Výbuch policie? Minula střelce ve dveřích? Další odhalení o FF UK

V souvislosti s prohlášením, které prezentovali jednotliví zástupci Policie ČR a Státního zastupitelství na tiskové konferenci v úterý 9. 1. 2023, se vynořila spousta dotazů a pochybností. Ty se ani tak netýkají zásahu samotného, ten je odborníky i veřejností vnímán vesměs jako profesionální, ale tomu, co mu předcházelo.

Na svět se v této souvislosti derou dotazy na vyhodnocení nebezpečnosti pachatele, komunikaci příslušníků Policie ČR se zaměstnanci a vedením fakulty, či na evakuaci budovy FF UK v Celetné ulici.

Více informací a pohled z jiné strany do propletence jednotlivých časových údajů, tvrzení a postupů vneslo i „Vyjádření Univerzity Karlovy ke střelbě na Filozofické fakultě UK“. Zároveň ale vyjádření jejích zaměstnanců, která univerzita v rámci tohoto prohlášení zveřejnila, rapidně navýšila množství dotazů a pochybností o slovech policie, která byla do té doby prezentována.

Ze zmíněného vyjádření dokonce někde plynou ostré rozpory.

První věc, která jistě bude hojně diskutována, je přítomnost a hlavně činnost Policie ČR v budově FF UK, kde posléze došlo k tragédii.

„Je jasné, že policisté v hlavní budově fakulty byli, ptali se po střelci a ve 13.49 hod. z budovy odešli poté, co se od studijního oddělení dozvěděli, že bude mít hodinu v jiném objektu fakulty, v Celetné ulici,“ píše k tomu server Aktuálně.cz.

Naproti tomu ve zmíněném Vyjádření UK stojí, že pracovník knihovny s uniformovanými policisty mluvil ještě daleko později.

„Když jsem vstupoval do budovy FF UK cestou do práce, cca 14.00–14.20, oslovili mne dva uniformovaní policisté, kteří mi ukázali fotku s informací, že se jedná o ozbrojeného sebevraha. Protože jsem se obával, že by mohl být u nás v knihovně, zavedl jsem je do knihovny, kterou jsem s nimi prohledával, ujistili jsme se, že se hledaná osoba nenachází v knihovně, ani na toaletách. Policisté několik málo dalších minut střelce hledali, pak se vydali nevím kam. O tom, že policisté tuto osobu hledají, jsem informoval kolegy u výpůjčního pultu. Za několik málo desítek minut se ozvaly dunivé rány (střelba) a křik z horních pater,“ popsal knihovník situaci, ze které je zřejmé, že policisté se v budově FF UK na Palachově náměstí vyskytovali ještě jen několik málo minut před střelbou.

Tedy lze usuzovat, že v budově v té době buď byli současně s pachatelem, nebo se minuli jen o minuty.

Proč se zásah Policie ČR soustředil výhradně na prostory v Celetné ulici a policisté předpokládali, že se vrah, který zabil svého otce a nastražil výbušný systém, bude racionálně řídit svým školním rozvrhem hodin, to je jistě další otázka, která dříve, či později musí padnout.

Další rozpor lze spatřit i v informacích o evakuaci budovy FF UK v Celetné ulici. Zatímco policejní prezident informoval o tom, že „relativně rychle jsme zjistili, že je studentem FF a že v objektu v Celetné ulici má mít ve 14 hodin přednášku. Právě proto jsme bezodkladně přijeli do Celetné ulice, kde jsme provedli evakuaci ve 14.22. Prováděli jsme další pátrací úkony po tomto muži“, informace z FF UK vyznívá zcela jinak.

Kvestor univerzity v rozporu s tvrzením policie uvedl, že ve 14.50 šel do vrátnice budovy na Ovocném trhu 5, kde byla přítomna policie a zeptal se policistů na důvod jejich přítomnosti.

Fotogalerie: - Pietní průvod za světlem

„Jeden ze tří přítomných policistů mě informuje, že hledají studenta UK a že může vzniknout nebezpečná situace. Policie na můj dotaz o upřesnění odmítá specifikovat událost, o kterou se jedná,“ naznačuje kvestor i to, že policie odmítla informovat člena vedení o předmětu jejich zásahu a konkrétním nebezpečí, které hrozilo studentům.

„Během diskuse s policií se dotazuji na případnou evakuaci, policie odpoví, že ji doporučuje,“ uvádí dále kvestor s tím, že ve 14.52 mu volal zaměstnanec a informoval ho o přítomnosti policie v Karolinu.

„V té době jsem tedy již ve vrátnici a s policií komunikuji. Nařizuji evakuaci Celetné 20 cestou ředitele SBZ v cca 14.55,“ informuje kvestor o tom, že nikoli policie ve 14.22 hodin, ale on osobně ve 14.55 hodin nařídil evakuaci budovy v Celetné ulici.

„Při další diskusi v cca 14.58 s policií se ptám, zda informovali bezpečnostní odbor rektorátu UK, odpověď je negativní,“ poskytuje kvestor další svědectví o tom, že vedení fakulty nebylo do poslední chvíle informováno.

Kvestorova slova potvrzuje i ředitel Správy budov a zařízení UK (SBZ UK), který uvedl, že ve cca 14.05 ho informovala bezpečnostní agentura o přítomnosti PČR v areálu.

„Po následném dotazu, co se děje, řekla policie, že hledají podezřelou osobu a že nic víc nepotřebují. V cca 14.55 mě kvestor žádá o evakuaci Celetné 20. Toto bylo zajišťováno zaměstnanci SBZ UK,“ potvrzuje nakonec ředitel Správy budov slova kvestora o evakuaci budovy v Celetné 20.

Kdo a kdy tedy studenty nařídil evakuovat, je jednou z dalších sporných otázek, pokud porovnáme policejní a univerzitní vyjádření.

Ze zjištěných a popsaných událostí plyne ještě jedna nejasnost – kdy policisté vyhodnotili pachatele jako nebezpečného a ozbrojeného. Záhy po vniknutí do jeho domu v Hostouni totiž zjistili, že s největší pravděpodobností zabil svého otce, nastražil výbušný systém a je na cestě do Prahy, pravděpodobně na svoji fakultu.

Fotogalerie: - Vražedný střelec eliminován

Z policejní tiskové konference vyplynulo, že to nevěděli až do okamžiku, kdy začal vraždit. Do této chvíle pracovali s tím, že jde „jen“ o sebevraha.

To je ale v ostrém rozporu s údajem, který stojí ve vyjádření univerzity, ve kterém proděkan univerzity Daniel Berounský uvedl: „Asi ve 13.30 při vstupu do budovy byli u vrátnice uniformovaní policisté a mluvili s vrátnými. Zeptal jsem se jich, jestli něco nepotřebují, jeden z nich ukázal na mobilu fotografii DK a řekl, že ‚se k FF asi blíží, je asi psychicky narušený a může být nebezpečný‘.“

Toto své konstatování proděkan ještě doplnil o informaci, že nabídl policistům setkání s vedením fakulty a ti ho odmítli.

„Řekl jsem jim, že paní děkanka je nyní s proděkany o patro výš, a kdyby bylo cokoli potřeba, mohou za námi přijít. Policista na tuto nabídku nijak nereagoval.“

Tento moment je velmi charakteristický pro další problém, který ostatně přiznala i Policie ČR na tiskové konferenci, na které ale zároveň prezentovala, že nijak nepochybila. Jde o komunikaci policejních složek s vedením fakulty.

Jednání policistů v tomto směru velmi dobře ilustruje i vyjádření proděkana FF UK Jakuba Rákosníka.

„Během zasedání kolegia (ve 13.40) jsem se na vyzvání paní děkanky vrátil zpátky k policistovi, abych zjistil podrobněji, co se děje. Policista mi ukázal v mobilu fotografii hledaného s informací, že hrozí riziko jeho vniknutí do budovy a že může být ozbrojen (tedy opět také indicie, že Policie ČR předpokládala, že je pachatel nebezpečný dlouho předtím, než začal střílet – pozn. redakce). Já jsem řekl, že ho neznám a neviděl jsem ho,“ sdělil proděkan a pokračoval:

„Následně jsem policistu informoval, že kolegium paní děkanky zasedá v 1. patře a že v případě potřeby jsme okamžitě k dispozici. Policista vzal informaci na vědomí,“ konstatoval pak už jen Jakub Rákosník s tím, že během zmíněné schůzky nikdo z policistů nedorazil a ti se místo informování vedení fakulty dotazovali administrativních pracovníků.

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2023

„Během té doby jsme nezaznamenali žádné zvláštní dění. Zpětně jsme však ze svědectví zjistili, že se v tomto čase příslušníci PČR (uniformovaní i v civilu) dotazovali různých administrafvních pracovníků FF, nikoliv vedení.“

S tím souvisí i výše zmíněná komunikace kvestora univerzity s příslušníkem policie, kdy mu bylo odmítnuta informace, o co se v případě přítomnosti Policie ČR na fakultě jedná.

„Policie na můj dotaz o upřesnění odmítá specifikovat událost, o kterou se jedná.“

Dodejme, že nejasností okolo policejního zásahu s postupem času a s informacemi, které se vynořují, přibývá. Nestandardní se může jevit i to, jak údajně reagovali operátoři linky 158, na kterou volala sekretářka děkanky FF UK, i její kolegyně z fakulty.

„Bohužel reakce operátora linky byla nedůvěřivá, kolegyně musela vysvětlovat, že si neděláme legraci, že jsme veřejná budova, že máme v sekretariátu očitého svědka, že máme v budově studenty a učitele, ať nám pošlou jednotky,“ stojí v další výpovědi s tím, že podobnou zkušenost měla i tajemnice fakulty, která se na lince 158 ptala na instrukce, jak zaměstnanci mají postupovat.

„Operátor mi řekl, že jsou na cestě, neznají stav objektu a nemůže dát žádné konkrétní pokyny,“ uvedla.

Na to reagoval mluvčí pražské policie Jan Daněk, podle kterého byl postup operátorů prověřen a vyhodnocen jako správný a zaměstnancům se jen sběr informací mohl jevit jako nedůvěřivý.

Ať tak, nebo tak, lze konstatovat, že místo aby byly sporné momenty v této kauze vysvětlovány a uváděny na pravou míru, nejasností a pochybností o správnosti policejního postupu přibývá.

S o to větším očekáváním bude nyní sledována avizovaná zpráva GIBS (Generální inspekce bezpečnostních sborů), která se zásahem a vším, co mu předcházelo, také zabývá a svoje závěry v dohledné době zveřejní.

