Výbuch cen za vytápění. Němci hledí na faktury

Mnohé německé domácnosti budou muset řešit zásadní otázku. Nájemníci, kteří využívají dálkové vytápění, budou platit mnohem vyšší částky. Podle deníku Bild nájemníky čeká „výbuch cen“.

Veřejnoprávní Südwestrundfunk (SWR) doplnila, že podle výpočtů poskytovatele realitních služeb Ista činí náklady pro zákazníky dálkového vytápění pro modelový byt o rozloze 70 metrů čtverečních v průměru 1 055 eur, což je o zhruba 225 eur více než v předchozím roce. To je nárůst o 27 procent. V přepočtu na českou měnu německým domácnostem napojeným na dálkové vytápění náklady vzrostou o 5623 korun.

Za dražším vytápěním stojí především nikoli nízké ceny zemního plynu.

Pro odběratele plynu činí průměrné náklady 864 eur, což představuje nárůst o 53 eur, v přepočtu 1325 korun, což znamená nárůst cen o sedm procent, oproti předchozímu roku. Pro odběratele ropy však tato částka činila 892 eur, což představuje pokles o 127 eur neboli dvanáct procent.

Ani u zemního plynu prý ceny neporostou věčně. Podle SWR v lednu letošního roku mnoho poskytovatelů snížilo své ceny. Někteří o 10 procent, jiní dokonce o 20 procent.

Další lokální veřejnoprávní Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) upozornila, že na systém dálkového vytápění je napojen každý sedmý dům v Německu.

Za 20 let to bude zhruba každý třetí byt – uvádějí prognózy týkající se klimatických cílů federální vlády. To ale také vyžaduje investice do nových sítí, říká Florian Gräßler, generální ředitel pro Sasko ve Sdružení komunálních podniků. Na mnoha místech jsou sítě dálkového vytápění v rukou obcí.

