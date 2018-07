Vysvětlovací tabulka u sochy maršála Koněva stále není. Někteří viní ruskou ambasádu, ale je to jinak

Socha sovětského maršála, jež osvobozoval Prahu, stále nemá tabulku s informacemi o jeho méně lichotivých angažmá, ačkoliv ta měla být vyhotovená do konce června. Vyvíjejí Rusové politický tlak, aby socha maršála Koněva nebyla osazena informační tabulkou? Nebo za to můžou jen tradiční úřední průtahy? Novinky kolem sochy řeší web Lidovky.cz.

Ke schválení informační cedule došlo už v listopadu. Že je dávno po termínu a tabulka stále nikde, to považovali diskutující na sociálních sítích za důsledek vlivu ruské ambasády, která s textem budoucí tabulky nesouhlasí. Ale podle radních z Prahy 6 je to jinak.

Důvod je prozaický, do výběrového řízení na výrobu tabulky se napoprvé nikdo nepřihlásil. Bronzové odlitky mají být tři a ten největší má na délku víc než dva metry, vysvětluje neochotu pro zakázku místostarosta za STAN Jan Lacina. A další zdržení byl návrh, zda by se tabulky nedaly zhotovit z levnějšího materiálu. Zjišťování prý spolklo měsíc. Desky jsou údajně už ve výrobě a umístěny by měly být na začátku srpna.

Samotná socha maršála Koněva přitahuje kontroverze už dlouho. Informační tabule u ní je kompromisní řešení. Někteří zastupitelé ji chtěli odstranit zcela. Maršál Koněv se totiž mimo osvobození Prahy také podílel na „osvobození" Maďarska v roce 1956 a působil i při stavbě Berlínské zdi. Již zmíněná ruská ambasáda nesouhlasí s budoucím textem cedule, protože by na ní mělo stát, že se Koněv podílel i na okupaci Československa v roce 1968. Rusové tvrdí, že v tu dobu už byl maršál mimo vojenskou službu. Čeští historici opáčí, že sice nevelel, ale měl symbolickou roli vzhledem k jeho historii potlačování povstání.

Sochu také v minulosti někdo dvakrát polil růžovou barvou a jednou posprejoval načerveno. Ruská ambasáda vyjádřila nad těmito činy svou nelibost. Kdo se sochy zastal, byl prezident Miloš Zeman. „Maršál Koněv má mou úctu. Jsem zcela přesvědčen, že jeho památník musí být v Praze, tak jako množství dalších památníků těm, kteří bojovali za osvobození našeho národa, včetně osvobození Prahy,“ uvedl.

autor: kas