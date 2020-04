Vyčůranost! udeřil na vládu Feri. Kalousek položil jednoduchou a záludnou otázku...

reklama

Miroslav Kalousek požádal ministra vnitra Jana Hamáčka a ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha, aby popsali, proč přesně potřebují prodloužit nouzový stav. Chtěl slyšet, co v boji s koronavirem v nouzovém stavu dělat mohou a co by bez nouzového stavu dělat nemohli.

„To, že pan ministr vnitra řekl, že vláda nemá žádný plán, že jediný, kdo má plán, je virus, mě příliš neuklidnilo, ale snažím se to chápat. Nicméně tu nezbytnou náplň, která by nemohla pokračovat bez nouzového stavu, to bychom, myslím, slyšet měli,“ zdůraznil Kalousek.

Po pár vteřinách od řečnického pultíku zase odkráčel.

A nastoupil jeho stranický kolega a nejmladší poslanec Dominik Feri, který konstatoval, že se vláda Andreje Babiše dopustila podrazu.

„14. března vláda přijala první krizová opatření, která se týkala omezení nejen maloobchodního prodeje. A byla přijata podle krizového zákona. 23. března vzala vláda na vědomí balík opatření, který prodlužoval předchozí přijatá opatření, ale ta už nebyla vydána podle krizového zákona, ta byla vydána ministerstvem zdravotnictví,“ připomněl Feri.

A hned vysvětlil, proč došlo k daně změně. „On totiž krizový zákon říká, že stát nese náhradu,“ uvedl Feri.

To znamená, že pokud vám byla rozhodnutím státu způsobena škoda, můžete žádat o její náhradu. Ale pokud budou stejná opatření vydána pod hlavičkou zákona o ochraně veřejného zdraví, o náhradu žádat nelze.

„Vláda tu říká: ‚Milí živnostníci, milí podnikatelé, na žádnou náhradu škody nebudete mít nárok. Možná dostanete nějaké držhubné za velmi prapodivných podmínek. Možná dostanete 25 tisíc, možná vám bude nějakým způsobem vyjito vstříc, ale abyste po nás žádali náhradu škody, no tak to je něco, co si můžete jít naloupat.‘ A to je něco, co je pro nás naprosto nepřijatelné,“ konstatoval Feri.

Teď podle něj hrozí, že se podnikatelé budou náhrady škody domáhat u soudu a mohou být úspěšní. Ale navíc prý státu může vyvstat povinnost uhradit škodu, která vznikla v důsledku nesprávného úředního postupu. A toho se Feri bojí nejvíc. „Protože ta opatření nesplňují náležitosti, které splňovat mají,“ varoval s tím, že tato opatření narušují některá ústavní práva občanů.

„A tam se obávám, že kvůli té vyčůranosti státu a vyčůranosti vlády nejenže podnikatelé ztratí nárok na náhradu škody, ale ještě se budou muset soudit. A abych z toho vyšel nějak pozitivně, tak já vyzývám vládu, aby uveřejnila jasný odškodňovací mechanismus,“ žádal důrazně Feri.

„Pokusím se vám vysvětlit, proč s 30denním prodloužením nouzového stavu mám skutečně velký problém. Tak velký problém, že si nemyslím, že je vůbec možné ho podpořit. Uvedu několik argumentů, které budu rád, když jim doznáte sluchu. V situaci, kdy skutečně, jak vláda popisuje, se všechno mění každou chvíli, každým momentem, nikdo nemá žádný plán, což se mi nelíbí, ale tato vyjádření vlády slyším a nezbývá mi než je brát na vědomí; tak už před nějakými 14 dny, ještě neuplynula ani polovina toho prvního nouzového stavu, jsme slyšeli od vlády, že chce protažení o dalších 30 dní. Takže neví, co se bude dít, ale nouzový stav se evidentně zalíbil, tak má trvat dalších 30 dní,“ poznamenal následně předseda STANu Jan Farský.

„Nouzový stav je obrovský zásah do práv, do svobod každého občana a je obrovským zásahem do celého fungování společnosti. A čím déle bude trvat, tím větší škody samozřejmě způsobí. A v tu chvíli je nutné vyvažovat, je nutné balancovat. Ale prohlašovat, že pomůže všem, ve finále celé společnosti, i těm nejohroženějším, prodloužení nouzového stavu takto šmahem, prostě pravda není,“ míní Farský.

Vláda podle něj v prvních třiceti dnech nouzového stavu zvládla porušit některá Ústavou zaručená práva, třeba volby. „Volby na Teplicku, doplňovací do Senátu, přestože zákony jasně říkají, že je možné posunout pouze zákonem, tak je vláda posunula svým rozhodnutím. Stejně tak myslím, že by, a to již soudy rozhodly, že to v pořádku není, stejně tak si myslím, že je hodně za hranou to, jak jsou omezena jednání zastupitelstev, samospráv. To vláda také překročila své pravomoci, také z toho tak trochu nenápadně ustupuje, tam předpokládám, že se k tomu soudu ani nedostane," zdůraznil.

Prvních třicet dní nouzového stavu je podle Farského slov ze strany vlády dost zmatečných. „Když sami členové vlády používají slova, že jsme ve válečném stavu, v situaci, v které jsme nikdy nebyli, tak jsou to přesně ty chvíle, kdy má být jasné vedení, jasné vize, jasné rozhodování a odůvodněné, a za tím si stát. Ale čeho jsme svědky. Byť je to banální umožnit seniorům nakupovat ve vyhrazených dobách, vláda to dokázala během několika málo dní změnit třikrát. Jak u takového jednoduchého rozhodnutí vláda třikrát tipuje, kdy se to seniorům bude hodit nakupovat? Jak jí pak máme důvěřovat v daleko složitějších a odpovědnějších rozhodnutích. A i tam se to bohužel opakuje. Tak jsme slyšeli, že živnostníci nejdřív měli dostat, nebo podnikatelé, patnáct tisíc, někteří pak 25, pak se pravidla znovu upravila a během týdne máme už několikátou verzi, jak se v tom mají lidé vyznat?“ ptal se Farský.

V zákazech je dle jeho názoru vláda razantní, ale v uvolňování a v plánech už zdaleka tak výkonná není. Vadí mu například zásobování nejzranitelnějších ochrannými prostředky. „Pořád jsou potíže v domovech důchodců, pořád jsou potíže u zdravotníků, ne všichni mají ochranné prostředky v kvalitě, kterou mají mít, ale já když jsem se přemlouval k tomu, že není takový problém ten nouzový stav pousnout, tak právě proto jsem si to odůvodňoval a myslím si, že takto si to odůvodňovala většina občanů: Dělám to proto, abych pomohl těm, kteří jsou touto hroznou pandemií postiženi nejvíc,“ sdělil Farský.

