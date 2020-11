Vy jste skutečně nechutná, rozkřikl se Babiš na Pirátku. Vám to dělá radost, kolik je tu mrtvých, že jo...

reklama

„Vážený pane premiére. Zdá se, že už zase nelibě nesete položené otázky. Už na interpelacích 22. října jste velice nelibě nesl informaci založenou na datech ECDC, že na počet obyvatel máme aktuálně nejvíce mrtvých v Evropě. A bohužel tento smutný primát trvá. Ten klouzavý sedmidenní průměr České republiky je více než trojnásobný oproti Evropské unii. A aby to každý pochopil – znamená to, že na základě dat za posledních sedm dnů v České republice při přepočtu na počet obyvatel zemře zhruba trojnásobek lidí co ve zbytku EU. Tedy například místo pěti set celých 1 500,“ interpelovala premiéra Andreje Babiše (ANO) poslankyně Olga Richterová (Piráti), která měla s Babišem spor již při výše uvedených interpelacích.

„A v této situaci, kdy i díky veřejným datům veřejnost ví, že ta situace je vážná, začali poslanci vašeho hnutí zpochybňovat to, aby se ta data zveřejňovala, a na výboru pro zdravotnictví se diskutoval nápad přestat zveřejňovat aktuální data o úmrtích. A bohužel i vysoký státní úředník, který to má celé na starosti, se k tomuto nápadu přidal. Takže za mě jde o to, vážený pane premiére, abychom mohli hodnotit, jak zvládáme situaci, a měnit metodiku v průběhu epidemie by bylo opravdu neskutečně nebezpečné. Já věřím, že ta diskuse na výboru byl spíš takový bonmot, ale přesto by mě uklidnilo, kdybyste se jasně vyjádřil, že utajování včasných dat o úmrtích v souvislosti s covidem odmítáte. A o to vás v této interpelaci žádám,“ zakončila svou interpelaci Richterová. V minulých dnech totiž prošla médii zpráva, že by se data o úmrtích mohla zveřejňovat jen za určité období, nikoliv denně.

„Já jsem si myslel, že to je náhoda, že si v tom libujete. Jste skutečně nechutná. Vám nevadí, že tady jsou pozůstalí, když tady stále mluvíte o těch mrtvých? Vám to dělá radost, že tolik lidí zemřelo? Asi jo, když to tady stále dáváte na stůl a vytrhujete z kontextu nějaké věci. Že jste to neřešila někdy v červnu, v červenci a teď to řešíte. Čím hůř pro Českou republiku a pro občany, tím líp pro Pirátskou stranu. To vám dělá radost, že jo?“ rozčílil se v odpovědi Babiš.

„Absurdní debata. Nikdo nic nezpochybňuje. Totiž žádná metodika neexistuje. V Evropě. Není žádná metodika. A určitě přijde čas, kdy se to porovná. Ale já, když tady umírají lidé, a myslím, že je nevhodné vůbec o tom mluvit. A kdo chce utajovat? Nikdo nic nechce utajovat. Naopak. Já vůbec nevím, kdo, jaký náš poslanec o tom mluvil. Pokud vím, tak mluvil o tom pan Dušek z ÚZIS, který se údajně vyjádřil, že by to nechtěl zveřejňovat. Takže já nevím, že by někdo, někdo z Ministerstva zdravotnictví ani vlády, žádné utajování ani není. Některé servery nejsou schopné ani spočítat ty čísla. Publikují, velká radost. Máte radost, že umírají lidé? Já ne! Mně je to velice líto. Takže – a vůbec se nechci k tomu ani vyjadřovat. Nastane čas, kdy bude vhodnější o tom mluvit,“ dodal Babiš.

Podle jeho slov jde o nevhodnou problematiku. „Ale chápu, že vám to dělá radost, abyste mohli říct, že zase za to může Babiš. Na to jsme si už zvykli, že nic jiného neumíte. Ta data, která se zveřejňují, se kompletují, takže samozřejmě ta evidence je, mění se...,“ dodal Babiš, že rozhodně nikdo nechtěl nic utajovat. „Bude se to prověřovat, prošetřovat. Vy jako známá udavačská Pirátská strana určitě už jste napsali trestní oznámení, takže se všechno prověří. Vše se dozvíme. A možná budeme překvapení. Jak to tedy je,“ uzavřel Babiš, že chce, aby občané dostávali kvalitní informace.

Předsedající schůze následně vyzval Richterovou k osobní otázce a vyzval také k tomu, aby nedocházelo k osobním výpadům na slušně položené interpelace. „Děkuji za zastání. Nebudu se snižovat k nějakým nechutným osobním útokům, jenom se opět věcně zeptám. Máme tu špatnou situaci v celoevropském srovnání, jsme na tom velmi zle. Já jsem se na vás, pane premiére, obracela od května ohledně příprav na druhou vlnu,“ podotkla Richterová.

„Já nevím, na co jste stále upozorňovali. Já tady mám takový materiál, v němž jsou protiřečící si výroky opozice,“ začal Babiš a předčítal výroky, kdy například šéf Pirátů Ivan Bartoš kritizoval v létě plošné nošení roušek,“ začal Babiš, předsedající jej opět napomenul, aby odpovídal na otázku. Babiš se nedal. „Mlčte radši, lidé nejsou hloupí,“ láteřil Babiš a opakoval, že oni pracovali na maximum. Na otázku ohledně počtu úmrtí neodpověděl. „Institut interpelací postrádá smysl,“ kontroval předsedající.

