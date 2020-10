Vymstí se nám postoj k EU? Nečekané šlehnutí na Babiše: Ten oplatil

reklama

„Můžete mi vyčítat, že jsem nepredikoval, jak se ten vir bude chovat. Můžeme mi vyčítat, že neumím dobře mluvit, to fakt neumím. Občas se vyjadřuju špatně, ale jako když je krize, tak si myslím, že jsem byl ten, který například první přišel a kontaktoval firmu Linet. Teď se angažuji v těch přístrojích podporujících plicní funkce a okysličování krve, takže samozřejmě lidé určitě s odstupem času to posoudí, jak jsme to zvládli a jak jsme to nezvládli. Jenom mohu říct, že od února děláme maximum,“ sdělil Babiš ve své řeči.

„Znovu se můžu všem omluvit za chyby. Ale doufáme, že teď těmi opatřeními, když je všechny budou dodržovat, že to nakonec zvládneme. Máme zkušenosti z první vlny. Děláme vše pro to, abychom to všechno zvládli a aby Vánoce mohly proběhnout v nějakém normálu,“ sdělil Babiš s tím, že to vypadá sice špatně, ale celá vláda je připravena se s tím poprat.

Jeden z novinářů se pak zeptal na zahraniční pomoc. „Nemůže nám při vyjednávání pomoci nějak uškodit postoj z jara, kdy česká vláda dávala velmi vehementně najevo, že se nechce nejvíce podílet na pomoci těm nejvíce zasaženým zemím, které v té době tu situaci nezvládly?“ zeptal se reportér z agentury Reuters.

„To byl hlavně problém těch čistých plátců, kteří nechtěli podpořit ten fond obnovy a samozřejmě my jsme kritizovali to kritérium průměrné nezaměstnanosti. A to i v rámci toho vyjednávání se podařilo nějakým způsobem změnit, ne úplně, takže já si nemyslím, že by to poškodilo. My jsme za té první vlny byli solidární. My jsme nabízeli, už téměř na cestě byli pacienti z Francie do fakultní nemocnice Brno, pomohli jsme Slovinsku, tam šlo asi milion roušek, San Marinu, i do Itálie jsme dali. Byli jsme za první solidární. Problém, o kterém vy mluvíte, je vyjednávání o fondu obnovy a já si myslím, že to nemá žádný vliv na to,“ odvětil Babiš.

Ten podle svých slov mluvil i s předsedkyní Evropské komise. „28 zahraničních lékařů je z Nebrasky, to jsme dostali nabídku i přes ministra obrany, takže já si myslím, že v rámci Evropy jsme solidární. Pamatujete si, jak tady de facto byly tendence, jak naši pendleři, lékaři a sestřičky, nejezdili do Německa, do Rakouska. Byli jsme vstřícní, takže nemám pocit, že bychom měli nějaký problém, to určitě ne,“ dodal Babiš.

