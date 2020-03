Výsměch Čechům v Německu, protože nosíme roušky? Strašné žvásty, naprostá lež. Máme reakci tamní obyvatelky

reklama

„U nás ve městě jsem nepotkala jediného Němce, který by měl roušku. Místní chodí ven, shlukují se v parcích, někteří pořádají i párty. Chránit se snažíme my z Česka, chrání se i další cizinci ve městě, třeba Vietnamci či Korejci, ale Němci na to kašlou,“ popsala pro Deník.cz Lucie Hnojská z Klatovska, která nyní žije v Německu v okrese Sonneberg v Durynském kraji.

S tím zásadně nesouhlasí naše čtenářka, která žije ve stejném městě jako Lucie Hnojská. „Našim německým občanům, kolegům a přátelům bych se nemohla ani do očí podívat, kdybych tyto žvásty neuvedla na pravou míru. Město Neuhaus am Rennweg je naším domovem a musím říct, že ač roušky nejsou žádné nařízení, nosíme je do obchodu, k lékaři či tam, kde je větší koncentrace lidí. Nikdo se mi kvůli tomu nesměje, nikdo mě nenutí dávat ochranu dolů a nikdo po mně nekřičí,“ vysvětluje naše čtenářka.

Anketa Vadí vám vládní nařízení, ať lidé během karantény nejezdí na chaty a chalupy? Vadí 9% Nevadí 91% hlasovalo: 11525 lidí Nesouhlasí ani s dalším tvrzením Lucie Hnojské, které popisuje, že situace v německých obchodech je stejná jako u nás na počátku března. „V obchodech je to hrozné. Například v Lidlu u nás ve městě jsou taková opatření, že dostáváme lístečky a musím čekat, až zavolají číslo, abychom se dostali třeba k masu nebo aby na nás zbyl toaletní papír. Je to šílené, vybrakované. Člověk nesežene nic, pokud nestojí už v sedm ráno před obchodem. Takže lidi se nechrání, ale nakupují ve velkém,“ dodala.

Ani s tímto tvrzením naše čtenářka nesouhlasí a ráda by ho uvedla na pravou míru. „V obchodech jsou namalované čáry u pokladen na rozestupy, většinou v dříve plných obchodech lidí se nás sejde maximálně do deseti lidí. Pokladní jsou za plexisklem, v současné době mají v Rewe už pokladní také roušky. Lístečky s číslem? Nenechte se vysmát, nic takového zde nebylo a nebude. Toaletní papír zrovna v Lidlu už je od minulého pátku plno (což by slečna Hnojská věděla, pokud by tam chodila), masa a všeho je na výběr sice méně než obvykle, ale určitě je na výběr,“ píše naše čtenářka.

Město se prý stalo mrtvým. Lidé zde vycházejí ven jen na nákup, k doktorovi nebo na vycházku do lesa. „Nikdy ne ve skupinách, respektují pravidlo dvou lidí. Maximálně rodina jako třeba my. Jelikož jsme dva dospělí a máme tři děti. Nikdo není po návštěvách, nikdo nedělá párty. Tak si říkám, jestli vůbec žiji ve stejném městě jako slečna Hnojská. A upřímně, kvůli těmto lidem a jejich touze po pár minutách slávy pak eskaluje zavírání hranic, nenávist vůči pendlerům a lidem, kteří prostě třeba jen chtějí podívat se do Čech za rodinami, které tam ještě mají,“ uzavírá naše čtenářka.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.