření se připojily všechny schengenské země včetně České republiky, Chorvatska, Bulharska, Rumunska a Kypru. Následně taktéž přidružené státy Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Island.



Šéfka komise von der Leyenová se k uzavírání hranic stavěla dosti kriticky. 13. března zkritizovala uzavření hranic České a Slovenské republiky a tvrdila, že to bude mít nedozírné následky pro obyvatele evropských států a jejich ekonomiky. Pět dnů na to však připustila, že je uzavírání hranic nutné a postupně otáčí pohled i další opatření.

