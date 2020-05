Vy máte vedlejšák v České televizi, rýpak Kováčik do Piráta. A pak nejspíš naštval všechny neziskovky

„Politika v době šílené. Podle čeho se pozná, kdo je vlastně ve vládě a kdo v opozici?“ zahájil debatu tří předsedů poslaneckých klubů moderátor Václav Moravec. Do studia ČT dorazili Jakub Michálek (Piráti), Jan Chvojka a Pavel Kováčik. Pánové se do sebe zostra pustili. Michálek nenechal na vládě nit suchou za to, jak se zachovala k obcím a krajům. Kováčik se mu v jednu chvíli smál. „Vy máte jako vedlejšák dramaturga České televize?“ ptal se.

reklama

Anketa Souhlasíte s tím, že europoslanec Kolaja chce volbu radních ČT řešit na úrovni EU? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 4979 lidí

Poté poukázal na to, že vláda Andreje Babiše (ANO) v koronavirové krizi sebere obcím část peněz. Podle europoslance Stanislava Polčáka (STAN) půjde asi o 16 miliard korun a pro obce to podle něj bude opravdu velký problém. Starostové měst a obcí se proto chystají ke stávkám.

„Je potřeba říci, že Stanislav Polčák je významným členem opoziční strany, takže on to pojal trochu jako předvolební akci. A také je třeba říci, že to, co vy s panem Polčákem kritizujete, tak pro něj hlasovali poslanci ve Sněmovně. Nešlo jinak pomoci živnostníkům a představitelům malých eseroček než touto formou,“ poznamenal k tomu Chvojka. „A my jsme také jasně řekli, že obce dostanou všechno zpět a na dotacích možná i víc. My jsme připraveni masivně investovat,“ sliboval před kamerami Chvojka.

Jakub Michálek upozornil, že nikde na papíře není napsáno, že obce ty peníze dostanou zpět, a proto je rád, že to z úst Jana Chvojky zaznělo veřejně. Postup vlády přesto ostře kritizoval.

„Přece nemůžeme žít ve světě, kde centrální politici rozhodují o rozdělování dotací, protože tady je riziko, že upřednostní starosty ze svých politických stran, jak se to historicky dělalo. My chceme, aby se přijalo systémové řešení,“ zdůraznil Michálek.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Dotační řízení je nezávislé, nestranné a mělo by se odehrát podle zákona,“ ohradil se Chvojka proti Michálkovým slovům.

Kováčik nabídl trochu jiný pohled na rozhodnutí vlády.

„Já mám pocit, že se tady zaměňuje příčina a následek. Toto není následkem nějaké daňové politiky vlády. Tady se něco stalo, tady byl celosvětový problém a obce pomohly svým občanům přežít,“ konstatoval komunista.

Chvojka zopakoval, že vláda jinou cestou jít nemohla. Obratem doplnil, že v dobrých ekonomických časech i díky živnostníkům obce bohatly a teď jim tedy musejí i pomoct. Podle Chvojky teď prostě přišel čas, aby obce živnostníkům pomohly. „Není to tak, že bereme obcím navždy nějaké investice. To je prostě dočasně. I ty dotace tady budou dočasně,“ upozorňoval Chvojka s tím, že v dalších letech dostanou tyto peníze zpátky do svých rozpočtů.

JUDr. Jan Chvojka ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Výborně, tak když to tady z úst předsedy Chvojky zaznělo, tak já navrhuji, abychom si v některém z příštích pořadů, až tady bude zástupce ČSSD, tak abychom si řekli, kolik peněz obce dostaly a zda se to dělo plošně,“ navrhl Michálek.

„Vy máte jako vedlejšák dramaturga České televize,“ zeptal se se smíchem Kováčik.

Chvojka zdůrazňoval, že vláda se jen snaží pomoci lidem postiženým koronakrizí ale opozice se tady tváří, jako kdyby koronavirus do Česka zavlekla vláda.

„Já bych tady pana Chvojku chtěl uklidnit, že k nám virus nepřišel od vlády, ale z Číny,“ pousmál se Michálek.

„Virus k nám bezprostředně přišel z Itálie,“ zastal se v tu chvíli Kováčik Číny.

Ing. Pavel Kováčik KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Chvojka zdůraznil, že politici dělají všechno, co mohou, aby lidem pomohli.

Moravec však okamžitě oponoval, že podle ekonomů sice vláda hodně slibuje, ale pomoc vyplácí velmi pomalu. Stát prozatím vyplatil jen 12 procent z toho, co slíbil.

„Mnoho věcí jsme se museli učit. Bojovali jsme za pochodu, protože tu nikdy nic takového nebylo,“ bránil vládu Chvojka.

Moravec připomněl, že kupříkladu Rumunsko nebo Rakousko, ale i Maďarsko vyplácí pomoc podstatně rychleji, protože vyplacení pomoci není zatíženo takovou mírou byrokracie jako v Česku.

Kováčik uznal, že administrace pomoci je opravdu náročná, ale je náročná i proto, že po krizi někdo přijde a bude chtít vědět, jak se nakládalo s prostředky státního rozpočtu. A složitá byrokratická pravidla mají prý pomoci tomu, aby pomoc dostávali ti, kdo ji potřebují.

Michálek poznamenal, že kdyby se věnovalo více pozornosti digitalizaci státní správy, stát by nemusel mít tak velké problémy s administrací pomoci.

„Teď se nám tady vrací to, že jsme za posledních sedm let nedokázali postoupit v digitalizaci státní správy. Teď by to velmi pomohlo. Ale stát musel víceméně na koleně vymýšlet, jak to udělat,“ řekl Michálek.

Zdůraznil také, že se vláda musí připravit na další vlnu koronaviru, která může přijít, musí zdokonalit chytrou karanténu. Inspirovat se podle jeho názoru můžeme např. na Novém Zélandu.

Kováčik oponoval, že svět by se mohl učit od Česka.

„My jsme ti, od kterých se mohou ostatní státy učit. My jsme tu první vlnu dobře zvládli, my máme nízký počet úmrtí, my můžeme díky chytré karanténě, byť nedokonalé, zvládnout ohnisko nákazy např. na dole Darkov,“ vysvětloval komunista.

Pánové se také přeli o to, zda pomoci českého státu nemohou zneužít firmy, které primárně své zisky nedaní v Česku. Před tímto rizikem varoval předseda Českomoravské konfederace odborových vazů (ČMKOS) Josef Středula. Chvojka uklidňoval, že něco takového nebude možné, ale Michálek s Kováčikem vyjádřili názor, že tu takové riziko přece jen existuje a že Josef Středula činí správně, když před tím varuje.

Došlo i na možné další prohlubování schodku státního rozpočtu až ke 400 miliardám korun. Podle komunistů je to věc k diskusi.

Stranou pozornosti hostů nezůstala ani otázka zprůhlednění vlastníků firem, aby bylo definitivně jasné, kdo je konečným uživatelem těch či oněch výhod plynoucích např. z dotací. Podle Michálka by bylo správné, aby koneční uživatelé výhod byli známí. „My chceme, aby nejpozději do voleb bylo jasné, kdo je konečným vlastníkem firmy Agrofert,“ zdůraznil Michálek s tím, že se tím vyřeší debaty o tom, zda je Agrofert jeho bývalou firmou, nebo na ni stále má vliv.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Ale já chci říct, že tady to není jen o panu Babišovi,“ zdůraznil Pirát s tím, že má na mysli i podivnou skládku na Praze 5, kam se vyvážel i odpad ze stavby Blanky a nebylo jasné, komu patří firma, která za skládkou stála.

Toto by prý Piráti chtěli změnit.

Volal také po tom, aby se tu co nejméně veřejných zakázek zadávalo skrze jednací řízení bez uveřejnění.

Komunista Kováčik doplnil, že by se stejná pravidla měla vztahovat i na neziskový sektor. „Ale jde také o neziskový sektor, tam by také mělo být jasné, komu ty peníze jdou.“

Psali jsme: Velké peníze za informace k ničemu. Ekonomka Šichtařová si proklepla testy na koronavirus a píše o velkém skandálu Jaké „evropské peníze“? My jsme Unie! Hovoří oblíbená ekonomka ministryně Maláčové a možná prezidentská kandidátka To by byl zločin na Češích! Docent Ševčík tvrdě k otázce, zda máme platit dluhy jihu EU. Mají raději šetřit a opustit euro, říká Hana Lipovská: Přizvala jsem Janu Bobošíkovou, její zkušenosti se budou hodit. A nejen jí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.