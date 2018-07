Výbuch hněvu a urážka Jakla v živém vysílání. Muž z vedení zpravodajství ČT odsoudil reakci profesora Lukeše

Čtvrteční debata v Událostech, komentářích České televize rozvířila české mediální vody. Před kamerami se střetli profesor mezinárodních vztahů z bostonské univerzity Igor Lukeš a někdejší spolupracovník exprezidenta Václava Klause Ladislav Jakl. Debata by to byla v celku standardní, kdyby v jednu chvíli profesoru Lukešovi neujely nervy. Byla to natolik zvláštní debata, že se stále objevují nové a nové reakce na ni. Posuďte sami.

Profesor Lukeš se nijak netají tím, že nemá v lásce 45. prezidenta USA Donalda Trumpa. To, co Trump v úřadě předvádí, považuje Lukeš za zlo a je rád, že je Trump natolik neschopný, že ho nestíhá napáchat víc. Naproti tomu Jakl Trumpa dlouhodobě chválí. Nejinak tomu bylo i před kamerami České televize, Jakl ocenil, že si Trump rýpl do britské premiérky Theresy Mayové kvůli brexitu, že tvrdě postupoval proti svým kolegům ve skupině G7 a že vypeskoval své partnery v NATO. Když tohle všechno Lukeš slyšel, ujely mu nervy.

„Vůbec nevím, jak na tuhle situaci reagovat, protože vy jste mě pozval do tady toho programu a nakonec já tady jsem nucen poslouchat otevřené lži, nesmysly a výmysly," zlobil se profesor.

Nechápal, jak někdo může zpochybňovat kvality vlastenců, kteří celý život pracovali ve prospěch Spojených států a kteří teď mají obavy z toho, co Trump předvádí. Je to např. bývalý ředitel CIA John Owen Brennan. „Tyhle lidi dáme úplně stranou a dáme hlas tady tomu pánovi, kterého sice nevidím, ale vím z nějaké fotografie, že má koňský ohon na hlavě," poznamenal Lukeš. Jakl si v tu chvíli provokativně pohladil před kamerami své dlouhé vlasy. Lukeš nechápal, jak člověk jako Jakl může mluvit o tom, co je dobré pro Spojené státy nebo dokonce pro celý Západ.

Publicista Tomáš Jirsa k tomu na serveru Zdroj.cz poznamenal, že se Lukeš zachoval nepřijatelně. To, že má Jakl delší vlasy, ještě podle komentátora neznamená, že nesmí obhajovat své názory ve veřejnoprávním médiu.

„Ano, Jakl má nepochybně divný účes, ale nepochybně do diskuse patří. Stejně jako Karel Schwarzenberg divně mluví a taky patří do diskuse. A Bohuslav Sobotka měl rovnátka a taky jeho názory mají právo na život," zdůraznil Jirsa.

Zaujalo ho také, jak na střet Jakla s Lukešem reagovali některé osobnosti české mediální scény. Prý se projevili poměrně nesnášenlivě. Mimo jiné si všiml i názoru zástupce šéfredaktora zpravodajství České televize Františka Lutonského, který proti kritikům účasti Jakla ve studiu pozvání hosta hájil. Naopak se mu nelíbila reakce profesora Lukeše, který místo vyvrácení údajných Jaklových lží argumenty poukazoval na „koňský ohon".

Teď bude podle autora zajímavé sledovat, co se stane dál. Zda se vrátíme k normální diskusi opřené o argumenty, nebo se vrátíme spíše k ideologickým argumentům komunistů vládnoucích před rokem 1989, kteří nechali rozšířit heslo „Kdo máš dlouhý vlas, nechoď mezi nás“.

