Vražedná kampaň Rusů proti civilistům. Akorát že je to jinak. Analytik připomenul čísla

„Od poloviny července Cherson a jeho sousední vesnice podél západní strany řeky Dněpru utrpěly více než 9 500 útoků malými drony, při nichž bylo zabito nejméně 37 lidí a další stovky byly zraněny,“ napsal analytik na sociální síti X s odvoláním na regionální vyšetřovatele a policii.

„Zabijácké stroje, někdy v roji, se vznášejí nad domy, s bzučením míří do budov a pronásledují lidi po ulicích, ať už jsou v autech, na kolech nebo prostě jdou někam pěšky. Cílem nejsou vojáci, ani tanky, ale civilní život...“ poznamenal Rob Lee.

"Kherson’s civilians have been, since midsummer, the target of an experiment without precedent in modern European warfare: a concerted Russian campaign to empty a city by stalking its residents with attack drones.



The killer machines, sometimes by the swarm, hover above homes,… pic.twitter.com/3B4DUZYHfY — Rob Lee (@RALee85) December 4, 2024

Americkému vojenskému analytikovi Tylery Weaverovi se ale zdá, že jde o vojenskou kampaň, která je namířena proti ukrajinským ozbrojeným silám – AFU.

Weaver taktéž na sociální síti X napsal, že by se lidé měli na chvíli zastavit a měli by počítat. Protože v přepočtu se jedná o zabitých šest civilistů měsíčně v městské zástavbě v Chersonu.

Stop the presses, Russian drones are killing...



...checks notes and does the math...



...six civilians a month in the Kherson metro area!



Narrator: It's swarming with Ukrainian troops.



Sounds like a very precise and discriminatory campaign against the AFU garrison to me. pic.twitter.com/NNF4SHPjEu — Armchair Warlord (@ArmchairW) December 5, 2024

V dalším příspěvku na sociální síti X myšlenku rozvedl.

A pokud při těch všech útocích zemřelo jen 37 civilistů, znamená to podle Weavera, že ruská vojenská mašinérie je velmi efektivní a Rusové monitorují všechno, co Ukrajinci v této oblasti dělají.

„Za předpokladu, že většina útoků dronů je relativně neúčinná a pouze jeden z deseti zabije bojovníka AFU, je to 950 ukrajinských vojáků zabitých drony na tomto jednom malém sektoru fronty za poslední čtyři a půl měsíce. To by dalo cílovou míru diskriminace mezi vojenskými a civilními cíli přibližně 96 % – pro kontext, míra diskriminace americké armády během invaze do Iráku v roce 2003 byla asi 70 %. Vzhledem k předem stanoveným poměrům obětí můžeme očekávat dalších tisíc neschopných po zranění a několik tisíc lehkých zranění. To jsou ztráty na úrovni jedné celé brigády způsobené jedním zbraňovým systémem na jednom relativně malém úseku,“ podotkl Weaver. A dodal, že ukrajinské ozbrojené síly byly v Chersonu silně potlačeny. Což zvyšuje riziko, že by RUsové mohli zahájit operaci překročení řeky.

I commented on this briefly yesterday, but let's unwrap this remarkable admission a little more.



The bottom line is that the Russians are conducting a precise and intense drone campaign in the Kherson metro area which has devastated the AFU in the area. Hence the whining.??



So… pic.twitter.com/XII5O2bGko — Armchair Warlord (@ArmchairW) December 6, 2024

