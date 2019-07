Výběrové řízení na nové české mýto prý bylo cinklé. Soud fígl ministra Ťoka shodil ze stolu

Necelý půlrok před spuštěním satelitního systému zneplatnil Krajský soud v Brně smlouvu s konsorciem SkyToll a CzechToll. Plán hladkého přechodu na nového správce kamionového mýta se tak významně zkomplikoval. Podpis smlouvy se společností CzechToll byl nezákonný. Antimonopolní úřad ji musí podle soudu zrušit. To sice zvítězilo s nejnižší cenou v soutěži pořádané ministerstvem dopravy, ale podle soudu úřad smlouvu s vítězem podepsal protiprávně. Učinil tak totiž ve chvíli, kdy ještě nebyly vypořádány všechny připomínky současného správce systému, rakouské společnosti Kapsch.

Podle slov bývalého ministra dopravy Dana Ťoka úřad využil nabízejícího se fígle, když ÚOHS sloučil do jednoho řízení dva spory se stejným obsahem. V prvním řízení vystupovalo ministerstvo jako jediný účastník sporu, takže nečekalo na připomínky Kapsche, vzdalo se vlastního práva na odvolání, a tím podle něj automaticky zanikl i předběžný zákaz podpisu smlouvy.

Tuto argumentaci ale svým rozhodnutím z konce minulého týdne soud shodil ze stolu. Ministerstvo a antimonopolní úřad podle něj upřely Kapschi zákonné právo na podání rozkladu. „Proti tomu nemůže obstát výklad, který bychom mohli nazvat jako formalistický, nebo spíše mezi paragrafy kličkující, který uvádí, že se našla skulina,“ uvedl předseda soudního senátu David Raus.

Podle všeho ale bude stát i po jednoznačném rozsudku soudu dál kličkovat a protahovat celý případ. Na takový postup podle zákulisních informací spoléhá i ministerstvo dopravy. To proti předchozímu rozhodnutí podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu a podobný postup se dá očekávat i v případě nynějšího zneplatnění smlouvy. Sází přitom na to, že správní soud nestihne rozhodnout do prosince, kdy se vypne současný systém a správu mýta přebere konsorcium společností CzechToll a SkyToll. Není to ale jasný příklad pohrdání soudem?

Šéf ÚOHS Petr Rafaj pronásledovaný v posledních týdnech řadou kauz má ještě jednu možnost, jak výběrčího mýta ovlivnit i v případě, že by nezákonnost smlouvy potvrdil i Nejvyšší správní soud. Kvůli nedostatku času totiž může uznat, že pokračování výběru mýta je ve veřejném zájmu a nově vybraného správce nechat vybírat dálniční poplatky do doby, než ministerstvo vypíše novou soutěž. V takovém případě by se ale Česko zřejmě dostalo s rakouskou společností Kapsch do sporu, který by musela vyřešit až mezinárodní arbitráž. Výsledek se dá předpokládat. Soud dá za pravdu Rakušanům.

Podle mluvčího společnosti Kapsch Davida Šimoníka bude nyní důležité, aby šéf antimonopolního úřadu Petr Rafaj soudní rozhodnutí uznal a bezodkladně zahájil kroky ke zneplatnění mýtné smlouvy. V předchozím případě, kdy soud úřadu nařídil znovu otevřít řízení s Kapschem, se tak totiž fakticky nestalo. ÚOHS sice řízení obnovil, ale vzápětí je přerušil. Obava, že antimonopolní úřad vykonání rozhodnutí soudu úmyslně přeruší do doby, než mýto na silnicích začne vybírat nové konsorcium patřící do skupiny PPF Petra Kellnera, je tak zcela na místě.

Jak je ale možné, že rozhodnutí nezávislého soudu pro někoho nic neznamená? Nejen ODS bude chtít znát od vlády Andreje Babiše odpověď. Poslanec ODS Stanislav Blaha například očekává, že ministr dopravy urychleně představí návrh dalšího postupu státu v otázce výběru mýtného tak, aby ochránil Českou republiku před případnou mezinárodní arbitráží, ať už se stávajícím nebo nově vysoutěženým provozovatelem.

