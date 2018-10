Výsměch z debaty na Primě: Anti-Zemani Drahoš, Hilšer a Fischer teď uspěli ve volbách. Dostali cukřík, odměnu za to, že se ti psíci hezky porvali se Zemanem

Komunální volby skončily. Máme za sebou i první kolo voleb do třetiny Senátu. Kromě Prahy v komunálních volbách jasně zvítězilo hnutí ANO. Co to bude znamenat pro českou politickou scénu? V nedělní Partii televize Prima právě o tom debatovali Jaroslav Plesl (Mf Dnes), Bohumil Pečinka (Reflex), nezávislý novinář Erik Best a Radko Kubičko (Český rozhlas). A padala velmi ostrá slova, především o situaci v Praze, kde prý selhalo ANO, ODS i ČSSD, tak teď dostali šanci „naprosto“ chaotičtí Piráti.

„Máme tady jednoho svobodného vítěze voleb, a to je Andrej Babiš. On zvítězil ve většině statutárních měst, ale zvítězil takovým způsobem, že vytlačil své koaliční partnery z ČSSD a KSČM. On dospěl do něčeho, čemu se dá říci koaliční samota,“ varoval Pečinka.

Kubičko to viděl stejně. Komentátor Českého rozhlasu má za to, že Babišovo vítězství je Pyrrhovým vítězstvím. „Souhlasím s kolegou Pečinkou v tom, že se hnutí ANO stalo levicovou stranou. V příštích volbách tady můžeme mít ten klasický souboj nalevo ANO a napravo ODS. Ten pravolevý střet tady zůstává," shrnul Kubičko.

Best a Plesl to viděli trochu jinak. Volby podle nich skončily spíše remízou. V Praze je pět stran těsně za sebou. Pokud kdokoli v ANO počítal s tím, že mohou v Praze vyhrát, tak podle Besta počítal špatně. V ostatních velkých městech ANO většinou vyhrálo. Plesl dodal, že politickou pozornost v Praze na sebe teď strhává Jan Čižinský. Pokud se zrodí koalice Pirátů, Praha Sobě a uskupení Jiřího Pospíšila, tak by nárok na primátora mohla mít nejsilnější strana v koalici, což jsou Piráti. „Ale myslím si, že ten pražský lídr Pirátů Zdeněk Hřib je velmi slabý. Nejvíc primátorsky působí Jan Čižinský a ta situace bude ještě velmi zajímavá“.



Zleva: Erik Best, Bohumil Pečinka, Jaroslav Plesl a zcela vpravo Radko Kubičko. (Screen: FTV Prima)

„Co předvedla Paní (Adriana) Krnáčová (ANO), to byla skutečná katastrofa. A druhé jsou různé antisystémové strany a různé slepence, které podle mého názoru nevydrží dlouho,“ varoval Kubičko. Komentátor předpokládá, že hnutí Praha Sobě pojede po politické dráze brněnského hnutí Žít Brno, které před čtyřmi lety zazářilo, ale v letošních volbách přišel debakl. „ANO selhalo, ODS selhala i ČSSD selhala, tak tady máme chaos,“ nešetřil ostrými slovy Kubičko. „Pokud v hlavním městě skoro vítězí protisystémová chaotická strana, tak to je absolutní selhání těch tradičních stran,“ pokračoval v kanonádě rozhlasový komentátor.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Plesl srovnání hnutí Žít Brno a Praha Sobě důrazně odmítl. „Pan Hollan je naprostý amatér a šílenec, pan Čižinský je politický profesionál, který dokázal obhájit své politické vítězství na Praze 7 z před čtyř let,“ zdůraznil šéfredaktor MF Dnes. Pokud se zrodí koalice Prahy Sobě, Pirátů a Společných sil pro Prahu, tak nejslabším článkem podle jeho názoru budou Piráti. Hnutí Praha Sobě vnímá jako tradiční politickou stranu. A to, že tato strana vystřídala ODS, tak to se prý stává. „To je prostě život, některé strany umírají, jiné se rodí,“ hřímal Plesl.

Podle Bohuslava Pečinky tyto volby ukázaly jednu věc. Postupuje krize tradičních politických stran. Ale v problémech se prý ocitá i hnutí ANO. „Andrej Babiš v těchto volbách ukázal, že je v pozici slovenského Vladimira Mečiara, který se uvítězil až do samoty,“ zhodnotil situaci Pečinka.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když znovu dostal slovo Radko Kubičko, hodil ostrý slovní granát na Lidový dům. V sídle ČSSD asi nebudou mít radost. „Je to absolutní umírání, pan Hamáček má charisma jako Bohuslav Sobotka, možná ještě horší. Ale za zenitem je i hnutí ANO. Andrej Babiš stárne, on tam nebude věčně a kdo přijde po něm?“ ptal se rozhlasový komentátor.

Best to vidí zcela jinak. „Pan Hamáček je zkušený politik,“ zdůraznil Best s tím, že teď už nebude závislý na pražských sociálních demokratech, kteří propadli. Pečinka doplnil, že myšlenky sociální demokracie jsou tradiční a z politické scény nezmizí. Ale musí se přetransformovat. ČSSD se podle komentátora Reflexu musí vrátit ke svým tradičním voličům. Jak? Radko Kubičko vidí cestu v lidech jako jsou Michal Hašek nebo Jaroslav Foldyna, kteří dokážou upoutat pozornost občanů. Nepoutají sice pozornost novinářů, ale to je podle Kubička příliš trápit nemusí. „Novináři se velmi často mílí,“ přisadil si ještě Plesl.

Fotogalerie: - Ve volebních štábech

Důkazem toho, že politik může uspět i novinářům navzdory, je podle Plesla prezident Miloš Zeman. Jiří Drahoš, Marek Hilšer, nebo Pavel Fischer uspěli podle jeho názoru kvůli tomu, že si vybudovali pověst jako anti-Zemani. „Je to cukřík, je to odměna za to, že ti psíci se hezky porvali s Milošem Zemanem, se kterým prohráli,“ uzavřel Plesl.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Debakl, debakl a další debakl! Plzeňská KSČM se otřásá povolebním hněvem. Padla silná slova na vedení strany Zdrcený Jaroslav Foldyna po volbách. Chystá zásadní prohlášení. Přijde dnes Klidná síla a klausovské třeštění. Tak vypadá ODS podle Bakalova komentátora TOP 09 na Praze 1 tvrdě narazila. Voliči jí vystavili vysvědčení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp