Vůbec neví, jak na tom Rusko je. Problém s USA, republikány a novým ministrem

Peter Hegseth je nejen moderátorem Fox News, ale také důstojníkem Národní gardy. V roce 2004 byla jeho jednotka povolána na námořní základnu Guantánamo Bay, kde sloužil jako velitel pěchotní čety u národní gardy Minnesotské armády. Krátce po návratu z Guantánama se Hegseth dobrovolně přihlásil ke službě v Bagdádu a Samaře, kde zastával pozici velitele pěší čety a později v Samaře jako civilně-vojenský operační důstojník. Během svého působení v Iráku mu byla udělena bronzová hvězdná medaile, odznak bojového pěšáka a druhá vyznamenání armády.

Nezávislý žurnalista Michael Tracey připomněl postoj Petera Hegsetha k Rusku. Ten několikrát v roli moderátora a komentátora televize Fox News zopakoval americký stereotypní pohled na Ruskou federaci, kdy ji označil za benzínovou pumpu s vlajkou. Také sdílel stereotypní postoj, že ruský prezident chce obnovit Sovětský svaz.

Pete Hegseth, the Fox News personality Trump just named Defense Secretary, repeats the classic John McCain line of calling Russia "a gas station with a flag," and says Putin wants to restore the Soviet Union. He praises Trump for increasing sanctions on Russia and arming Ukraine pic.twitter.com/Tt9ara3spK — Michael Tracey (@mtracey) November 13, 2024

Na to konto se rozhořela diskuse o pohledu Američanů nejen na Rusko, ale i na válku na Ukrajině.

Nástup Hegsetha na pozici ministra obrany vítal na síti X Thomas Ridley s tím, že konečně někdo zatne tipec diktátorskému Rusku. „Konečně tu máme ministra obrany, který se nebojí oslovit Putinův mafiánský stát tím, čím je – oslavovanou čerpací stanicí s iluzemi o moci! Pete Hegseth není nějaký slabý diplomat; je tady, aby rozdrtil fantazie tyranů, kteří se odvažují ohrožovat Ameriku a naše spojence. S Trumpovými železnými sankcemi a Hegsethovým nebojácným přístupem jsou dny, kdy si Rusko hrálo na supervelmoc, u konce. Už žádné rozmazlování, žádné další výmluvy – je čas připomenout Putinovi, že Amerika se nesklání před tyrany,“ ozval se v reakci na nástup Hegsetha do úřadu.

FINALLY, we’ve got a Defense Secretary who isn’t afraid to call out Putin’s mafia state for what it is—a glorified gas station with delusions of power! Pete Hegseth isn’t some weak-kneed diplomat; he’s here to crush the fantasies of tyrants who dare threaten America and our… — SirThomasRipley (@WokeMuckraker) November 13, 2024

Ale nesetkal se s přijetím. „Zjišťuji, že ti, kteří tvrdí, že Trumpova vláda bude přátelská k Rusku, si neuvědomují, že republikánská členská základna stále přemýšlí o Rusku jako za studené války. Rusko podle nich může mít „mír“, protože je slabé a je potřeba ho porazit první,“ komentoval jeden z glosátorů. A dodal, že bude zábavné sledovat, jak „mírová nabídka“ bude skutečně odpovídat tomuto pohledu na Rusko jako na zemi, která jen prodává ropu. A také jak si Rusko uvědomí, že takovou otrockou nabídku přijmout nemusí. „Jsem zvědavý, jak budou neokonzervativci reagovat,“ odtušil tento glosátor.

„Přestaňte už s tím obviňováním, že jsou to RINO (použitý termín RINO, což ve slangu znamená označení pro staromódní republikány studené války a předtrumpovské éry, pozn. red.). Když většina Republikánské strany stále považuje Rusko za komunistickou zemi, která tuto válku vyvolala, aby obnovila své dodávky potravin, jako z románu Toma Clancyho. Uznejte, že páteř Republikánské strany je taková, jaká je,“ ozvala se rázná odpověď s tím, že američtí politici žijí v mylné představě o Rusku jako zaostalé tyranské zemi, kde neustále jen sněží a je hlad.

I find that those making arguments about how Russia is going to be favored by the Trump administration fail to understand the Cold War era worldview that's the backbone of the Republican party. Russia can have "peace" because they see it as a weak enemy to defeat first. https://t.co/II95P768sJ — Dr.Snekotron (@snekotron) November 13, 2024

Also, cease with the dumbass RINO bitching. When MOST of the Republican party still considers Russia to be a communist country that fought this war to restore their food supply like it's a Tom Clancy novel, just acknowledge the backbone of the party for what it is. pic.twitter.com/3nq0VMDpRF — Dr.Snekotron (@snekotron) November 13, 2024

„Myslím, že jedním z problémů je to, že tito lidé získávají své informace o válce od ukrajinského generálního štábu a od 22letých retardovaných bakalářů politologie z NAFO, kterým předali svou zpravodajskou práci. Totální odtržení od reality,“ zaznělo s odkazem na vyjádření Mika Rogerse, který byl v užším výběru Donalda Trumpa na post ministra obrany. Ten řekl, že konflikt je připraven na ukončení a Rusko ve fázi, kdy jej USA mohou zakonzervovat a izolovat jako Severní Koreu.

I think that one of the problems here is that these people get their information on the war from the Ukrainian General Staff and from the 22 year old PoliSci BA NAFOtards they've outsourced their intel work to. Total disconnect from reality. https://t.co/IpQbGvY3Ae — Russians With Attitude (@RWApodcast) November 12, 2024

Další komentář připomněl loňský únik denního brífinku Pentagonu. „Mluvili jsme o tom, když minulý rok unikl denní brífink Pentagonu. Mnoho dat, která používají, pochází přímo z otevřených zdrojů na Twitteru a od ukrajinského ministerstva obrany. Zdá se to těžko uvěřitelné, ale nezdá se, že by Pentagon ve skutečnosti měl mnoho nezávislých analýz,“ zaznělo od amatérského historika pod přezdívkou Big Serge.

We talked about this when the Pentagon daily briefing got leaked last year. A lot of the data that they are using is straight from twitter OSINT and the Ukrainian MoD. It seems hard to believe but the Pentagon doesn't actually seem to have a lot of independent analysis. https://t.co/O91NddLaO0 — Big Serge ?????????? (@witte_sergei) November 12, 2024

Vojenský analytik Tyler Weaver čelil otázce, zda americké služby vůbec tuší, v jakém stavu válka skutečně je. „Víme, že v USA je asi třicet vládních a mnohem více soukromých zpravodajských agentur. Myslíte si, že někdo z nich skutečně pracuje s válkou a má skutečný obraz o konfliktu?“

„Vážná odpověď? Nemá. A víme to díky únikům, které se objevily, všichni zjevně používají ukrajinskou propagandu, síť X a Reddit jako své zdroje,“ odpověděl Tyler Weaver. Doal ovšem, že neexistují lidé s jeho pohledem, kteří by zároveň měli politické zkušenosti ve Washingtonu. A tedy očekává zlepšení oproti vládě Bidena, ale nikoliv revoluci.

Serious answer?



No.



And we know this because of the leaks that have come out, they're all obviously using Ukrainian propaganda and brOSINT glowies on this website and Reddit as their sources. https://t.co/iljSln7Pkj — Armchair Warlord (@ArmchairW) November 13, 2024

Ambivalent, but a cadre of people expressing my preferred policy positions with the experience to navigate DC politics simply doesn't exist. And Trump kept us out of trouble while employing John Bolton in his first run.



I'm expecting an improvement over Biden, not a revolution. https://t.co/hQSHCnDghk — Armchair Warlord (@ArmchairW) November 13, 2024

