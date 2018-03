Vůdčí média se spřízněnou sortou politiků ztrácejí nervy. Petr Žantovský se podíval na čísla čtenosti a ledacos pochopil

TÝDEN V MÉDIÍCH Poprvé po zvolení členem Rady ČTK se Petr Žantovský ujal tradiční role glosátora nejzajímavějších událostí, které v uplynulých dnech proběhly sdělovacími prostředky v tuzemsku i v cizině. Čtenářům ParlamentníchListů.cz garantuje, že funkce radního rozhodně nezmění jeho názory a postoje. Kromě toho se tentokrát věnuje alternativním médiím a především jedné idiotské schválnosti, která dává příležitost všem kritikům, kteří by rádi hodili veškerá alternativní média do jednoho pytle s nápisem konspirace, dezinformace a teď i antisemitismus.

Nejviditelnější mediální událostí týdne se stala zpráva o vraždě slovenského reportéra Jána Kuciaka. „K tomu se už vyjádřil každý, kdo udržel v ruce tužku nebo mikrofon. Přitom skutečné pozadí té příšerné události nezná dosud nikdo – kromě osnovatelů a pachatelů. Proto nebudu v řadě těch, kdo dělají účet bez hostinského a využívají tuto tragickou událost k přihřívání vlastní politické polévky, což činí i mnozí čeští novináři, jimž by se náramně zalíbilo být konzumenty nějakých unikátních privilegií,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Podle něj by to nebylo poprvé, co by nás novináři přesvědčovali o tom, že jsou „čtvrtou mocí“ ve státě – vedle moci výkonné, zákonodárné a soudní. „Že to je z podstaty nesmysl, má prostý důvod: všechny jmenované tři druhy moci jsou založeny na volebním mandátu, kdežto novinářská práce toliko na pracovní smlouvě, případně dobrovolném rozhodnutí daného novináře tuto činnost konat, ač k tomu tento jedinec nikým nebyl povolán ani vyvolen. Navíc mnoho novinářů dělá svou práci tak mizerně, že důvěra v jejich výsledky rapidně klesá, a s ní, žel, i prestiž novinářského povolání jako celku,“ poukazuje mediální analytik.

Žijeme v čase nenávisti, zasévají ji také média

K samotné události dodává, že zabití slovenského či jakéhokoli novináře – a člověka – je čin neomluvitelný, kromě sebeobrany či ochrany svých blízkých. „Na tom se shodneme. Onen zabitý novinář se patrně sápal pro zlatá vejce do obrněného kurníku. Kolik o takové modelové situaci třeba jen Italové v 70. a 80. letech natočili filmů... Žijeme v čase nenávisti, která plodí nenávist, a z nenávisti nikdy nic dobrého nevzejde. Naše média dnes taky zasévají nenávist, nevím, co si od toho slibují. Že požerou nejprve ty zranitelné, a pak nastane ráj na zemi? To jistě ne! Pak se požerou oni navzájem. Dějiny nás mohou poučit. Howgh,“ uzavírá Petr Žantovský nezbytné úvodní téma.

Samotnou reflexi pravidelného vydání „Týdne v médiích“ začne sice rovněž na Slovensku, ale případem dosti jiným. „Jak informovaly tamní zdroje, 26. února u šéfredaktora časopisu Zem a Vek Tibora Rostase proběhla domovní prohlídka. Důvodem bylo obvinění z trestného činu hanobení národa. Trestní oznámení podal ředitel nadace Zastavme korupciu Pavel Sibyla v květnu minulého roku. Tibora Rostase v 6,25 ráno vzbudilo policejní komando NAKA, což je obdoba našeho útvaru URNA, v počtu osmi policistů, kteří následně prohledali Rostasův dům,“ připomíná mediální odborník.

Článek byl založen na citacích, které vyznívají antisemitsky

Šlo o to, že Pavlu Sibylovi vadil článek s názvem „Klin židov medzi Slovákmi“, který byl zveřejněný v časopisu Zem a Vek. „Samotný článek obsahoval citace osobností slovenských dějin, vyznívající poměrně explicitně antisemitsky. Ředitel nadace Zastavme korupciu zároveň v trestním oznámení vyjadřuje názor, že Rostas se s názory v článku ztotožňuje a podněcuje jím nenávist vůči Židům. Zdůvodnil to tím, že citované názory nebyly doplněné žádným komentářem,“ vysvětluje Petr Žantovský pozadí příběhu, do něhož zasáhlo i slovenské policejní komando.

Psali jsme: Už dal Moravec výpověď? Petr Žantovský vychválil mimořádný výkon ČT, pak ale objevil novou nepěknou vazbu na George Sorose Galerie nesmyslů ČT pokročila ke konspiračním teoriím, odhalil Petr Žantovský. V Bakalově redakci jsou ale dál, tam jedou tvrdou propagandu přesně podle Orwella Když to neudělal Václav Moravec, udělám to já... Analytik Žantovský se postavil do cesty Wagnerové. Systém, který si ona přeje, prý není demokracie. Ale elitokracie Šílený televizní lynč na prezidenta Zemana. Takáč hostům přímo diktoval, co mají říci. A ještě Petr Žantovský objevil něco zajímavého o řádící Monice Pajerové

Slovenská policie to na Facebooku vyjádřila těmito slovy: T. R. je stíhaný za zločin rozširovanie extrémistických materiálov podľa § 422b ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona v jednočinnom súbehu s prečinom hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 ods. 1 písm. a) Trestného zákona a prečinom podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424 ods. 1 Trestného zákona. „Co se Rostase týče, neznám ho, ani časopis Zem a Vek nesleduji, ale v žádném případě neschvaluji domovní prohlídky u nepohodlných. To jsem si zažil na vlastní kůži v 80. letech a vím, co to je,“ poznamenává mediální analytik.

Vyjádření názoru není zločin, ale jeho násilné prosazování už ano

Zdůrazňuje však, že to ani trochu neznamená, že by se chtěl šéfredaktora časopisu Zem a Vek zastávat. „Nezamlouvá se mi, když Rostas samoúčelně vytahuje, kde, kdy, kdo v minulosti co plácl o Židech, samozřejmě vytrženo z kontextu, což je přece to, co my ‚alternativci‘ vždycky nejvíc vyčítáme ‚mejnstrýmům‘. Úplně stejně bych mohl vytahat, co, kde, kdy, kdo hnusného nasmolil o Češích, Slovácích nebo třeba o cyklistech. Rostas se chová rasisticky, a protože není hloupý, musí to vědět. Sleduje tím nějaký cíl. Tento cíl s ním nesdílím,“ upozorňuje Petr Žantovský.

Stejně tak ale neschvaluje ani jeho chystanou kriminalizaci. „Stejně jako jsem neschvaloval soud nad oním pomateným bolševickým teenagerem za vyjádření marxistických názorů, a stejně jako se mi nelíbí, když se kriminalizuje parta ožralých plešatých dementů, kteří na soukromém večírku někde v Dolní Horní v putyce za zataženými závěsy hajlují. Vyjádření názoru není zločin, může to být jen odpudivý příklad a podnět k protiargumentaci. Teprve násilné prosazování názoru je zločin. A toho se Rostas nedopustil. Zatím,“ poukazuje mediální odborník.

Poškození alternativních médií, protože kritici je házejí do jednoho pytle

Na druhou stranu rozumí bezpečnostnímu expertovi a publicistovi Janu Schneiderovi, když říká: „Tady nejde o vyjádření názoru, protože Rostas žádný svůj názor neprojevil. On vytáhl jen to nejhnusnější ze slovenských dějin. Není sporu o tom, že toto je rozněcování nenávisti, které již jednou prokazatelně vedlo ke genocidě.“ V tom mu dává za pravdu. „Problém tkví v obsahu pojmu ‚svoboda‘. Někteří si jej vykládají jako příležitost k tomu činit cokoli, co je napadne, a bez ohledu na následky, které to může mít v budoucnu. Jiní vidí svobodu především jako odpovědnost k těm, kterým bychom tou první interpretací mohli uškodit. A právě historických poučení najdeme vždy dost,“ podotýká Petr Žantovský.

Počínání šéfredaktora časopisu Zem a Vek Tibora Rostase mu vadí také z toho důvodu, co mohou jeho články znamenat z pohledu dopadu na mediální scénu. „Je mi líto, když podobnými – v podstatě idiotskými – schválnostmi se dává snadná příležitost všem kritikům, kteří by rádi hodili veškerá alternativní média do jednoho pytle s nápisem ‚konspirace‘, ‚dezinformace‘ a teď i ‚antisemitismus‘. Rostas poškodil celou alternativní mediální scénu. Nevím, zda si to neuvědomuje, nebo je mu to jedno, ale to na výsledku nic nemění,“ konstatuje mediální analytik.

Nejsilnější z oponentů ParlamentníchListů.cz je na pětině jejich čtenosti

Také druhým tématem zůstane u alternativních médií, i když ze zcela jiného úhlu pohledu. „Dal jsem si tu práci a snažil se na všech možných dostupných zdrojích dopátrat toho, jaký skutečný dopad taková média mají. Postavil jsem proti sobě velmi jednoduše nejúspěšnější projekt alternativní scény, jímž jsou Parlamentnilisty.cz, a weby, které jsou vůči nim v nejpříkřejší ‚oponenci‘. Prostudoval jsem si tři portály, na nichž se monitorují návštěvnosti – a tedy dopady – jednotlivých webů. A asi jsem našel i důvod, proč jsou jedny weby tak podrážděné,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Největší průzkum tohoto typu představuje NetMonitor. „Účastní se ho kolem pěti set portálů, od mainstreamů typu derivátů tradičních novin, jako jsou iDnes, iHned, Novinky a podobně přes zpravodajské a názorové weby typu Parlamentní Listy až po marginální, zájmová ‚one man show‘ čítající čtenáře spíše v jednotkách než statisících. Poslední únorový den, ve středu osmadvacátého, uvádí NetMonitor u Parlamentních listů návštěvu 268 tisíc. Nejsilnější z ‚oponentních‘ je zde Forum24, které dosáhlo cca 59 tisíc návštěv, čili je zhruba na pětině výsledku PL.cz,“ srovnává mediální odborník.

Hlídací pes a Neovlivní.cz v roli ratlíka, který jen poštěkává za vrátky

A to je Forum24 z médií tohoto ražení, co se čtenářského zájmu týče, zdaleka nejúspěšnější. „Další weby jsou totiž ještě o řád níže – třeba Deník Referendum 5,5 tisíc či a2larm.cz 7,5 tisíc. Co mě zaujalo, je fakt, že ‚slavné‘ anti-dezinformační platformy typu Hlídací pes či Neovlivni.cz se v NetMonitoru nevyskytují vůbec. To může mít v zásadě jediný důvod: mají tak titěrnou návštěvnost, že ji nechtějí ani zveřejňovat, protože by tím nutně ohrozily svůj navenek stavěný pomyslný význam a vliv,“ tuší Petr Žantovský, co se může skrývat za neochotou přiznat, kolika lidem tyto weby stojí za návštěvu a seznámení se s jejich obsahy.

Psali jsme: ČT prorazila své vlastní dno, nejodpornější a nejobludnější perverzita. Už nejde o informace, jen o propagandu, shrnuje Petr Žantovský. A Moravec to s Drahošem dorazil Aby byli naši studenti před volbami dobře vybaveni... Petr Žantovský je v šoku. Dostala se mu do ruky pozvánka na debatu, která prý dorazila do škol Svinská lež, dezinformační incest. Petr Žantovský podrobně rozebral, jak média vytvořila kauzu Babišových nahrávek. Novinářská parta se prý už zcela utrhla ze řetězu Antibabišovské srdce redaktora ČT v přímém přenosu, dezinformace, Vášáryová jako expertka na USA... Petr Žantovský žasl nad děním na obrazovce

Kromě NetMonitoru se pak podíval ještě na další dva weby sledující návštěvnost jednotlivých portálů, a to TOPLIST a Navrcholu.cz. „Ani jeden z nich neeviduje ve svých žebříčcích nejen Hlídacího psa a Neovlivni, ale navíc ani Forum 24, abych zůstal jen u této trojice agilních ‚bojovníků za svatou mediální pravdu a lásku‘. To zřejmě nebude náhodou. Na TOPLISTu jsem našel ze zajímavějších webů jen Pravý prostor s průměrem 11,5 tisíce návštěvníků a Korálův NWOO.org s průměrem 8,5 tisíce návštěvníků. Tato čísla by nás mohla trochu zorientovat na mapě webových zpravodajských a názorových médií. A také ukázat, kdo doopravdy má publikum, a tedy vliv, a kdo jen poštěkává za vrátky jako ten údajný hlídací ratlík, jenž má sice hlučný hlas, ale nemá smysl ani žádný důvod se ho bát,“ ujišťuje mediální analytik.

Žádná zákulisní kulišárna, zvolení žádnou změnu názorů nezpůsobí

Závěr dnešního přehledu mediálních zajímavostí pojme zcela netradičně. „Snad mi pro jednou odpustíte, když poslední téma pojednám čistě osobně. Ve středu tohoto týdne mne poslanci Parlamentu ČR zvolili do Rady ČTK. Zpráva o tom vyvolala bouři mnoha ohlasů, nejen zde na PL.cz, serveru, kde se objevuji s mediálními glosami každý týden už víc než pět let. Mnoho pisatelů vyjadřuje obavu, zda náhodou mojí volbou do Rady ČTK nedošlo k nějaké zákulisní kulišárně ve smyslu ‚dej volovi funkci...‘. Jinými slovy, vyjadřují obavu, zda jsem neprodal své názory za třicet stříbrných. Všem těmto dobře míněným obavám rozumím,“ přiznává Petr Žantovský, a proto chce jejich nositelům jasně vzkázat pár slov.

„Předně, moc vám všem děkuji za váš zájem o to, co na PL.cz takový čas říkám a píšu. Podle ohlasů po každém článku usuzuji, že názory, které tu vyslovuji, rezonují s názory velké množiny lidí, kteří jsou, podobně jako já, nejen nespokojeni, ale hlavně znepokojeni děním zejména na naší mainstreamové mediální scéně. Jistě, každý svou nevoli či kritiku vyjadřuje různým způsobem, na můj vkus někdy až příliš lakonicky, nicméně jde o svobodné názory svobodných lidí. Lidí, kteří se o svou svobodu často právem obávají. Protože nesvoboda přichází plíživě,“ připomíná mediální odborník.

Dnešní vůdčí média spolu se spřízněnou sortou politiků ztrácejí nervy

A to, ať už jde o omezování dostupnosti jednotlivých webů, zákazy diskusí pod články, znemožňování různé e-mailové komunikace, cenzuru na sociálních sítích a další podobné jevy. „To všechno jsou příznaky toho, že dnešní vůdčí média – spolu se spřízněnou sortou politiků – ztrácejí jistotu a nervy. Naším společným úkolem je nedat se. A k tomu patří i to ‚nenechat se koupit‘. Nikdy jsem nesloužil žádným politikům, neposlouchal jsem žádné politické rady a návody, ani za komunismu, ani po něm. A už jsem dost starý na to, abych s tím teď začínal,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Výsledky volby do Rady ČTK ho nejen potěšily, ale bere je i jako velkou odpovědnost. „Tato tisková agentura je pro mnoho dnešních mainstreamových médií jakýmsi prvním sítem a orientačním bodem. Odpovědnost ČTK vůči požadavku práva veřejnosti na úplné, všestranné a nezkreslené informace je zakotvena nejen v článku 2 samotného zákona o ČTK, ale samozřejmě i v mnoha dokumentech vyšší právní moci, od naší ústavní Listiny základních práv a svobod po Chartu lidských práv OSN. Takže nemějte strach. I v tomto ctihodném působišti budu mít právě toto na paměti víc než co jiného. Ostatně, doufám, že mě z toho budete moci dál symbolicky zkoušet – pokud mi teď pan vydavatel PL.cz nesdělí, že už o mé názory nestojí. Což nepředpokládám,“ dodává s úsměvem mediální analytik.

Psali jsme: Luboš Rosí. Pozoruhodná cesta od normálního novináře k ústřednímu cenzorovi. Pak se Petr Žantovský zaměřil na cenu, kterou si roky navzájem uděluje ghetto vyvolených Mladé lidi budou školit o demokracii Wollner z ČT a Bakalovi redaktoři?! Petr Žantovský vysílá zásadní výzvu ministerstvu... RRTV zahájila správní řízení s TV Barrandov? A co rozhovory Emmy Smetany z tohoto týdne?! Petr Žantovský má vážné podezření Nepříjemná volba, my jsme chtěli Drahoše, přiznal zcela otevřeně veřejnoprávní redaktor. Petr Žantovský přináší také chuťovky od Bakalových redaktorů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jiří Hroník