Vyšetřovatel Nevtípil a „nevyslechnutelný“ Babiš ml.? Padlo silné podezření. Jen na PL

EXKLUZIVNĚ Dříve nebyl problém, proč vyšetřovatel Čapího hnízda neodjel do Švýcarska na služební cestu? Proč nepožádal o výslech na tamní ambasádě? Vzpomínám, že kolega od nás byl takto vyslýchat dokonce na Kypru. Dřívější dlouholetý kriminalista a vyšetřovatel ekonomické kriminality kolem „kmotra“ Františka Mrázka Roman Pavlík sdělil ParlamentnímListům.cz, co si myslí o tom, proč policie dosud nevyslechla syna Andreje Babiše, který je jedním z obviněných v kauze údajného dotačního podvodu kolem farmy Čapí hnízdo.

Bývalý vyšetřovatel hospodářských kauz později zavražděného kmotra Františka Mrázka Roman Pavlík se na Facebooku rozepsal na téma aktuální aféry kolem syna premiéra Andreje Babiše a vyšetřování kauzy údajného dotačního podvodu v souvislosti s farmou Čapí hnízdo.

„Včerejší improvizovaná tiskovka, vlastně vyhlášení premiéra ČR Andreje Babiše-Bureše, mě utvrdila v tom, že jeho projev nebyl tím sebevědomým projevem. Zalykal se, hlas byl zastřený a rozklepaný a to, že jej četl z papíru,“ okomentoval Babišovo vystoupení přenášené ze sicilského Palerma Pavlík.

ParlamentnímListům.cz se podařilo získat reakci zkušeného policisty. Vyjádřil v ní určitou pochybnost nad oficiálně sděleným odůvodněním toho, proč policie Andreje Babiše juniora, toho času pobývajícího ve Švýcarsku, stále nevyslechla.

„Hele, my jsme měli taky člověka v zahraničí a vyšetřovatel nebo operativec odjel do té země a tam se výslech provedl na naší ambasádě, tedy na našem území, a mělo to platnost. Nechápu, proč to Nevtípil neudělal (Pavel Nevtípil je vyšetřovatelem kauzy Čapí hnízdo, pozn. redaktora),“ sdělil ParlamentnímListům.cz svůj úhel pohledu Pavlík. „Pamatuji si, že takto byly provedeny výslechy v zemích EU, a dokonce i kolega byl vyslýchat na našem velvyslanectví na Kypru,“ doplnil.

„Dříve nebyl problém“

„Dříve nebyl problém,“ zavzpomínal Pavlík na léta u policie. „Zažádalo se o provedení výslechu v zahraničí na ambasádě, podpořil to dozorující státní zástupce a buď tam jel policajt sám, nebo on s ním, pokud byla schválena,“ uvedl Pavlík.

„Nepamatuji se, že pokud byl řádný důvod k úkonům trestního řízení v zahraničí, že by to někdo zamázl,“ dodal s tím, že tedy pokud ona žádost existovala a pokud v případě Čapího hnízda vystavena nebyla, je podle Pavlíka nutné se ptát proč.

„Položil bych si otázku, proč Nevtípil, když znal bydliště Babiše mladšího ve Švýcarsku, neodjel na služební cestu vyslechnout aktéra kauzy, přímo obviněného? Zažádal si o služební cestu, nebo ne, povolili mu ji, nebo zamítli? To jsou otázky k zamyšlení,“ sdělil dále ParlamentnímListům.cz Pavlík.

Roman Pavlík působil dlouhá léta u policie jako kriminalista, a to jak na oddělení hospodářské kriminality, tak na oddělení vražd. Na hospodářské kriminálce proslul mimo jiné jako ten, kdo měl na starost vedení týmu policejních operativců vyšetřujících kauzu hospodářské kriminality kolem nechvalně proslulého kmotra českého podsvětí Františka Mrázka. Mrázek mu údajně i vyhrožoval. Se svými zážitky se Pavlík v minulosti svěřil ParlamentnímListům.cz zde.

autor: Jonáš Kříž