Vystrčil: Návštěva Cichanouské? Úspěch. Připojíme se k sankcím

Úvodem Vystrčil hovořil o návštěvě běloruské opoziční lídryně Cichanouské. „Hlavním důvodem, proč jsem ji pozval, bylo vyjádřit paní Cichanouské a svobodnému Bělorusku, opozici běloruské, podporu, protože jsme přesvědčeni, že to, co se děje v Bělorusku, jednak známe z padesátých let a jednak je to nedemokratické a my chceme, aby v Bělorusku došlo ke svobodným a férovým volbám, aby byli propuštěni političtí vězni a demokratická unie by k tomu měla přispět, to znamená demokratické státy z celého světa, kam patří i státy Evropské unie,“ podotkl.

Cichanouská vyzvala v Česku, aby byly další sankce vůči režimu Alexandra Lukašenka – má v tomto Vystrčilovu podporu? „Má. A dokonce na setkání, kde byl přítomen i ministr zahraničních věcí i první místopředseda vlády Jan Hamáček, i z úst představitelů vlády zaznělo, že poté, co Evropská unie projedná a schválí realizaci čtvrtého sankčního balíčku, že se k tomu Česká republika rozhodně připojí. Takže já si myslím, že ta návštěva byla úspěšná a čeho si velmi vážím, je, že došlo vlastně k setkání paní Cichanouské se všemi čtyřmi nejvyššími ústavními činiteli, to znamená ta jednota zahraničněpolitická nejvyšších ústavních činitelů je v tomto směru vlastně nejvyšší, jaká být může. A to považuji také za úspěch této návštěvy a tím i za velký úspěch politiky Senátu,“ dodal Vystrčil.

Vystrčil se pak také vyjádřil k tomu, jak by se podle něj Senát postavil, kdyby měl řešit zákon o covid pasech. „Vždycky jsme všechny zákony, které nám poslala Poslanecká sněmovna a které bylo potřeba rychle projednat, rychle projednali. Co se týká covid pasu, tak já vám teď nemohu odpovědět, protože nevím, jak ten zákon bude vypadat, a ty změny ve Sněmovně někdy bývají opravdu veliké. Můj osobní názor na to je takový, že pokud bychom měli mít covid pas, tak rozhodně takový, který bude mít co nejméně jiných věcí, než je ten evropský covid pas, než je řekněme to evropské nařízení. Proboha nic tam nepřidávejme, nic dalšího tam nepřidělávejme, udělejme to co možná nejjednodušší,“ řekl.

Tématem rozhovoru bylo i zmrazení platů ústavních činitelů. „Zaregistroval jsem již čtyři návrhy v Poslanecké sněmovně, čtyři debaty o zmrazení platů ústavních činitelů. Počkáme si na ten návrh, který přijde. Obecně si myslím, že pokud dneska dojde k tomu, že ta ekonomika nefunguje, jak má, a ty příjmy státu se snižují, tak bychom na to měli všichni nějakým způsobem adekvátně reagovat. A v tomto smyslu je i to, že se zmrazí platy a zdaleka ne jenom ústavním činitelům, ale i třeba dalších pracovníků ve státní správě. To je krok dle mého názoru adekvátní, protože není možné, aby tu zátěž, která vzniká třeba díky nějaké ekonomické recesi, nesl jenom někdo, to si myslím, že by nebylo dobře,“ řekl Vystrčil.

