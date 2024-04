Výhra na Slovensku: Klaus se vysmál Korčokovi. Velice zle

reklama

Úvodní otázka směřovala k tomu, zda se ve společnosti něco mění, a co v té souvislosti říká na výsledek prezidentských voleb na Slovensku, v nichž zvítězil Peter Pellegrini.

„Primárně bych řekl, že se něco dobrého posunulo v té společnosti slovenské. Abychom si to nepřivlastňovali, u nás jsme si zatím žádného Fica a Pellegriniho nezvolili. My si pořád zarputile volíme Fialu a Rakušana, jako by se ve společnosti nic nedělo, nic neměnilo. Slovensko to dokázalo. Mě zaujalo, že v 1.54, v momentě, kdy všechny výsledky byly potvrzené, tak mi psala Deana Jakubisková, manželka Juraje Jakubiska. A bila se v hruď a říkala: My, Slováci, jsme to dali. To je hezká formulace. Ano, Slovensko to dokázalo, nenechalo se oklamat všemi možnými řečičkami, odkudsi, zejména z České republiky. A byl jsem informován, že můj výrok z druhého dne dopoledne, tak nám dodatečně řekli, že z celé soboty a neděle, že nevyhrál Aspen Institute, byl nejsledovanější, nejčtenější výrok,“ sdělil Klaus.

„Vyhrálo Slovensko a vyhráli normální Slováci. Nevyhráli jejich rádcové z Prahy, Washingtonu, Aspenu ani z Bruselu,“ podotkl Klaus. A co v současné době lze očekávat od českých politiků... „Jestli se trochu chytnou za nos, jestli začnou zvažovat, jestli jejich výroky jsou produktivní, nebo kontraproduktivní, jestli najednou nezačnou hrát roli úplně někoho jiného a nezmění rétoriku a nebudou chtít se s Pellegrinim nějak domlouvat, to už nedovedu říct. Oni do toho už něco nainvestovali...“ poznamenal Klaus.

Na Slovensku se voleb zúčastnilo 61 % lidí. „Myslím si, že Slovensko vzalo to, co se tam děje, vážně. Myslím, že Slováci se nechali zmobilizovat k volbám. A myslím, že ta korčokovština, taková ta napomádovanost toho člověka, ten určitě viděl film Pomáda a podle toho si pak ty vlasy čepejřil. Takže ta napomádovanost toho člověka se opravdu mohla normálnímu Slovákovi zajídat, takže si řekl: Tak to tedy, holoubku, ne, to já k volbám, i když jsem nechtěl jít, to já k volbám půjdu, a dám hlas té druhé straně,“ dodal Klaus.

„Jestli to bylo opravdu jen o Ficovi, to si nedovedu představit. Mě zaujalo po výsledcích voleb to trio, které tam bylo všude vidět. To byli nejen Pellegrini a Fico, to byl i Gašparovič, bývalý prezident, který byl se mnou, o rok později, v prezidentské funkci. A myslím, že od té doby byl velmi zapadlý a najednou jsem viděl, že se triumfálně vrací a byl jednou z hlavních tváří toho, co se v sobotu večer konalo na Slovensku. To považuji za docela zajímavé,“ podotkl Klaus.

Stagnující ekonomika

Jaká síla by byla potřeba na to, aby se situace systémově změnila? „Úplně v konci té mé knihy brojím proti tomu, co je dnes, a říkám, že musíme obrátit, že trh a svoboda jednotlivého člověka a jednotlivých firem musí dominovat ekonomice. A diskutuji o tom, jestli tato změna, která je změnou myšlení a dívání se na svět, jestli je v daných podmínkách, při danosti všech možných omezení, jestli je vůbec realistická a proveditelná v rámci členství v EU. A při mé veškeré kritičnosti vůči EU, která je všeobecně známá, tak já jsem přesvědčen, že se na EU nemůžeme vymlouvat úplně ve všem, protože tisíc věcí můžeme udělat my sami, a v rámci toho jistý prostor je,“ poznamenal Klaus.

„Za větší omezení ale považuji vnitřní omezení. Jestli ta společnost je připravená na tu změnu, jestli si tu změnu opravdu přeje. Společnost poštěkává, zlobí se, nelíbí se jí to či ono, chodí občas na náměstí si zaprotestovat a tak dále, ale já myslím, že pořád není vnitřně přesvědčena o tom, že je zapotřebí taková fundamentální změna, o které píšu já. V závěru knihy říkám: I když možná k tomu bezprostředně nedochází, máme věci, které můžeme začít dělat bez revoluce, myslím tím revoluce myšlení, nemyslím barikády v Praze. Bez revoluce myšlení je možné začít dělat tyhlety jednotlivé kroky. A to by mohlo tu změnu uvádět v život,“ řekl Klaus ke svým 19 návrhům.

Nejsou-li peníze, musí se člověk uskromnit

„Všichni myslí, že ta míra nespokojenosti v zemi je tak silná, že lidé vědí, že to je špatné... Ale já pořád ještě vidím, že lidé peníze mají, hospody jsou plné a pořád stojí fronty i o víkendu před obchodními domy. Ta míra té nespokojenosti není dostatečná k té nějaké revoluční proměně. Proto navrhuji mých 19 bodů, které by mohly nás všechny rozpohybovávat,“ připomněl Klaus.

Jednou z priorit je podle něj vybalancování státního rozpočtu. „Celá ekonomie je založena na tom, že musíš vyjít se svými penězi. Není naděje, že by ty peníze začaly z nebe padat. A to rozpočtové omezení je základna ekonomie. Kdyby nebylo, tak je totální chaotismus v chování lidí,“ dodal Klaus. Podle něj, nemá-li člověk peníze, musí se uskromnit. Stejně tak to platí i u státu.

