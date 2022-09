Vy jste takový typický lidovec, plivete jedovaté sliny... Okamura se pohádal s Jurečkou, pak rozrušil Vystrčila

V Partii na CNN Prima News bylo chvílemi pořádně dusno. Alena Schillerová (ANO) tepala Miloše Vystrčila (ODS). Marian Jurečka (KDU-ČSL) oznámil, že koalice SPOLU vyhrála komunální volby a Tomio Okamura (SPD) křičel na vládní politiky, že to jsou váleční štváči. Ale tady se Vystrčil nedal a rychle Okamurovi vrátil slovní kopanec. Když Okamura začal volat, že kašle na to, co chce EU, i jindy klidný Vystrčil zesílil hlas.

reklama

Hosty druhé hodiny nedělní Partie na CNN Prima News, která výjimečně proběhla na zámku v Lánech, byli: Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), jenž ve svém jihlavském obvodu postoupil do druhého kola a má za sebou první úspěšný krok k obhajobě. Spolu s ním ve studiu zasedli předseda SPD Tomio Okamura, předseda KDU-ČSL Marian Jurečka a šéfka poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová.

Schillerová hned v úvodu rýpla do Vystrčila, že nedokázal obhájit post senátora hned v prvním kole a získal „jen“ 45 % hlasů. „Já si nemyslím, že je to velký úspěch Miloše Vystrčila, protože on je předseda Senátu, to je velmi viditelná pozice, takže bych očekávala, že vyhraje už v prvním kole,“ pravila exministryně financí za ANO.

„Já bych si dovolil republiku. Já jsem ve své Telči byl vzadu na kandidátce, a přesto mě lidé zvolili, vy jste se ve svém bydlišti do zastupitelstva nedostala,“ vrátil ránu Schillerové Vystrčil.

Proti Vystrčilovi stojí v druhém kole Jana Nagyová (ANO), spoluobžalovaná Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo. Babiš i Schillerová Nagyovou výrazně podpořili a prý ji hodlají podporovat i nadále.

Schillerová Vystrčilovi také vyčetla, že teď přišel do debaty na CNN Prima News. Podle Schillerové měl Vystrčil tuto debatu odmítnout, protože teď má výhodu proti Janě Nagyové. „Vy jste s těmi invektivami už začal,“ uhodila na Vystrčila.

Okamura ve studiu zářil spokojeností.

„I pan prezident před chvílí řekl, že SPD je vítězem voleb,“ pochvaloval si předseda SPD nárůst počtu zastupitelů SPD v krajských i okresních městech. „Je to obrovský úspěch SPD a jsem rád, že i pan prezident nás označil za vítěze voleb,“ řekl Okamura.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A pokračoval. „My rozhodně nebudeme politikařit tak jako představitelé vládní pětikoalice, kteří už teď říkají, s kým do koalice ano, a s kým ne. My chceme pracovat pro lidi, kteří jsou v krizi kvůli vládě Petra Fialy (ODS). My těm lidem chceme pomoct, chceme táhnout za jeden provaz. A nebudeme politikařit,“ pravil Okamura.

Celou debatu naleznete zde

Když se ke slovu dostal ke slovu předseda KDU-ČSL, připomněl, že na počty zastupitelů koalice Spolu v komunálních volbách vyhrála. „Když se podíváte na tu mapu, tak my jsme ty volby vyhráli,“ řekl stručně a jasně Marian Jurečka. „Koalici Spolu sice klesl celkový počet získaných mandátů, ale to nic nemění na tom, že koalice je vítězem voleb.“

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jedním dechem dodal, že lidovci nebudou uzavírat koalice s extremisty, tedy ani s SPD... – a tady Okamura vypěnil.

„Pan Jurečka lhal včera, lže dnes a lhát bude i zítra. Podívejte se na obec Žlutice, kde je starosta z KDU-ČSL a místostarosta z SPD. Vy jste takový typický lidovec. Vy třeba řeknete, že něco údajně... a pak plivnete jedovatou slinu. Vy naše voliče označujete za populisty a extremisty, opakovaně urážíte lidi, a teď vám to ti lidé spočetli,“ zuřil Okamura.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Alena Schillerová upozornila, že ANO vyhrálo volby ve Zlíně, v Ústí nad Labem a v řadě dalších měst, což ukazuje, že „voliči pojali komunální volby jako referendum o vládě“.

„Koneckonců to nakonec přiznala i sama vládní koalice, když se objevily billboardy, že pro nás zastropovali ceny energií. Oni je nezastropovali, ale k tomu se možná ještě dostaneme. Ale není to téma pro komunální volby, je to celostátní téma,“ prohlásila aktuální šéfka poslaneckého klubu hnutí ANO.

Vystrčil se vlády zastal.

„Den má jen 24 hodin, a když si vezmete, co všechno musela tahle vláda řešit, je to covid, je to válka na Ukrajině, je to nejrychleji rostoucí zadlužení. Je toho hodně. Někdy se může stát, že když něco děláte poprvé, tak se možná něco ne úplně povede, to se může stát, a je potřeba si to přiznat a napravit to. Teď bychom měli pracovat všichni společně, záměrně neříkám spolu, ale společně,“ obrátil se na opozici.

Jurečka přiznal, že vláda má co napravovat.

„My jako vláda musíme lépe pracovat, lépe vysvětlovat lidem to, co děláme. Opozice má právo nás kritizovat a kontrolovat, ale zdá se mi, že některé opoziční návrhy jsou úplně mimo rámec reality. Je potřeba se podívat na to, co budou muset splácet i naše děti,“ nabízel pohled do vzdálenější perspektivy předseda lidovců. „Je tu prostor ke zlepšení. Tato vláda musí dál pracovat ve prospěch občanů této země,“ dodal.

A Okamura vypěnil.

„To, co jsme tady slyšeli, to je jak z Marsu. To právě kvůli vám jsou občané v problémech. Kvůli vaší pomalé a neschopné vládě. Vy jste sice zastropovali ceny, ale zastropovali jste je špatně, a ne u výrobce. Já už deset let říkám, že musíme diverzifikovat zdroje energie, ale teď to na tuto zimu nestihneme. Proto potřebujeme přímý kontrakt s Ruskem. Můj kamarád Péter Szijjártó (maďarský ministr zahraničí, pozn. red.) přivezl z Ruska dohodu o šestkrát levnějším plynu, než má Česká republika,“ zlobil se Okamura.

„A teď ta ruská mobilizace, to je velmi nebezpečné. Zvlášť, když my posíláme zbraně na Ukrajinu. Jste váleční štváči. My jsme proti válce!“ soptil Okamura.

Zdůraznil také, že přímé kontrakty s Ruskem na plyn má Slovensko a podle Okamury i Rakousko.

A tady Jurečka vyrazil do protiútoku.

„Rakouský kancléř nepřivezl z Ruska žádný plyn. To není pravda. Teď tady ve studiu nemáte diváky, tak nelžete. Já to vím, protože já mohu jednat s kancléřem napřímo. A budu s ním mluvit. Takže nelžete. Vy jste fakt trapný v tomhle už,“ nešetřil Okamuru Jurečka.

„Trapný jste vy,“ vrátil Okamura Jurečkovi ránu.

V tu chvíli se přihlásil o slovo Miloš Vystrčil a uvedl hlasivky do nejvyšších obrátek.

„Ta řešení, která navrhujete, to nepovede k míru. Vy nemůžete domlouvat dodávky plynu s někým, kdo vede válku a nemůžete spoléhat na to, že se včas zastaví a bude plnit své závazky... Jak vy chcete věřit Rusku?“

„Já Rusku nevěřím, ale pro mě je Česká republika na prvním místě,“ ohradil se Okamura.

„No to není, právě,“ kontroval okamžitě Vystrčil.

Okamura zdůraznil, že kdyby vláda uzavřela na plyn přímý kontrakt s Ruskem, tak Česká republika ušetří.

„Problém je v tom, že vláda zaspala. Naši občané zbytečně platí vysoké ceny energií. Vidíte, že vy jste... že vládní strany oslabily, opozice posílila, takže to bylo referendum o vládě a vy byste měli vyměnit ty ministry,“ hřímal Okamura

Když se ke slovu dostala Schillerová, řekla, že nechce kritizovat neviditelnou ministryni pro vědu a výzkum Helenu Langšádlovou (TOP 09), ale jako bývalá ministryně prý musí kritizovat ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS) a ministra průmyslu a obchodu za STAN Jozefa Síkelu. Ti jsou podle Schillerové naprosto neschopní. Kabinetu vyčetla mimo jiné to, že vláda vůbec nemá na stole parametry daně z mimořádných zisků, i když o ní stále mluví. „To je na rezignaci ministra financí,“ zesilovala hlas Schillerová.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



ministr financí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Po chvilce vyrazil k dalšímu útoku Okamura.

„My vám už dlouhé měsíce navrhujeme, abyste udělali tzv. sociální tarif. Já vám tady kašlu na to, co chce EU, já chci, aby měli čeští občané levnou energii!“ zesiloval hlas Okamura.

A Vystrčil odpověděl se stejnou kadencí.

„Tady zaznělo, že je třeba se vykašlat na to, co dělá Evropská unie. Ale to je to nejhorší, co bychom mohli udělat, to by byla naše smrt,“ připomněl Vystrčil obrovské ekonomické propojení Česka s EU.

„To nejhorší, co bychom mohli udělat, je jednat sólo. To jsou úplné nesmysly, co tady zaznívá. A stejný nesmysl je, když si chcete od úhlavního nepřítele na zimu vyjednat strategickou surovinu, protože tenhle nepřítele toho využije. To je přece naprostý nesmysl. A pokud někdo říká, že si chce objednat plyn od nepřítele, který vraždí lidi, tak si nevidí ani na špičku nosu!“ křičel Vystrčil.

Miloš Vystrčil ODS



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jedním dechem dodal, že se dívá kriticky na německou energetickou politiku.

„Dívám se na to kriticky, a pokud to sledujete, tak vidíte, že se to posouvá a že proto to nikdo jiný neodpracoval tolik, jako Petr Fiala. To, že je dnes posun Německa k té racionalitě naprosto zřejmý, to každý vidí. Nevidí to jen ten, kdo to nechce vidět,“ prohlásil Vystrčil.

Psali jsme: Uspěli jsme i díky Vidlákovi. Šéf pražské SPD k volebnímu průlomu Premiér Fiala: Naši voliči si nenechali vnutit tezi o jakémsi referendu o vládě Starosta Poděbrad, vyhozený ze STAN kvůli historce s Romy. Teď suverénně vyhrál volby Analýza: ANO v senátním finále úspěch z prvního kola nezopakuje

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.