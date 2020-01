Všechny vás potrestá Alláh. České soudy neuznávám, jsou jen divadlo. Bývalý imám řádil u soudu, my byli u toho

Hutková a Omar Shehadeh jsou souzeni v nepřítomnosti jako uprchlí. Obžaloba trojici muslimů viní ze zločinu „účasti na teroristické skupině“ a „financování terorismu“.

Jednou z dvojice organizací bojujících v Sýrii, pokládaných mezinárodním společenstvím za teroristické skupiny, ke kterým se Shehadehové a Hutková chtěli připojit, je Džabat an-Nusrá, která je obecně chápána jako jedna z podskupin teroristické al-Káidy.

Sámer, který se narodil v Česku palestinským rodičům a v tuzemsku měl tehdy i rodinu a čtyři děti, usiloval o to, stát se jedním z bojovníků této organizace bojující v Sýrii proti Asadovu režimu i zahraničním jednotkám. Nebylo mu přáno. Jak vypověděl u soudu, stalo se tak kvůli jeho celoživotní oční vadě, která ho činí poloslepým a na niž v Česku pobíral invalidní důchod. Ze strany bojovníků mu údajně bylo sděleno, že jejich věci více než jako bojovník prospěje jako spolupracovník v zahraničí.

Sámerovi se nicméně podařilo zařídit místo u an-Nusry svému bratru Omarovi, stejně tak jako mu pomohl se vůbec do Sýrie dostat. Později zařídil to samé i Omarově manželce, české konvertitce k islámu Fátimě Hutkové. Tu předtím se svým bratrem sám oddal po internetu, podle svých slov před soudem zcela v souladu s islámskými tradicemi a pravidly.

Hutková podle Sámera usilovala o to, stát se manželkou mudžahedína a byla si vědoma všech problémů a těžkostí s tím spojených. V úmyslu měla podobně jako Omar se do aktivit v Sýrii zapojit, sice ne přímo v bojových akcích, ale tak, že by poskytovala Omarovi rodinné zázemí v domácnosti, které jako bojovník v Sýrii potřeboval. Ke komunikaci trojice využívala komunikačních aplikací Telegram a WhatsApp využívajících koncové šifrování.

Vybíral na teroristy?

Kromě toho Sámer mezi českými muslimy vybíral peníze, které měly být určeny na léčbu a pomoc raněným Syřanům a těm, kteří se kvůli válce ocitli bez střechy nad hlavou. Peníze však podle obžaloby končily právě v rukou oněch teroristických organizací.

Sámer před soudem přiznal, že kromě potravin a zdravotních pomůcek peníze, které zaslal do Sýrie, posloužily k zakoupení výbavy dvou islamistických bojovníků (jeho bratra a ještě jednoho muže, kterého před soudem odmítl jmenovat). V tomto případě se však údajně jednalo o jeho vlastní prostředky.

Také odmítl, že by muslimům v Česku, u kterých vybíral peníze, tvrdil, že prostředky půjdou výhradně na léčbu civilistů. Podle svých slov říkal jen, že půjdou na léčbu zraněných, a osobně prý nevidí rozdíl mezi raněným civilistou a raněným bojovníkem. Na druhou stranu přiznal, že videa, která k žádosti adresované českým muslimům přiložil, byla upravena tak, aby ranění islamističtí bojovníci vypadali jako ranění civilisté. Na to, co udělal, je Shehadeh podle svých slov hrdý a nemá se za co stydět.

„Asad nemá šaríi. Je nelegitimní.“

Jak Sámer Shehadeh vypověděl, cílem organizace Džabat an-Nusrá je svržení Asadova režimu v Sýrii a kromě toho i nastolení práva šaría v celé oblasti. Opakovaně zmínil, že Asadova vláda je z hlediska islámu nelegitimní a proti syrským muslimům se dopouští genocidy.

Islám podle Shehadeha není pouze náboženstvím modliteb, ale zasahuje takřka do všech oblastí lidského života. Jedním z jeho základních pilířů je podle Shehadeha uznat Alláha jako nejvyššího zákonodárce. Místo ústavy si v islámu můžete dosadit šaríi. Místo státního občanství příslušnost k islámu, uvedl Shehadeh doslova. Ten, kdo uznává jinou legislativu a ústavní rámec než šaríi, odpadá od islámu, vysvětlil Shehadeh.

Asad nevládne podle šaríe, každá vláda, která nevládne podle šaríe, je podle islámu považována za nelegitimní, uvedl Shehadeh. Muslimové mají podle Shehadeha právo bojovat za to, aby v jejich islámské zemi byla šaría aplikována. „Boj proti okupaci je v islámu povinností pro každého muslima,“ zmínil Shehadeh s tím, že se za to, co vykonal, nestydí.

Sámer Shehadeh opakovaně před soudem uvedl, že české soudy neuznává, nepokládá je za legitimní, ale že se podle jeho názoru jedná o pouhé „divadlo“. Následně varoval všechny v soudní síni před trestem od Alláha namířeným proti všem, kteří proti šaríi bojují.

Co se týče cesty svého bratra Omara do Sýrie a jeho angažmá v řadách teroristů, Shehadeh vypověděl, že mu vysvětlil otázky týkající se džihádu, poskytl mu rady, vypravil na ho cestu a dal mu i finanční prostředky. Omar cestoval do Turecka. Odtamtud se pak autobusem přesunul k turecko-syrské hranici, kterou se mu podařilo přejít bez dokladů v přestrojení za Syřana. „Omar je jako můj syn, je o osm let mladší,“ svěřil se Sámer Shehadeh.

Chtěla si vzít mudžahedína

Podle Shehadeha Omar mezi islamistickými bojovníky vynikal, a to tak, že se po proškolení stal instruktorem nováčků. Kromě toho učil anglicky na tamní univerzitě. „Má vystudovaného magistra z anglické lingvistiky v Británii,“ sdělil Sámer na konto bratrova vzdělání. „Nesouhlasím se zabíjením nevinných lidí a civilistů,“ uvedl Sámer Shehadeh před soudem. Podle Shehadeha nezabíjela civilisty ani An-Nusrá, jíž byl jeho bratr členem. Co se týče Fátimy Hutkové, Omar s Fátimou se před sňatkem vůbec neviděli. Sámer dvojici posléze provdal přes internet. Tou dobou byl již Omar Shehadeh v Sýrii.

Ohledně angažmá Sámera Shehadeha jako jednoho z pražských imámů vypověděl, že mu poté, co bylo zahájeno jeho stíhání, byla odejmuta možnost v českých mešitách a modlitebních centrech pro muslimy kázat.

Stejně tak mu neprodloužilo smlouvu i saúdskoarabské velvyslanectví, které mu podle jeho slov za jeho kázání vyplácelo měsíčně „velmi slušnou“ výplatu. Shehadeh měl smlouvu se Saúdy po dobu šesti let. Předtím studoval islám v Medíně a kvalifikoval se zkouškami na saúdském ministerstvu.

Kromě platu od Saúdů za kázání pobíral on a jeho žena v Česku ještě invalidní důchod. Poté, co zdroje vyschly, rozhodl se Shehadeh s rodinou k odchodu z Česka. Nejdříve na Mauricius a posléze do Jordánska, kde jemu a jeho rodině postavil Shehadehův otec byt. Právě v Jordánsku byl předloni Shehadeh zadržen.

