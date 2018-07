Všichni mrtví by mohli o užitečnosti přijímání imigrantů vyprávět... Spolek pomatenců a prostitutky. Babiš, Foldyna, kníže, Fiala či Keller promluvili k návrhu Žít Brno přijímat uprchlíky

Hollan podle ČTK uvedl, že už dnes v Brně žije přes 2000 lidí z islámských zemí a 1000 arabsky hovořících. „Přijmout další desítky migrantů nikomu neublíží. Můžeme tím prokázat solidaritu s ostatními zeměmi. Nevyzýváme k přijímání desetitisíců migrantů, to už by bylo těžké,“ uvedl Hollan.

Všechny ženy a děti, které byly migranty znásilněny, by mohly vyprávět…

ParlamentníListy.cz se dotázaly politilů, co si o návrzích Žít Brno na přijímání imigrantů myslí. Drtivá většina politiků to odmítá a někteří s tím, že by si Hollan mohl vzít uprchlíky domů či že jim voliči v komunánálních volbách tyto věci spočítají.

„Pan Hollan se snaží jenom získat laciné body a ukázat falešnou solidaritu. Česká vláda se s italskou vládou na přerozděleni uprchlíků domlouvat nebude. Máme jasnou strategii a postupujeme společně se všemi zeměmi V4. Migrační politika se nedělá tak, že jednou ráno vstaneme a řekneme si, že přijmeme nějaké uprchlíky, jak si to představuje pan Hollan. Žádné uprchlíky Česká republika prijímat nebude. Říkáme to jasně a dlouhodobě. Takové řešení by opět jenom povzbudilo pašeráky, kterým bychom dali signál, že si nelegální migranty v Evropě zas a zas rozdělíme. Musíme jim naopak jasně vzkázat, že nelegální migraci Evropa neakceptuje. Je nutné konecně začít bránit aktivně nelegalní migraci a pomáhat migrantům v zemich, ze kterých odcházejí, aby se na cestu vůbec nevydali,“ odpověděl premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš ParlamentnímListům.cz na dotaz, co si myslí o návrhu hnutí Žít Brno.

„Je to předvolební populistický návrh, snaha jak zaujmout, rozhodně to není politicky rozumné a odpovědné řešení problému, kterému v Evropě čelíme. Především je potřeba chránit vnější hranice EU a uprchlíkům pomáhat přímo v oblastech, odkud přicházejí. A zde je jistě mnoho příležitostí, jak vyjadřovat solidaritu,“ sdělil ParlamentnímListům.cz místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ODS Petr Fiala.

„Hnutí SPD s tím zásadně nesouhlasí. A prosím voliče o co největší podporu v říjnových komunálních volbách, abychom tomu mohli v Brně zabránit,“ reagoval předseda SPD a místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura.

„O tom, jak přijímání migrantů nikomu neublíží, by nejlépe mohli vyprávět ti, kterým migranti, či jejich potomci, udělali z jejich domovů neobyvatelné no-go zóny. Dále všechny ženy a děti, které byly migranty znásilněny, i všichni školáci, kteří jsou ze strany migrantů, či jejich potomků, denně šikanováni a biti. Ti všichni by mohli o užitečnosti přijímání migrantů vyprávět – kdyby je o tom naše média nechala mluvit. O výhodách migrace by mohli vyprávět také zavraždění při teroristických útocich a kriminálních činech spáchaných zoufalými a vděčnými lidmi z Afriky a Blízkého východu. Všichni tito mrtví by mohli o užitečnosti přijímání migrantů vyprávět – kdyby nebyli mrtví. Pan multikulturní náměstek by se na přínosy migrace mohl zeptat rovněž v Americe jejích původních obyvatel – jestli nějaké najde...,“ uvedl místopředseda ČSSD a poslanec Jaroslav Foldyna.

„Oceňuji starost pana Hollana o blaho obyvatel celé Země i celé naší galaxie a pokud, smozřejmě za své vlastní peníze, odletí třeba do Tramtárie vylepšovat životní standard Tramtárijcům, tak tomu rád zatleskám. Myslím, že nebudu sám. Nepoučení se z cizích chyb se neříká solidarita, ale hloupost. Jediné, co můžeme a měli bychom pro Italy udělat, je poskytnout jim část našich bezpečnostních sil, které by pomohly udržet v Itálii pořádek a odsunout zpět do jejich domovů všechny, kteří touží po evropském životním standardu a zároveň odmítají akceptovat evropské vzorce chování (o těch, kteří do Evropy přichází se zlým úmyslem, ani nemluvě). Dále bychom měli usilovat o co nejrychlejší změny všech mezinárodních právních norem týkajících se uprchlictví a migrace. Ty dnes přestaly sloužit svému původnímu účelu a staly se pouhým nástrojem k šíření násilí a nestability do Evropy. Zákony mají zlu bránit, nikoli jej vytvářet,“ dodal Foldyna.

„Vynikající nápad. Slováci nám dokázali, že menší počet migrantů neškodí a nikomu nevadí a je klid v EU. Jsem zvědav, jestli ještě někdo z českých politiků nabere rozum a vystřízlivěni z migrantské hysterie bude pokračovat,“ podotknul pro ParlamentníListy.cz čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.

„KDU-ČSL vždy prosazovala řešení migračního problému mimo Evropu. Stěhování žadatelů o azyl po Evropě většinou proti jejich vůli nemůže fungovat. Naše řešení jsme formulovali v roce 2015 a celou dobu důsledně ve vládě prosazovali. Naše teze řešení migrační krize jsou od té doby dostupné na našich webových stránkách. A nebylo to úplně jednoduché, protože v té době tehdejší vicepremiér (dnes premiér) Babiš navrhoval, abychom přijali tisíce migrantů ze Sýrie. Článek o tom se pořad dá najít na irozhas.cz. U pana Hollana ale vidím spíše snahu o prosazování multikulturalismu. Asi se snaží navázat na vládu současného prezidenta Zemana, jehož vláda ČSSD neomezeně podporovaná ODS (1998-2002) měla jako jeden z hlavních programových bodů prosazení multikulturalismu. Nebo chce jít ve šlépějích Tomia Okamury, který jako oficiální tvář Evropského roku multikulturalismu (2008) vyzýval k podpoře multikulturní České republiky. KDU-ČSL naopak vždy zdůrazňovala skutečnost, že kořeny naši civilizace stojí mimo jiné na judaismu a křesťanství a cokoli, co je s podstatou naší společnosti v rozporu, nesmíme tolerovat,“ vyjádřil se pro ParlamentníListy.cz místopředseda KDU-ČSL a poslanec Ondřej Benešík.

Ukázalo se, že to zvládnout nelze

„Představitelé hnutí Žít Brno jsou neomarxisté s velmi nebezpečnými novolevicovými myšlenkami, které je třeba zásadně odmítat. Pokud se stále bude kdokoli v Evropě snažit nelegální imigranty přijímat, nikdy imigrační krize neskončí. Je k tomu ještě třeba podotknout, že hnutí Žít Brno je na brněnském magistrátu v koalici s hnutím Brno, jehož předseda a premiér Andrej Babiš tvrdí, že je proti nelegální imigraci, přičemž jeho komunální politici a europoslanci se chovají úplně jinak, než on mluví, a nelegální imigraci svými činy podporují. Je to výsměch všem lidem České republiky. Hnutí SPD od začátku imigrační krize zásadně odmítá nelegální imigraci a podniká k tomu ve sněmovně příslušné kroky,“ uvedl místopředseda poslaneckého klubu SPD Radek Rozvoral.

„Solidarita hnutí Žít Brno je solidaritou prezentovanou jejich voliči, ti ať rozhodnou o jejich krocích a návrzích v podzimních komunálních volbách. Pokud to ale má být výzva na Vládu ČR, aby tak učinila a do Brna nasměřovala migraci, můžeme to zkusit a přesunout do Brna již nyní legálně příchozí cizince nebo občany České republiky potřebující pomoc. Ať vedení města Brna konkrétně navrhne, kde je chce ubytovat a kolik je ochotno přijmout, ať si může Brno a Brňané vyzkoušet, zda je to reálné. Nejhorší totiž je pouze populistické gesto bez znalosti dopadu a jejich řešení. Jedná se totiž o lidi!“ uvedl místopředseda psolaneckého klubu KSČM Leo Luzar.

„Jsem zásadně proti přijímání, proti kvótám na migranty z jiných civilizačních okruhů a kultur do naší země. Česká republika navíc není nesolidární, pomáháme finančně i personálně zemím, kde je problém nejpalčivější. Tímto způsobem pomáhejme a buďme solidární dál, ale nepootevírejme dveře migraci do naši země. Některé evropské země, zejména Německo, dalo pobídku, aby migranti přicházeli, zněla hesla - To zvládneme! Ukázalo se, že to zvládnout nelze. V takové chvíli ale nemohou chtít tyto země přenášet na nás svoji chybnou politiku, kterou navíc dodnes odmítají jako chybnou označit. Že se i u nás najdou vítači, kteří jsou ochotni kopírovat fatálně špatnou politiku a nepoučit se z tragédie migrační krize, kterou si Evropa z velké části způsobila, je smutné. Snad zůstanou tito lidé v drtivé menšině nejen v Brně, ale v celé zemi,“ říká místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček.

„Vůbec se nedivím, že řada brněnských politiků považuje návrh náměstka Hollana za teatrální gesto, kterým se chce před volbami zalíbit voličům. Hnutí Žít Brno by rádo do Brna přijalo desítky migrantů s tím, že to nikomu neublíží. S tímto zásadně nesouhlasím. Otázku přijímání či nepřijímání uprchlíků (z nichž navíc patří většina mezi takzvané ‚ekonomické migranty´) by měl řešit stát, nikoliv komunální politik, ať už se chce vlichotit a zavděčit voličům dva měsíce před volbami sebevíc. Rolí komunálního politika by měla být především péče o místní obyvatele, ne o cizince. Nezaslouží si snad větší podporu než uprchlíci matky samoživitelky, senioři, rodiny s dětmi nebo například sportovní kluby určené dětem? Nepřekvapuje mne, že toto gesto odsuzují i Hollanovi koaliční partneři – je to totiž jen předvolební divadýlko,“ uvedl senátor Ivo Valenta.

„Minulý týden náměstek brněnského primátora Matěj Hollan (Žít Brno s podporou Pirátů) oznámil, že by město mohlo přijmout několik desítek afrických migrantů. V tomto smyslu chce napsat italskému premiérovi. Další primátorův náměstek Martin Ander (Strana Zelených) k tomu dodal, že integraci je potřeba poctivě a realisticky připravovat a projednat. Jednoznačně s těmito výroky nesouhlasím! O to větším paradoxem je chování takovýchto lidí ve vedení města Brna, kteří nejen, že dokázali připravit za dobu svého vládnutí v Brně zázemí pro přijímání migrantů, ale zároveň dělají vše proto, aby konečně nějaké přivezli, to vše s podporou neziskového sektoru. Vše nasvědčuje tomu, že zde existuje spolupráce mezi neziskovkami a úřady, která napomáhá jejich tichému přísunu,“ říká člen předsednictva SPD a poslanec Radovan Vích.

Pan Holan již brzo skončí na politickém smetišti dějin, bude mít čas na ukrajisnké prostitutky

Europoslanec Jan Keller si myslí, že brněnská radnice má svých problémů dost a rozhodně by se neměla míchat do mezinárodní politiky. „Ceny bytů v Brně vyskočily do takové výše, že místní ani absolventi brněnských vysokých škol nemají šanci si je pořídit. V této situaci chce pan Hollan rozdávat z cizího. Jeho gesto je drzé i z dalšího důvodu. Musí přece vědět, že neexistuje způsob, jak přijaté migranty udržet v Brně. On je velkoryse pozve, jiné obce se pak o ně budou starat. Pan Hollan předvádí vrchol nezodpovednosti,“ upozorňuje Keller.

„Doporučuji panu náměstkovi, aby se staral o to, aby se Brno stalo znovu příjemným městem k žití. Současný stav je tristní, Brno je rozkopané, permanentně v dopravním kolapsu, rozhádané kolem železničního nádraží. Ještě, že máme Kometu a BVV, jinak by po něm ani pes neštěkl. Sečteno a podtrženo, ilegálním migrantům stop, nechat na premiérovi, který má jasný postoj, který podporuji a další nechat na voličích, kteří chtějí žít tak, jak si přejí oni. Již brzy se vyjádří v komunálních volbách,“ míní senátor Jan Veleba.

„Naštěstí o tom nebude rozhodovat pan Hollan & spol., nebo vůbec současné brněnské zastupitelstvo (to by asi bylo schopno lecčeho), ale česká vláda. A ta tuto takzvanou ‚solidaritu´ odmítla. Z Evropy musí teď zaznít opačné signály než, že každý, kdo dopluje do evropských teritoriálních vod, má vyhráno,“ míní europoslanec a člen předsednictva ODS Jan Zahradil.

„Pan Hollan již brzo skončí na politickém smetišti dějin. Je to dobře i pro něj, bude mít více času věnovat se svým oblíbeným ukrajinským prostitutkám,“ uvedl poslanec SPD Lubomír Volný.

Pro koho Žít Brno pracuje? Prolomení bariéry

„Nejprve si musíme položit otázku. Pro koho Žít Brno pracuje? Já nevím, ale určitě to nebude český občan a Česká republika. Doporučuji přečíst článek ekonoma Piketty. Již název mluví za vše: Češi jsou poraženým národem. Na členství v EU prodělali nejvíc. Z textu vyplývá, že Česká republika je s EU v minusu 1 689 miliard korun za sedm let! Politici, vláda a všichni, kdo spravují veřejné finance, by se měli především zajímat, proč chybí peníze ve zdravotnictví, v infrastruktuře, proč máme nízké platy a důchody? Žít Brno si hraje na falešnou solidaritu. Další otázka na toto hnutí. Jste ochotni zaplatit všechny náklady na migranta ze své soukromé kapsy? Také neznám odpověď, ale vím, že někteří ‚politici´ z veřejných prostředků rozdávají rádi,“ upozorňuje senátorka ČSSD Božena Sekaninová.

„O panu náměstkovi si myslím, že není normální už od jeho cesty na Ukrajinu. Jestli touží po násilí, tak ať si tam zajede znovu, ale nevím, proč do toho zatahuje Brno a celou republiku. Brňáci by se měli zamyslet koho volí. Toto se jim evidentně nepovedlo,“ reagoval poslanec KSČM Zdeněk Ondráček.

„Kolik jich pan Hollan hodlá ubytovat u sebe doma?“ ptá se poslanec ANO Pavel Plzák.

„Je to skutečně na rozhodnutí vlády, ne na individuálních názorech,“ reagoval senátor ODS Jiří Burian.

„Osobně se domnívám, že několik desítek imigrantů by s naším ekonomickým a sociálním systémem zásadněji nezahýbalo, ovšem mnohem větší nebezpečí spočívá v prolomení pomyslné bariéry nepřijímání nelegálních běženců. Podle mého názoru by toto způsobilo intenzivní řetězový tlak neziskových organizací, v tomto oboru podnikajících, na stát a posléze by tak mohlo dojít k situaci ještě mnohem horší, než byly unijně vnucované kvóty,“ varuje poslanec KSČM Jiří Valenta.

„Můj názor na imigraci je dlouhodobě neměnný. Jsem zásadně proti ekonomické migraci, ale nejsem proti pomoci lidem ohroženým válkou a těm, kteří se chtějí vážně integrovat – jako například naši lidé v roce 1968. Ale snahu hnutí Žít Brno vidím jen jako předvolební populismus cílený na naivní sluníčkáře,“ říká poslanec ANO Rostislav Vyzula.

Žít Brno chce hlasy muslimů

Podle poslankyně SPD Lucie Šafránkové hnutí Žít Brno dlouhodobě prokazuje, že nehájí zájmy občanů České republiky. „Jejich poslední návrh považuji spíše za marketingový volební tah než za racionální smysluplný návrh. Sdružení, které bylo zvoleno občany Brna, by se mělo soustředit na řešení problémů místních obyvatel a pomáhat těm, které zastupují,“ míní.

„Před komunálními volbami je to dost odvážný názor a docela zajímavý populistický krok zalíbit se někomu v EU. Myslím si, že obyvatelé Brna s tím souhlasit nebudou, stejně jako naprostá většina obyvatel ČR včetně mě,“ uvedl senátor ČSSD Vladimír Plaček.

„Podle mě si tím hnutí Žít Brno chce zajistit hlasy muslimských voličů pro nadcházející volby. Pro nás v SPD je jakákoli diskuse o přijímání nelegálních, ani legalizovaných migrantů nepřijatelná,“ říká poslanec SPD Jiří Kobza.

„Těch pár lidí se vejde k Hollanům do obýváku a na zahradu, jsem pro,“ žertoval poslanec ANO Miroslav Janulík.

„Tento spolek pomatenců, který je v Brně na magistrátu součástí multikulturní koalice v čele s hnutím ANO, snad už po podzimních komunálních volbách přestane škodit a otravovat lidi, a definitivně zmizí v propadlišti dějin,“ říká poslanec SPD Jan Hrnčíř.

„Myslím, že v případě migrační politiky by mělo jít o systémová řešení – minimálně v rámci V4, a ne o individuální, navíc využívaná podprahově v kampani před komunálními volbami,“ míní poslanec ANO Stanislav Berkovec.

„Jsem proti,“ reagoval stručně poslanec ANO Milan Brázdil.

Dopisy

Podle Hollana nehrozí, že by se přijetím těchto lidí strhla přijímací vlna. „Česká republika má dobrou azylovou politiku. Ti lidé musejí projít řízením, takže nehrozí, že sem budou proudit desítky tisíc,“ řekl Hollan.

V Brně působí i úředníci a pracovníci neziskového sektoru, kteří jsou podle Žít Brno schopní uprchlíkům pomoci. Brno prý chystá i strategii pro integraci cizinců, která má pomoci řešit jejich život, bydlení i práci. V Brně tvoří koalici hnutí ANO, Žít Brno, KDU-ČSL, TOP 09 a Strana zelených.

Žít Brno informovalo, že pošle dopis premiérům Itálie Guiseppemu Contemu i ČR Andreji Babišovi. Babiš o víkendu přijal italskou žádost o pomoc se 450 migranty, kteří byli na palubě rybářské lodi, odkud je převzala plavidla unijní agentury Frontex a italské finanční stráže. Conte mu pak poslal dopis, ve kterém ho zve na návštěvu Itálie. Český premiér s ním bude jednat, termín schůzky premiéři hledají.

